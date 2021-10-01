Оглядываясь назад - на путь борьбы, продолжать новый поход. Ко дню празднования 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики
30.09.2021, 09:03 8803
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В 2021 году исполняется 72 года со дня основания Китайской Народной Республики и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. За последние 72 года Коммунистическая партия Китая привела китайский народ всех этнических групп к самообеспечению и упорной борьбе и добилась блестящих высот:
От "больного человека Азии" до политической державы. До 1949 года Китай был бедным и слабым, над ним издевались империалистические державы. За 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, под сильным руководством КПК, китайский народ уверенно двигался вперед, не опасаясь угроз и шантажа, и добился исторического подвига - встать на ноги, разбогатеть и стать еще сильнее. В 1971 году Китай возобновил свое юридическое место в Организации Объединенных наций. За эти 50 лет Китай внес значительный вклад в совершенствование международной системы, в основе которой лежит ООН, в поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию. Китайская нация наследует концепцию мира и гармонии, поэтому она никогда не стремится к господству и гегемоний. В будущем Китай будет продолжать работать со всеми миролюбивыми странами и народами, чтобы продвигать общие ценности мира, развития, справедливости, честности, демократии и свободы для всего человечества, придерживаясь принципов сотрудничества, открытости, взаимной и беспроигрышной выгоды, будет способствовать построению международных отношений нового типа и построению сообщества единой судьбы человечества.
От нищей страны до экономической державы. Раньше Китай был одной из беднейших стран мира, где люди жили без достаточного количества еды и даже одежды. За 72 года под руководством КПК китайский народ всех этнических групп, следуя экономическим законам, провел социалистическую модернизацию и превратил Китай во вторую крупнейшую экономику мира за относительно короткий период; 1,4 миллиарда китайцев полностью избавились от абсолютной бедности и идут к общему процветанию; Китай справился с эпидемией коронавируса, и более 1,1 миллиарда китайцев уже получили вакцину; каждый день в Китае рождается 16 000 компаний, более 120 новых иностранных компаний устремляются в Китай, как крупнейший в мире потребительский рынок и крупнейший объект для инвестиций; зеленая и низкоуглеродная энергия стали новым направлением. Китайцы водят половину в мире автомобилей на новых источниках энергии по самой протяженной в мире сети автомагистралей; 10% китайцев выезжают за пределы страны в туристических целях; китайские астронавты успешно вернулись на Землю после нескольких месяцев пребывания на космической станции; права и свободы китайского народа полностью защищены Конституцией; 1 млрд китайских пользователей сети узнают о мире через Интернет, общаются и выражают свое мнение. В первом полугодии этого года экономика Китая преодолела влияние эпидемии и продолжила развиваться. ВВП страны достиг 53,2167 трлн юаней (примерно 8,2 трлн долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%. В первой половине этого года располагаемый доход жителей страны на душу населения составил 17 642 юаней (приблизительно 1,16 млн тенге), что на 12,6% больше, чем в предыдущем году.
От "таинственного Востока" к гуманно-культурной державе. 72 года назад китайская культура была неизвестной и казалась "загадочной". Сегодня Китай стал мировой державой в таких областях, как культура, наука и технологии, образование, спорт и здравоохранение. "Бум китайского языка" находится на подъеме во всех странах мира, в том числе и в Казахстане. Во всем мире популярны китайские романы, фильмы, игры, медицина и т.д. Китай добился выдающихся достижений в таких высокотехнологичных областях, как аэрокосмическая промышленность, большие данные, связь, машиностроение, энергетика и фундаментальные научные исследования. Глобальный индекс инноваций Китая растет 9 лет подряд, занимая сейчас 12-е место в мире. Китай стал одной из часто выбираемых студентами стран для обучения за границей в мире. Спорт в Китае стремительно развивается, китайские спортсмены завоевали 88 медалей (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей) в Токио-2020. В 2022 году Пекин станет единственным городом в мире, которому выпала честь провести и летние, и зимние Олимпийские игры. Китайская цивилизация, имеющая глубокую историю в 5 тысяч лет, восходит к давним временам, при этом вечно сохраняя молодость. Она будет продолжать вносить китайскую мудрость и решения в дела мира и развития во всем мире.
