Жителей столицы вновь предупредили о карантине при несоблюдении санитарных мер

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь введут карантин. Об этом сегодня на брифинге сообщила главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга Пралиева в очередной раз призвала жителей города соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социального дистанцирования, ограничить посещение мест массового скопления людей. По ее словам, в данное время эти требования многие игнорируют.

Если население и в дальнейшем будет так же относиться к указанным требованиям и рекомендациям, а также не предоставлять полную информацию о близких контактных лицах, то это может привести к повторному росту регистрации случаев среди контактных и росту заболеваемости КВИ в целом по городу. И мы будем вынуждены повторно вводить строгие ограничительные и карантинные меры с приостановлением определенных видов деятельности", - заявила санврач.

Она отметила, что вирус продолжает циркулировать. С начала эпидемии в Нур-Султане зарегистрировано 14 084 лабораторно подтвержденных случая КВИ, в том числе 8645 с симптомами, а также 540 случаев пневмонии с отрицательным результатом на КВИ. В настоящее время в сутки регистрируются от 3 до 20 случаев заболевания, преимущественно с симптомами.

Всего с начала эпидемии среди детей до 14 лет зарегистрировано 594 случая (4,2%), из которых 252 с симптомами (42%), 342 бессимптомных (58%). Среди подростков 15-17 лет - 75 случаев, или 0,5% от общей заболеваемости. Среди детей дошкольного возраста зарегистрировано 3 случая с бессимптомными течениями.

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