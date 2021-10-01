Оглядываясь назад - на путь борьбы, продолжать новый поход. Ко дню празднования 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

В 2021 году исполняется 72 года со дня основания Китайской Народной Республики и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. За последние 72 года Коммунистическая партия Китая привела китайский народ всех этнических групп к самообеспечению и упорной борьбе и добилась блестящих высот:

От "больного человека Азии" до политической державы. До 1949 года Китай был бедным и слабым, над ним издевались империалистические державы. За 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, под сильным руководством КПК, китайский народ уверенно двигался вперед, не опасаясь угроз и шантажа, и добился исторического подвига - встать на ноги, разбогатеть и стать еще сильнее. В 1971 году Китай возобновил свое юридическое место в Организации Объединенных наций. За эти 50 лет Китай внес значительный вклад в совершенствование международной системы, в основе которой лежит ООН, в поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию. Китайская нация наследует концепцию мира и гармонии, поэтому она никогда не стремится к господству и гегемоний. В будущем Китай будет продолжать работать со всеми миролюбивыми странами и народами, чтобы продвигать общие ценности мира, развития, справедливости, честности, демократии и свободы для всего человечества, придерживаясь принципов сотрудничества, открытости, взаимной и беспроигрышной выгоды, будет способствовать построению международных отношений нового типа и построению сообщества единой судьбы человечества.

От нищей страны до экономической державы. Раньше Китай был одной из беднейших стран мира, где люди жили без достаточного количества еды и даже одежды. За 72 года под руководством КПК китайский народ всех этнических групп, следуя экономическим законам, провел социалистическую модернизацию и превратил Китай во вторую крупнейшую экономику мира за относительно короткий период; 1,4 миллиарда китайцев полностью избавились от абсолютной бедности и идут к общему процветанию; Китай справился с эпидемией коронавируса, и более 1,1 миллиарда китайцев уже получили вакцину; каждый день в Китае рождается 16 000 компаний, более 120 новых иностранных компаний устремляются в Китай, как крупнейший в мире потребительский рынок и крупнейший объект для инвестиций; зеленая и низкоуглеродная энергия стали новым направлением. Китайцы водят половину в мире автомобилей на новых источниках энергии по самой протяженной в мире сети автомагистралей; 10% китайцев выезжают за пределы страны в туристических целях; китайские астронавты успешно вернулись на Землю после нескольких месяцев пребывания на космической станции; права и свободы китайского народа полностью защищены Конституцией; 1 млрд китайских пользователей сети узнают о мире через Интернет, общаются и выражают свое мнение. В первом полугодии этого года экономика Китая преодолела влияние эпидемии и продолжила развиваться. ВВП страны достиг 53,2167 трлн юаней (примерно 8,2 трлн долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%. В первой половине этого года располагаемый доход жителей страны на душу населения составил 17 642 юаней (приблизительно 1,16 млн тенге), что на 12,6% больше, чем в предыдущем году.

От "таинственного Востока" к гуманно-культурной державе. 72 года назад китайская культура была неизвестной и казалась "загадочной". Сегодня Китай стал мировой державой в таких областях, как культура, наука и технологии, образование, спорт и здравоохранение. "Бум китайского языка" находится на подъеме во всех странах мира, в том числе и в Казахстане. Во всем мире популярны китайские романы, фильмы, игры, медицина и т.д. Китай добился выдающихся достижений в таких высокотехнологичных областях, как аэрокосмическая промышленность, большие данные, связь, машиностроение, энергетика и фундаментальные научные исследования. Глобальный индекс инноваций Китая растет 9 лет подряд, занимая сейчас 12-е место в мире. Китай стал одной из часто выбираемых студентами стран для обучения за границей в мире. Спорт в Китае стремительно развивается, китайские спортсмены завоевали 88 медалей (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей) в Токио-2020. В 2022 году Пекин станет единственным городом в мире, которому выпала честь провести и летние, и зимние Олимпийские игры. Китайская цивилизация, имеющая глубокую историю в 5 тысяч лет, восходит к давним временам, при этом вечно сохраняя молодость. Она будет продолжать вносить китайскую мудрость и решения в дела мира и развития во всем мире.