От саморазвития к внесению мирового вклада. Развитие Китая предоставляет широкие возможности для всех стран мира, включая Казахстан. Инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на основе принципов широких консультаций, совместного строительства и общих выгод, содействует избавлению от бедности десятков миллионов людей в странах, расположенных вдоль Шелкового пути; Китай возглавил борьбу с коронавирусом и начал крупнейшую в мире операцию по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, предоставив вакцины более чем 100 странам и международным организациям, и в этом году предоставит миру 2 млрд доз вакцины, таким образом, Китай оказывает сильную материальную поддержку странам мира, включая Казахстан; Более 2400 китайских миротворцев выполняют задачи по всему миру. Китай был и будет строителем мира во всем мире, участником глобального развития, защитником международного порядка и поставщиком общественных благ. Благодаря своему новому развитию, Китай будет продолжать предоставлять новые возможности для мира и сотрудничества с международным сообществом, включая Казахстан. Вносить еще больший вклад в мир и развитие во всем мире, объединять усилия, чтобы реагировать на глобальные угрозы и вызовы, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно строить лучший мир.
Самая главная причина, по которой Новый Китай добился таких блестящих достижений, - это руководство Коммунистической партии Китая. История более чем в 180 лет китайской нации в наше время, история в 100 лет с момента основания Компартии Китая и история в более 70 лет с момента основания КНР полностью подтвердили, что без Компартии не было бы Нового Китая и великого возрождения китайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. С момента своего рождения она поставила перед собой первоначальную миссию - искать счастье для китайского народа и возродить китайскую нацию. На протяжении ста лет КПК придерживается научных теорий и непрерывно интегрирует основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая, сформировала теоретическую систему социализма с китайской спецификой. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху - это его последнее достижение. КПК настаивает на том, чтобы в центре внимания находился народ, при этом более 90 миллионов членов партии всегда будут с людьми и сосредотачиваются на решении их практических проблем. КПК настаивает на укреплении своей собственной конструкции, строгом управлении своими кадрами, чтобы ни одно коррупционное действие не было скрыто от глаз, что говорит о непреклонном характере и честности партии.
На XVIII съезде Коммунистической партии Китая 2012 года были поставлены цели "двухсотлетия" - построение среднезажиточного общества к 100-летию основания КПК (2021 год) и процветающей, сильной, демократической, цивилизованной, гармоничной, красивой, современной социалистической страны к 100-летию со дня основания КНР (2049 год). В июле этого года председатель Си Цзиньпин торжественно заявил, что благодаря непрерывной борьбе всей партии и народа всех этнических групп нами была достигнута первая вековая цель - было полностью построено среднезажиточное общество в Китае. В настоящее время Китай вступил в новый этап развития всестороннего строительства современной социалистической страны и сосредоточивает внимание на реализации 14-й пятилетки экономического и социального развития и ускорении построения новой модели развития, с внутренними циклами в качестве основного и взаимного продвижения внутренних и международных циклов. Китай придерживается философии развития, ориентированной на человека, способствует всеобщему процветанию при качественном развитии, способствует социальной справедливости и способствует всестороннему развитию людей.
В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. За последние 30 лет китайско-казахстанские отношения развивались под совместным руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева, президента К. Токаева и руководителей Китая, достигнув беспрецедентной высоты вечного всестороннего стратегического партнерства, способствующего миру, стабильности и развитию в регионе и в мире, стали моделью мирного добрососедства. Особенно после вспышки эпидемии коронавируса правительства и представители всех слоев общества двух стран оказали друг другу большую материальную и духовную помощь, которая воплощает благородный дух "друзья познаются в беде". Китай готов работать с Казахстаном для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, рассматривать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность укрепить противоэпидемическое и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вывести на новый уровень вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана. Обе стороны должны усилить согласованность стратегий развития, ускорить переговоры и подписание межправительственного плана торгово-экономического сотрудничества и новой версии соглашения о защите инвестиций, реализовать проекты сотрудничества во всех областях, согласованных двумя сторонами, увеличить количество поездов Китай-Европа и продвижение сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничного бизнеса, зеленой энергии и. т.д. Китай поддерживает Казахстан в успешном проведении встречи министров иностранных дел СВМДА и готов работать с Казахстаном для содействия плавному изменению ситуации в Афганистане ради региональной безопасности, стабильности и развития. Обе стороны должны укреплять координацию и сотрудничество в многосторонних областях, защищать общие интересы развивающихся стран, обеспечивать международную справедливость и защищать основные нормы международных отношений.
