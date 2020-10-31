В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 31;

город Алматы - 6;

Атырауская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 24;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 1;

Карагандинская область - 22;

Костанайская область - 8;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 23.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106 187.





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