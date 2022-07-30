Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Чжан Сяо: создать армию мирового уровня и поддержать мир и стабильность во всем мире

Фото: посольство КНР в РК
По случаю 95-летия со дня оброзования Народно-освободительной армии Китая Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан г-ом Чжан Сяо была опубликована статья о процессе развития Народно-освободительной армии Китая.
Славная история зарождения и развития китайской армии
1 августа 1927 года на городской стене в Наньчане был произведен выстрел, ознаменовавший начало независимого руководства Коммунистической партии Китая в революционной войне, а также создание Народной армии и начало вооруженного захвата власти. Это великое событие в истории развития китайской нации. За прошедшие 95 лет Народная армия вела кровопролитные сражения, мужественно шла вперед, на благо вставания, богатения и могущества китайского народа совершала бессмертные подвиги. После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая под личным командованием председателя Си Цзиньпина Народная армия добилась полной революционной реконструкции, реорганизовала свое вооружение и снова отправилась в путь, а ее национальная обороноспособность и экономическая мощь были улучшены. На сегодняшний день армия, безукоризненно подчиняясь приказам партии, ведет успешные военные действия и обладает отличный боевой стиль. Народная армия под руководством Си Цзиньпина об укреплении армии, идя в ногу с развитием дела партии и народа, НОАК растет в битвах, используя опыт прошлого, привносит инновации, развивается и совершенствуется. Непрерывно усиливаются революционные настроения, продолжается модернизация, все чаще используются стандартные нормы. Возможности сдерживания и реальных боевых действий увеличиваются, что неуклонно ведет к цели успешного создания армии мирового уровня.
Китай всегда проводил оборонительную политику национальной обороны
Китайский народ с древних времен считается миролюбивым. С момента оброзования Китайской Народной Республики страна никогда не провоцировала конфликт или войну по собственной инициативе и никогда не вторгалась ни на дюйм земли другой страны. Китай неуклонно проводит политику национальной обороны, которая носит оборонительный характер, и настаивает на том, чтобы никогда не стремиться к гегемонии, никогда не расширяться и никогда не искать сфер влияния. В то же время Китай придерживается политики "сильная страна должность укреплять армию, безопасность государства может быть достигнута только при сильной армии". Страна стремится построить прочную национальную оборону и сильную армию, соответствующие международному статусу и в соответствии с интересами национальной безопасности и развития, решительно выполнять миссии и задачи, возложенные на партию и народ. Оказывать стратегическую поддержку укреплению руководства Коммунистической партии Китая и социалистической системы, оказывать стратегическую поддержку защите национального суверенитета, единства и территориальной целостности, оказывать стратегическую поддержку защите зарубежных интересов страны и оказывать стратегическую поддержку укреплению мира во всем мире. Китай придерживается пути построения сильной армии с китайской спецификой, придерживается военно-стратегия активной обороны и придерживается принципов обороны, самообороны и контрмер. Придерживаясь политики "нас не тронут - мы не тронем, ну а тронут - спуска не дадим", тем самым подчеркивают единство сдерживания войн и победы в войнах, стратегической обороны и наступательного боя.
Китай придерживается пути мирного развития
Китай придерживается независимой внешней политики мира и следует пути мирного развития - это стратегический выбор Китая. В Китае существует культурная традиция "мир дорог", а развитие Китая - это рост мировых миролюбивых сил. Китайские военные являются непоколебимой силой в поддержании мира и стабильности во всем мире. Служение созданию сообщества с общим будущим для человечества является глобальным значением национальной обороны Китая в новую эпоху. Мечты китайцев тесно связаны с мечтами людей всего мира. НОАК являются не только армиями силы, но и мира, справедливости и цивилизации. Содействия миру и развитию во благо человечества является непоколебимой целью Китая.