Ознаменование 50-й годовщины восстановления законных прав КНР в ООН
28.09.2021, 11:28 19009
21 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи принял участие в общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН и выступил с важной речью, в которой председатель изложил позицию Китая по таким вопросам современности, как преодоление эпидемии, восстановление экономики, укрепление единства и совершенствование глобального управления. Председатель Си Цзиньпин также выдвинул инициативу по глобальному развитию, в которую входят принципы "Ставка на развитие во главу угла", "Народ превыше всего", "Общедоступность и инклюзивность", "Инновационный подход", "Стремление к гармоничному сосуществованию человека и природы" и "Ориентированность на практические действия". Он призвал к совместным усилиям по устранению глобальных угроз и вызовов и содействию построению Сообщества единой судьбы человечества.
В своем выступлении председатель Си Цзиньпин также особо подчеркнул: "В этом году исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций. Это историческое событие, которое торжественно отмечается в нашей стране". Для того, чтобы узнать насколько важное значение имеет данное событие для Нового Китая и ООН, давайте ознакомимся с историей и достижежниями сотрудничества КНР с ООН.
Китай, являясь одним из учредителей и первой страной, подписавшей Устав ООН, имеет тесные связи с данной организацией. Однако после образования КНР в 1949 году страна была исключена из ООН на целых 22 года. По мере повышения мирового престижа Нового Китая и усиления роли развивающихся стран в ООН призывы к возвращению КНР в ООН со стороны международного сообщества начали звучать все громче. В октябре 1971 года на 26-ой Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 (XXVI), в которой было решено восстановить все законные права КНР в ООН и признано, что представитель правительства КНР является единственным законным представителем Китая в ООН. Это стало историческим событием, знаменующим возвращение страны, население которой составляет четверть от жителей всего мира, в большую семью ООН, делая организацию поистине самой универсальной, представительной и авторитетной международной организацией и открывая новую страницу сотрудничества Китая с ООН.
На протяжении последних 50 лет, будучи крупнейшей развивающейся страной мира и постоянным членом Совета Безопасности, Китай всегда твердо придерживается целей и принципов Устава ООН, активно продвигает дух и концепцию мультилатерализма, прилагает неустанные усилия и вносит весомый вклад в поддержание безопасности и развития всего мира.
- Китай привержен поддержанию мира во всем мире. Китай неуклонно идет по пути мирного развития, решительно воздерживаясь от гегемонии и экспансии и выступая против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, выступает за разрешение разногласий и споров путем диалога и переговоров, выдвигает свои предложения по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов. Китай играет важную роль в миротворческих операциях ООН. Страна направила более 50 тыс. миротворцев для участия в 29 миротворческих операциях в рамках ООН. Китай является крупнейшей страной, направившей наибольшее количество миротворцев среди постоянных членов СБ ООН, а также второй крупной среди стран-финансовых доноров миротворческих операций ООН. В настоящее время более 2200 китайских миротворцев выполняют миссии по всему миру. В Китае также созданы резервные миротворческие силы численностью 8000 человек и постоянные миротворческие полицейские силы численностью 300 человек, готовые в любое время идти на защиту безопасности во всем мире.
