03.06.2025, 17:33 16011
Рак и врожденные аномалии: как загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости населения в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова в ходе правительственного часа в сенате рассказала, как загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости населения в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Гульмира Исмагулова представила таблицу с индексами загрязнения воздуха за 2005-2023 годы по 20 промышленным центрам страны.
Самым худшим годом здесь является 2018 (...) После 2018 года ситуация продолжила ухудшаться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане и Актау (...) Такие болезни, как рак, врожденные аномалии, неспособность зачатия и вынашивания здоровых детей, проявляются не сразу, а "выстреливают" как результат накопительного эффекта. Все заболевания имеют много причин, но здесь отслеживается закономерность", - заявила она.
Советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" подчеркнула, что если посмотреть на 2021 год, то после отмены карантина заболеваемость раком снова резко пошла вверх.
Постоянное превышение предельно допустимых норм загрязнения воздуха - это бомба замедленного действия. Она уничтожает генофонд нации. Поэтому в вопросе перехода на наилучшие доступные технологии я призываю проявлять бескомпромиссность. Если воду, например, перед употреблением можно профильтровать, то с воздухом не так. Мы дышим им постоянно, и вместе с воздухом в легкие и кровь проникают токсины и канцерогены", - добавила Гульмира Исмагулова.
Напомним, в 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
новости по теме
04.06.2025, 09:41 4821
В Казахстан из Чехии и Венгрии прибыли лошади Пржевальского
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Костанай. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня.
Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки. Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу. В центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание", - отметили в комитете.
Вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала", - заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.
В сотрудничестве с чешской армией Пражский зоопарк уже во второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан. Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция", - говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Лошадь Пржевальского (керкулан/кертагы) - последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида. Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 году в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина (совместно именуемые "Тиерпарк Берлин"), национальным парком "Хортобадь".
Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.
Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30 °C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам - Умбре и Веспе - были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.
Охрана и мониторинг выпущенных животных будут осуществляться государственными инспекторами и специалистами АСБК.
Выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана - значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Успешный год их пребывания в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров", - сказала исполнительный директор АСБК Вера Воронова.
До 2029 года планируется привоз 40-45 лошадей - этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват "Алтын Дала" на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям: хорошие пастбища и наличие воды. Государственные инспекторы будут обеспечивать охрану лошадей после выпуска.
Крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов. Будучи звеном трофических цепей, копытные обеспечивают питание хищникам и падальщикам.
Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov) была включена в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Казахстана в 2021 году, она также входит в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
30.05.2025, 21:20 44231
Варварская обрезка и незаконная вырубка: что происходит с "зелеными легкими" Алматы
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы, передает корреспондент агентства.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Недавно в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города глава государства. Он поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети.
29.05.2025, 14:12 55046
Общественность возмущена обрезкой здоровых зеленых веток деревьев в Алматы
Фото: Экологическое сообщество
Рассказать друзьям
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы общественность возмущена обрезкой здоровых зеленых веток деревьев, сообщили в Экологическом обществе Алматы.
Жители фиксируют очередные антиэкологические и антисанитарные действия по обрезке (спилу) здоровых зеленых веток (крон) деревьев происходящее в эти дни на проспекте Алтынсарина. Как заметили горожане, в 99% выпиливают (обрезают) абсолютно живые здоровые, не сухие ветви. Доказательство - полный грузовик здоровых напиленных зеленых ветвей (веток). Вредительская обрезка сейчас происходит по всему городу, но в лидерах как всегда Ауэзовский и Алмалинский районы", - рассказали в Экологическом обществе Алматы.
Общественники отметили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Подобная варварская вредительская практика по уничтожению "зеленых легких" города Алматы внедрена в 2008 году, которую на протяжении многих лет никак не могут искоренить и остановить жители и общественность. Известно, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к многочисленной гибели насаждений. Лишает жителей тени, прохлады и защиты от пыли, смога, солнца. Жители, общественность и Экологическое общество неоднократно требовали и требуют от акимата спиливать (обрезать) исключительно только сухие ветви и только в июне месяце, когда они отчетливо видны. В грузовиках должны быть сухие ветви, но никак не зеленые", - подчеркнули в Экологическом обществе.
Кроме того, по мнению экологов, необходимо ввести обязательную разрешительную процедуру на обрезку деревьев, с обязательным предоставлением фото доказательств наличия сухих ветвей, подлежащих обрезке.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка" чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Напомним, в 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов обвинил на пресс-конференции руководство управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы в создании бизнеса на вырубке деревьев.
По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
Был строительный бум, на месте домов рубили все. А сейчас просто так рубят. Все улицы уже опустели. И рубят самые хорошие, ценные деревья... Самое страшное в этой ситуации, что управление экологии городского акимата в этом активно участвует", - сказал эколог.
