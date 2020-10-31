В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 31;
город Алматы - 6;
Атырауская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 24;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 1;
Карагандинская область - 22;
Костанайская область - 8;
Павлодарская область - 4;
Северо-Казахстанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 187.
Как сообщалось ранее, всего в стране выявлены 111 492 заболевших коронавирусом.
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