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В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

30.10.2020 9613
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 31;
 
город Алматы - 6;
 
Атырауская область - 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 24;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 1;
 
Карагандинская область - 22;
 
Костанайская область - 8;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 23.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 187.

 

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