28.05.2025, 15:33 63051
Алматы вновь оказался в числе самых грязных городов в мире
Рассказать друзьям
Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. Всего в рейтинг, который составляет международная компания IQAir, вошли 125 крупных городов мира, сообщает energyprom.kz.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май - еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема.
Специалисты РГП "Казгидромет" относят Алматы к числу казахстанских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязненности атмосферы. Такие выводы были сделаны по двум экологическим индикаторам - стандартному индексу (СИ) загрязнения и наибольшей повторяемости (НП). В последние несколько лет СИ в южной столице регулярно попадал в категорию высокого загрязнения (от 5 до 10), а в 2023-м был очень высоким (до 15,6). По индикатору НП ситуация аналогичная: в Алматы демонстрирует показатели высокого (от 20%) и очень высокого (более 50%) уровня наибольшей повторяемости загрязнения. То есть воздух в городе очень грязный, и такая ситуация регулярно повторяется.
По данным energyprom.kz, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тыс. тонн на автотранспорт приходится 112,7 тыс. тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тыс. тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние несколько лет автопарк Алматы и Алматинской области вырос на 28,8%. В начале мая текущего года количество автомобилей в агломерации приблизилось к 1,4 млн. Эксперты учитывали общее число авто не только в южной столице, но и в ближайшей области, так как из-за маятниковой миграции в город ежедневно въезжают десятки тысяч автомобилей. Почти половину из них можно отнести к автохламу: 609,7 тыс. машин эксплуатируются уже более 20 лет, еще 313,9 тыс. машин - от 10 до 20 лет.
В городе функционируют 19 экопостов, на которых проводится проверка автомобилей на соответствие нормативам выбросов. Согласно данным правительства РК, у 17% проверенных автотранспортных средств в прошлом году были обнаружены нарушения. К слову, в 2020 году доля таких машин составляла 20%. За прошлый год на экопостах было выявлено 31,7 тыс. нарушений, за которые наложены административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 581,8 млн тенге.
Депутаты мажилиса парламента РК, побывавшие на этих постах, считают их работу неэффективной.
Экопосты, казалось бы, перекрывают все въезды в город, а эффективность почти нулевая: каждый пост оформляет ежедневно меньше четырёх водителей, притом, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь совсем не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс загрязняющих веществ до нормы. Явно видно: экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей", - говорится в депутатском запросе на эту тему.
В своем письме премьер-министру страны депутаты предложили несколько путей выхода из ситуации. Было озвучено предложение заменить экопосты на модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу и автоматическим наложением административного штрафа, а также увеличить долю общественного электротранспорта, начать поэтапный перевод всех таксопарков города на электромобили.
В ответ глава кабмина сообщил, что прекращение работы экопостов преждевременно, как и разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили. Появление в южной столице тысяч электрокаров повлечет за собой необходимость строительства соответствующей инфраструктуры для подзарядки и, главное, поиска новых источников электроэнергии. А в городе и без того существуют дефицит энергии и большая нагрузка на электросеть.
Эксперты отмечают, что барьеров в решении экологических проблем Алматы, связанных с транспортом, много. Все они требуют долгосрочных стратегий и серьезных инвестиций. Одним из вариантов разгрузки южной столицы от такого огромного потока автотранспорта должно, в первую очередь, стать решение проблем маятниковой миграции. Ведь именно въезд огромного количества автомобилей из области, на которые не рассчитана дорожная инфраструктура Алматы, является одной из причин экологической перегрузки.
Когда близ Алматы появится еще один мегаполис, Алатау, он сможет взять на себя часть демографической нагрузки. Тем более, что город будет строиться по принципам Smart City, при его проектировании будут изначально заложены средства на строительство широких проспектов и магистралей, системы "умного" контроля (в том числе экологического).
Аналитики считают, что став экологическим буфером для Алматы, Алатау может взять на себя перераспределение транспортных потоков. У людей, купивших комфортное жилье и получивших новую работу в мегаполисе, не будет необходимости каждый день ездить в южную столицу. Поэтому создание альтернативного городского центра с высоким качеством жизни поможет решить сразу несколько ключевых проблем перегруженности Алматы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвалтранспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
26 мая глава государства поручил новому акиму города Дархану Сатыбалды решить проблемы экологии и дорожно-транспортной сети.
Как сообщалосьранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
28.05.2025, 08:42 66686
Альтернатива автобусам и такси: как струнный транспорт улучшит логистику и экологию в Алматы
Фото: ust.inc
Рассказать друзьям
Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Внедрение технологии uST позволит значительно улучшить логистику и экологию в городе Алматы, сообщает научно-популярное издание Naked Science.
Транспортный коллапс вышел далеко за пределы городской черты. Пробки начинаются задолго до въезда в Алматы - в Талгаре, Бурундае, Каскелене. Белорусские инженеры предлагают решение, которое поможет изменить логистику в одном из направлений", - информирует издание.