От саморазвития к внесению мирового вклада. Развитие Китая предоставляет широкие возможности для всех стран мира, включая Казахстан. Инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на основе принципов широких консультаций, совместного строительства и общих выгод, содействует избавлению от бедности десятков миллионов людей в странах, расположенных вдоль Шелкового пути; Китай возглавил борьбу с коронавирусом и начал крупнейшую в мире операцию по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, предоставив вакцины более чем 100 странам и международным организациям, и в этом году предоставит миру 2 млрд доз вакцины, таким образом, Китай оказывает сильную материальную поддержку странам мира, включая Казахстан; Более 2400 китайских миротворцев выполняют задачи по всему миру. Китай был и будет строителем мира во всем мире, участником глобального развития, защитником международного порядка и поставщиком общественных благ. Благодаря своему новому развитию, Китай будет продолжать предоставлять новые возможности для мира и сотрудничества с международным сообществом, включая Казахстан. Вносить еще больший вклад в мир и развитие во всем мире, объединять усилия, чтобы реагировать на глобальные угрозы и вызовы, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно строить лучший мир.

Самая главная причина, по которой Новый Китай добился таких блестящих достижений, - это руководство Коммунистической партии Китая. История более чем в 180 лет китайской нации в наше время, история в 100 лет с момента основания Компартии Китая и история в более 70 лет с момента основания КНР полностью подтвердили, что без Компартии не было бы Нового Китая и великого возрождения китайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. С момента своего рождения она поставила перед собой первоначальную миссию - искать счастье для китайского народа и возродить китайскую нацию. На протяжении ста лет КПК придерживается научных теорий и непрерывно интегрирует основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая, сформировала теоретическую систему социализма с китайской спецификой. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху - это его последнее достижение. КПК настаивает на том, чтобы в центре внимания находился народ, при этом более 90 миллионов членов партии всегда будут с людьми и сосредотачиваются на решении их практических проблем. КПК настаивает на укреплении своей собственной конструкции, строгом управлении своими кадрами, чтобы ни одно коррупционное действие не было скрыто от глаз, что говорит о непреклонном характере и честности партии.

На XVIII съезде Коммунистической партии Китая 2012 года были поставлены цели "двухсотлетия" - построение среднезажиточного общества к 100-летию основания КПК (2021 год) и процветающей, сильной, демократической, цивилизованной, гармоничной, красивой, современной социалистической страны к 100-летию со дня основания КНР (2049 год). В июле этого года председатель Си Цзиньпин торжественно заявил, что благодаря непрерывной борьбе всей партии и народа всех этнических групп нами была достигнута первая вековая цель - было полностью построено среднезажиточное общество в Китае. В настоящее время Китай вступил в новый этап развития всестороннего строительства современной социалистической страны и сосредоточивает внимание на реализации 14-й пятилетки экономического и социального развития и ускорении построения новой модели развития, с внутренними циклами в качестве основного и взаимного продвижения внутренних и международных циклов. Китай придерживается философии развития, ориентированной на человека, способствует всеобщему процветанию при качественном развитии, способствует социальной справедливости и способствует всестороннему развитию людей.

В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. За последние 30 лет китайско-казахстанские отношения развивались под совместным руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева, президента К. Токаева и руководителей Китая, достигнув беспрецедентной высоты вечного всестороннего стратегического партнерства, способствующего миру, стабильности и развитию в регионе и в мире, стали моделью мирного добрососедства. Особенно после вспышки эпидемии коронавируса правительства и представители всех слоев общества двух стран оказали друг другу большую материальную и духовную помощь, которая воплощает благородный дух "друзья познаются в беде". Китай готов работать с Казахстаном для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, рассматривать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность укрепить противоэпидемическое и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вывести на новый уровень вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана. Обе стороны должны усилить согласованность стратегий развития, ускорить переговоры и подписание межправительственного плана торгово-экономического сотрудничества и новой версии соглашения о защите инвестиций, реализовать проекты сотрудничества во всех областях, согласованных двумя сторонами, увеличить количество поездов Китай-Европа и продвижение сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничного бизнеса, зеленой энергии и. т.д. Китай поддерживает Казахстан в успешном проведении встречи министров иностранных дел СВМДА и готов работать с Казахстаном для содействия плавному изменению ситуации в Афганистане ради региональной безопасности, стабильности и развития. Обе стороны должны укреплять координацию и сотрудничество в многосторонних областях, защищать общие интересы развивающихся стран, обеспечивать международную справедливость и защищать основные нормы международных отношений.

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