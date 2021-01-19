МВФ высоко оценивает эффективные меры Китая по сдерживанию распространения COVID-19 и меры поддержки в области макроэкономической и финансовой политики

Пекин. 18 января. Kazakhstan Today - В 2020 году Китай добился экономического восстановления и прогресса в структурных реформах благодаря тому, что принял эффективные меры по сдерживанию распространения эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, а также ввел меры поддержки в области макроэкономической и финансовой политики, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) после завершения ежегодных консультаций, касающихся состояния экономики КНР, на основании 4-й статьи Устава МВФ, передает Kazakhstan Today.

В документе говорится, что макроэкономический и финансовый курс Китая стали фундаментом для экономического восстановления. Китайское правительство предоставило финансовую помощь и фискальную поддержку для защиты наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 предприятий и обеспечения финансовой стабильности, сообщает Информационная компания Урумчи.

В заявлении также отмечается, что Китай добился прогресса в структурных реформах, которые станут ключом к ускорению потенциального роста, сокращению внешних дисбалансов и построению более гибкой, "зеленой" и инклюзивной экономики.

По мере улучшения эпидемической ситуации ожидается постепенное восстановление уровня частного потребления, которое станет основной движущей силой экономического роста Китая в 2021 году", - сообщил помощник директора департамента МВФ по АТР, руководитель миссии МВФ в Китае Хельге Бергер.

В связи с этим представитель КНР в исполнительном совете МВФ Цзинь Чжунся отметил, что, несмотря на внешнюю неопределенность и риски, китайская экономика по-прежнему имеет большой потенциал роста и достаточную гибкость. Китай продолжит расширять глобальные экономические связи и сотрудничество для повышения экономической эффективности и снижения рисков.

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