Подчеркивается, что внедрение технологии uST окажет многосторонний эффект на логистическую систему Алматинской области и самого Алматы. В частности, перераспределение транспортных потоков и перенос пассажирских перевозок на второй уровень разгрузят наземные дороги. Кроме того, улучшится и экологическая ситуация в городе. Это произойдет за счет уменьшения количества автомобилей и внедрения "зеленых" транспортных технологий с минимальным влиянием на природу.
Проект предусматривает строительство двухпутной рельсо-струнной эстакады длиной 11,8 километров с двумя конечными станциями. 42-местные юнимобили будут развивать скорость до 112 километров в час. Планируется, что в часы пик на линии будет работать 31 электрический беспилотник, в обычном режиме - 15. Это обеспечит комфортную перевозку 5300 и 2500 человек в час соответственно. При этом, суточная пропускная способность составит 122 400 пассажиров. Время в пути от начальной до конечной станции составит шесть минут, а стоимость проезда будет сопоставима с ценой билета на маршрутку. Планируется, что вложения в проект окупятся за срок до десяти лет, лет благодаря экономичности и оптимизации работы. При этом на текущем этапе не идет речи о каких-либо дотациях со стороны региона, что, во многом, беспрецедентно, так как большинство существующих систем не просто не могут окупаться за столь короткие сроки, но выступают существенной дополнительной нагрузкой на бюджет регионов и стран. Срок службы комплекса, гарантированный разработчиками, - не менее 50 лет, что означает возможность для реализаторов проекта получения прибыли на протяжении 40 лет", - сообщается в публикации.
Также отмечается, что рельсовый беспилотник "Карат" U4-212 имеет не только высокие технические характеристики, но и продуманный дизайн. Кроме того, предполагается, что вдоль маршрута будут возводиться новые жилые районы и иные строения, которые сразу же будут обеспечены хорошей транспортной доступностью.
Система разработана с учетом климатических особенностей региона и будет функционировать при любых погодных условиях - будь то снегопад, гололед, ураганный ветер или проливной дождь. "Карат" U4-212 работает от контактной сети. На случай отключения электричества предусмотрен бортовой накопитель энергии, поэтому юнимобиль сохранит работоспособность и довезет пассажиров до станции даже в нештатной ситуации", - пишет Naked Science.
Кроме того, подчеркивается, что эстакада для рельсовых беспилотников органично впишется в городскую застройку, не создаст препятствий для наземного транспорта и потребует минимального землеотвода - менее 0,01 гектара на километр пути.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
27.05.2025, 12:29 72986
В Казахстане вновь инициируют регулирование численности сайгаков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев в ходе заседания мажилиса сообщил, что в правительство страны поступит документ по регулированию численности сайгаков, сообщает zakon.kz.
В части устойчивого использования по поручению правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, с участием международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию", - заявил Нуркен Шарбиев.
Он подчеркнул, что сейчас Институт зоологии завершает подготовку биологического обоснования, на базе которого и будет сформировано предложение, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Надеюсь, на этой неделе мы внесем уже в правительство предложение о переходе к устойчивому использованию", - добавил вице-министр Шарбиев.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
25.05.2025, 13:50 90176
Более сотни мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили еще 117 туш тюленей, погибших в прошлом году, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В ходе рейда Жайык-Каспийской инспекции рыбного хозяйства в районах Асан, Мыс Баутин, Мыс Урдык города Форт-Шевченко в Мангистауской области на берегу Каспийского моря среди туш тюленей, погибших в прошлом году, обнаружено еще 117 сильно разложившихся туш тюленей. Судя по разложению тел, найденные тюлени погибли в ноябре-декабре прошлого года", - рассказали в пресс-службе комитета.
По данным специалистов, тюлени, обнаруженные в новых, ранее неконтролируемых районах, были настолько сильно разложены, что получить какие-либо образцы "не представлялось возможным".
Туши животных собрали и уничтожили на полигоне. Инспекция продолжает осуществлять мониторинг побережья.
Общее количество пойманных и убитых с ноября прошлого года тюленей достигло 2194", - сообщили в комитете.
Напомним, 29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
23.05.2025, 12:34 103461
Региональный климатический саммит проведет Казахстан в 2026 году
Его цель - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт отметил, что в РК уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.
Казахстан в следующим году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.
В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.
Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.06.2025, 08:36На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами 04.06.2025, 11:1235701Уклонение от уплаты налогов на 218 млн тенге: в Мангистау возбудили уголовное дело 04.06.2025, 11:4330911Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт 04.06.2025, 10:2029011В ряде регионов Казахстана задержали участников занимавшейся захватом бизнеса ОПГ 04.06.2025, 11:0725061Профилактика детского суицида: внесены поправки в комплексный план по защите детей от насилия 30.05.2025, 08:29441306Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52434691Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 31.05.2025, 09:11386461Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая 31.05.2025, 19:59372416В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи 29.05.2025, 19:45363556Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности 06.05.2025, 12:20503566Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13501096Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 05.05.2025, 19:28493906В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 17:33482581Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35451671Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?