- Китай привержен содействию глобальному развитию. Экономика Китая поддерживала быстрое и стабильное развитие в течение многих лет, и его вклад в глобальный экономический рост 15 лет подряд занимал первое место в мире. Страна, исторически искоренив абсолютную бедность, на 10 лет раньше намеченного срока достигла целей по сокращению масштабов бедности, установленных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, достигнув доли сокращения бедности на более 70% от всего мира. Китай предоставил более чем 160 странам и международным организациям около 400 млрд юаней донорской помощи, реализовал 3 тыс. проектов по международной помощи и направил более 600 тыс. персонала гуманитарного характера, тем самым оказал решительную поддержку во благо достижения "Целей Развития Тысячелетия" ООН. Инициатива по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" получила позитивный резонанс со стороны более чем 170 стран и международных организаций, создав крупнейшую в мире открытую площадку для сотрудничества. Можно сказать, что Китай внес значительный вклад в глобальное сокращение бедности и прогресс человечества.
- Китай привержен сохранению международного порядка. Еще в 1950-х годах Китай первым выдвинул и начал активно продвигать "пять принципов мирного сосуществования", которые сыграли важную роль в создании и развитии основных правил международных отношений. Китай присоединился практически ко всем универсальным межправительственным международным организациям, подписал более 600 международных конвенций, и добросовестно выполняет свои международные обязательства и обещания. Китай всегда высоко держит знамя мультилатерализма, твердо поддерживает международную систему, ядром которой выступает ООН, и мироустройство, основанное на международном праве, а также ключевую роль ООН в международных делах.
- Китай привержен реагированию на все глобальные вызовы. Китай принимает активное участие в международном сотрудничестве по решению глобальных проблем, таких как изменение климата, терроризм, экологические проблемы и финансовые кризисы, играя эффективную роль ответственной державы. Китай стремится выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 года и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 года. Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, больше не будет строить за рубежом новые проекты угольных электростанций. В глобальной борьбе с эпидемией Китай первым начал оказывать миру срочную гуманитарную помощь, которой воспользовались более 160 стран и международных организаций. Председатель Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что китайская вакцина станет общедоступным всему миру. В рамках 76-й сессии ГА ООН председатель объявил, что Китай постарается к концу года увеличить поставку китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных Китаем для COVAX 100 млн долл. США дополнительно предоставит развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе. На сегодняшний день Китай предоставил почти 1,2 млрд доз вакцин и базовых растворов более чем 100 странам и международным организациям.
- Китай привержен углублению сотрудничества с ООН. Китай всегда выполняет свои обязанности постоянного члена СБ, твердо поддерживает авторитет ООН и выступает за мирное урегулирование различных споров. Китай стал вторым по величине страной-плательщиком членских взносов ООН и всегда в полном объеме, своевременно и безоговорочно выполняет свои финансовые обязательства. В 2015 году председатель Си Цзиньпин на саммите, посвященном 70-й годовщине основания ООН, объявил об учреждении Фонда мира и развития Китай-ООН. За последние пять лет Фонд оказал финансовую поддержку более 90 проектов в области обеспечния безопасности и развития, охватывающих более чем 100 стран и регионов Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, реальными действиями поддержав работу ООН. Китай всегда следует целям, поставленным во Всеобщей декларации прав человека, и внёс выдающийся вклад в дело защиты прав человека во всем мире.
За последние 50 лет китайские лидеры неоднократно выступали на трибуне ООН. Во всех важных исторических моментах, начиная от курса поиска точек соприкосновения при сохранении различий до пяти принципов мирного сосуществования, от разделения стран мира на три категории до установления нового международного политического и экономического порядка, от построения гармоничного мира до построения Сообщества единой судьбы человечества, Китай всегда выдвигает свои предложения по содействию миру и развитию на планете. В частности, концепция построения Сообщества единой судьбы человечества, выдвинутая председателем Си Цзиньпином, имеет все большую поддержку и признание международного сообщества, и не раз включалась в резолюции ООН, что вносит важный вклад в укрепление руководящей роли ООН в осуществлении реформы системы глобального управления.
В настоящее время мир переживает самые большие перемены за последнее столетие. Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности появляются одна за другой, непрерывно возникают локальные конфликты и беспорядки, мир остается крайне неспокойным. Китайская сторона считает, что роль ООН в содействии общему миру и глобальному развитию незаменима. Если с учетом глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19, экономическая депрессия и изменение климата, страны всего мира в целом возлагают большие надежды на ведущую роль ООН и ожидают от организации дальнейшего укрепления лидерства и сплоченности.