Китай настаивает на сохранении авторитета ООН
Китай всегда выступал за сохранение международной системы, ядром которой является Организация Объединенных Наций, международного порядка, основанного на международном праве, и основных норм, регулирующих международные отношения, на основе целей и принципов Устава ООН. Китай стремится внести значительный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания и развития во всем мире, прилагая значительные усилия для обеспечения международной справедливости. Китай всегда был есть и будет строителем мира во всем мире, страной международного порядка, а Армия Китая всегда была и остается мощной силой в защите мира во всем мире. Китай будет продолжать работать со всеми миролюбивыми странами и народами, чтобы продвигать общие ценности мира, развития, справедливости, демократии и свободы, решительно выступать против гегемонизма и силовой политики, а также защищать и практиковать подлинную многосторонность. Содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества.
Китай активно выполняет свои международные обязанности и обязательства
На протяжении многих лет Китай в полной мере демонстрировал свою роль великой державы и всегда твердо выполнял свои международные обязанности и обязательства, всегда высоко держал знамя взаимовыгодного сотрудничества и активно участвовал в международных миротворческих операциях, морском сопровождении, гуманитарной помощи и других операциях. Китай является страной с наибольшей численностью миротворческих контингентов среди "пяти постоянных членов" Совета Безопасности ООН. За последние 30 лет Китай направил около 50 000 человек для участия в 25 миротворческих операциях ООН. В настоящее время Китай занимает второе место в крупнейшем вкладе в миротворческую деятельность ООН. Направленные Китаем военно-морские соединения играют важную роль в сопровождении Аденского залива и вод Сомали. С момента начала новой коронной эпидемии китайские военные оказали помощь, в том числе медикаментами и вакцинами, вооруженным силам более 50 странам.
Китай настаивает на разрешении международных конфликтов путем диалога и консультаций
В настоящее время в мире происходят невиданные за целое столетие глубокие изменения, глобальная эпидемия отсрочена, а "эффект бабочки", вызванный региональными конфликтами, становится все более заметным. Столкнувшись с бурной и сложной международной ситуацией, Китай как ответственная держава придерживается концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и настаивает на мирном урегулировании разногласий и споров между странами путем диалога и консультаций. Энергетический кризис и продовольственный кризис, вызванные украинским кризисом, могут подвергнуть "глобальную экономику крупнейшему испытанию со времен Второй мировой войны", а также стимулировать рост национализма и популизма в некоторых странах, общая международная обстановка ухудшается, тема мира и развития времени сталкиваются с серьезными проблемами. Китай всегда прислушивался к голосам и интересам всех заинтересованных сторон и прилагал усилия для достижения мира и содействия путем переговоров.
Углубление китайско-казахстанского военного сотрудничества имеет стратегическое значение
Китай и Казахстан являются странами с важным международным и региональным влиянием и несут важную ответственность за поддержание мира и развития во всем мире. В последние годы под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Токаева и совместными усилиями китайского и казахстанского народов вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана выдержало крещение эпидемией текущего века и испытание перемены столетия. Политическое взаимодоверие крепнет день ото дня, а практическое сотрудничество дало плодотворные результаты, достигнув во всех аспектах высочайшего в истории уровня. Военные отношения между двумя странами также продолжают углубляться и развиваться. Новый прогресс был достигнут в сотрудничестве в таких областях, как обмены далегаций высокой котигории, совместные военные учения, международные миротворческие операции, подгтовка кадров, сотрудничество в специальной области и координирование в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества. В частности, в апреле этого года член Госсовета и министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и достиг ряда договоренностей с министром обороны РК Р. Жакслыковым по развитию отношений военного сотрудничества. Этот визит является важным дипломатическим мероприятием для руководителей двух вооруженных сил по реализации консенсуса, достигнутого двумя главами государств, что придало новый импульс углублению сотрудничества между двумя вооруженными силами и обогащению стратегической коннотации постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы следовать веяниям времени, еще больше углублять практическое сотрудничество в различных областях, включая военную, и вносить больший вклад в защиту общих интересов двух стран и созданию центральноазиатского сообщества развития и безопасности.