Китай будет и дальше принимать активное участие в международных делах в рамках ООН, в полной мере защищать авторитет ООН, твердо придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" и подлинного мультилатерализма, активно реагировать на различные вызовы, стоящих перед человечеством. Сотрудничая со всеми странами мира, включая Казахстан, Китай готов прилагать неустанные усилия во благо обеспечения мира во всём мире, продвижения глобального развития и построения более гармоничной и красивой планеты.
Генконсул госпожа Цзян Вэй Генконсульства КНР в Алматы
Чжунцюцзе: время для мечты
22.09.2021, 16:54 43579
21 сентября весь Китай отметил Чжунцюцзе или Праздник середины осени. Китайцы собираются всей семьей за одним столом, общаются с близкими и любуются полной луной. Это повод не только для семейного, но и для народного единства. И стране, отмечают ее жители, есть чем гордиться. 100-летие Компартии, всестороннее построение среднезажиточного общества, старт 14-й пятилетки... Прогресс и традиции, история и будущее встретились в 2021 году, на важном этапе пути к реализации "китайской мечты". "Для осуществления великой мечты необходима великая борьба", - говорил председатель КНР Си Цзиньпин.
Гала-концерт
Почти миллиард просмотров за считанные часы. Гала-концерт Медиакорпорации Китая, приуроченный к Празднику середины осени, вновь собрал рекордную аудиторию. Его уже по традиции посвятили теме воссоединения семьи и синхронно транслировали как внутри страны, так и и за рубежом. Главную сцену разместили в горном городке Сичан юго-западной провинции Сычуань. Именно там расположен одноименный космодром, сыгравший ключевую роль в реализации лунных миссий КНР. В прямом эфире выступления артистов и музыкантов из материковой части Китая, а также Сянгана, Аомэня и с Тайваня смотрели сотни миллионов человек. В соцсетях посвященные концерту заметки просмотрели более 9 миллиардов раз.
Организаторы использовали не только богатый реквизит, но и технологию дополненной реальности. Зрители могли запустить специальное приложение на смартфоне и увидеть зрелищные визуальные эффекты. Чжунцюцзе или Праздник середины осени считается одним из самых главных традиционных китайских праздников. Он приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Китайцы собираются всей семьей за одним столом, общаются с близкими и любуются полной луной.
Борьба с бедностью
На праздновании 100-летия Компартии китайский лидер торжественно объявил, что стране удалось выполнить одну из главных государственных задач - построить среднезажиточное общество. С момента 18-го съезда КПК Си Цзиньпин председательствовал на семи симпозиумах по борьбе с бедностью в центральном правительстве, а также лично посетил 14 бедных деревенских районов. Вдохнув новую жизнь в отсталые районы, Китай ускорил движение по пути быстрых перемен и стремительного прогресса.
Освоение космоса
В 2021 году Китай построил собственный "космический дом" на околоземной орбите. "Создание космической станции стало важной вехой для аэрокосмической промышленности КНР", - отметил Си Цзиньпин. С момента 18-го съезда КПК он неоднократно призывал уделять повышенное внимание развитию национальной космической программы. С того времени Китай успешно запустил корабль "Шэньчжоу", усовершенствовал систему спутниковой связи "Бэйдоу", выполнил лунную миссию "Чанъэ" и марсианскую миссию "Тяньвэнь". Поколения космонавтов продолжают бороться за реализацию космической мечты Китая.
Зимняя Олимпиада
Пекин стал первым в мире "дважды олимпийским городом". "Наша цель - подарить миру запоминающиеся и выдающиеся Олимпийские игры", - подчеркивал председатель КНР. Си Цзиньпин не первый год следит на ходом подготовки к Играм и тренировками спортсменов. Он также отмечает, что зимняя Олимпиада-2022 должна продемонстрировать прогресс Китая в защите экологии и сбережении природных ресурсов. Президент МОК Томас Бах сказал, что надеется вручить председателю Си золотую медаль. "Что касается продвижения олимпийского движения, Си Цзиньпин - заслуженный чемпион", - подчеркивал Бах.
Российские вузы предложили бесплатные мероприятия по повышению квалификации кадров
16.09.2021, 19:39 35290
Российский университет дружбы народов организует мероприятия по повышению квалификации кадров по специальности "Психология".
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три Программы повышения квалификации с такой тематикой:
"Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания";
"Современные психолого-педагогические технологии в образовании";
"Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков", -
продолжительностью 72 академических часа каждой из трех Программ повышения квалификации.
Целевой аудиторией мероприятий повышения квалификации являются преподавательский состав высших учебных заведений, готовящих национальные кадры по специальности "Психология", молодые специалисты - психологи, учителя общеобразовательных школ, психологи общеобразовательных учреждений, в которых доступно оказание психологической помощи учащимся, педагоги и психологи образовательных организаций, специализирующихся на воспитании молодежи, практикующие психологи, оказывающие психологическую помощь в частном порядке, сотрудники специализированных медицинских учреждения, оказывающие психологическую помощь пациентам, имеющим соответствующие психологические расстройства.
Обучение будет проведено с участием ведущих преподавателей Российского университета дружбы народов.
Предварительные сроки проведения мероприятий повышения квалификации - с 20 сентября 2021 года по 09 октября 2021 года. С уточненными датами проведения мероприятий, а также с более подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться по ссылке: https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/.
После успешного прохождения итоговой аттестации слушателям курсов повышения квалификации будут выданы удостоверения повышения квалификации.
По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте: [email protected], [email protected], а также по телефону "горячей линии": +7 (495) 4341012 (вн.1270), +7 (495) 4344364 (вн.1267).
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет пищевых производств" в период с 20 сентября по 6 октября 2021 года организует обучение по дополнительным профессиональным программам:
"Применение VR/AR-технологий в решении профессиональных задач";
"Современные подходы к управлению техносферной безопасностью";
"Использования 3D моделирования технологического оборудования в профессиональной деятельности".
Обучение организуется с целью повышения уровня квалификации национальных кадров, в том числе выпускников российских и советских вузов по Инженерно-техническим специальностям.
Обучение бесплатно для всех участников.
Обучение будет проводиться в очно-дистанционном формате с использованием платформы Webinar.ru. Платформа webinar.ru предоставляет доступ к материалам курса (лекции, практические задания, методические рекомендации к самостоятельной работе и т.п.) в удобное для Вас время Практические семинары и итоговая аттестация пройдут в очном формате на базе АО "Алматинский технологический университет" по адресу: город Алматы, улица Толе би, д. 100 в период с 28 сентября по 6 октября 2021 года.
Успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию будет выдано удостоверение о повышении квалификации (72 часа).
Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефонам: Князева Наталья Викторовна, заместитель директора Центра дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки +7(499)750-01-11 (доб. 6068), моб. телефон +7 (977) 181-87-02
По техническим вопросам: Хохлов Андрей Владимирович 8-999-553-90-08 [email protected]
Российский университет дружбы народов по заказу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует в Республике Казахстан проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы повышения квалификации:
Управление проектной деятельностью в условиях цифровизации образовательных организаций;
Совершенствование профессиональных компетенций в области менеджмента образовательными процессами;
Современные подходы к управлению сетевым и межвузовским взаимодействием в системе высшего образования.
Тематики данных программ были сформулированы на основании мониторинга потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по повышению квалификации, проведенных в Республике Казахстан в 2018-2020 годах.
Целями проведения мероприятий являются:
повышение профессионального уровня национальных кадров в сфере управления проектами в области информационных технологий;
создание условий для личностно-профессионального развития национальных кадров в Республике Казахстан, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность;
изучение современных подходов к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.
Для реализации поставленных целей будет выполнена следующая задача - повышение теоретических и практических знаний национальных кадров по управлению проектной деятельностью в условиях цифровизации.
Обучение будет проводиться с участием ведущих преподавателей РУДН.