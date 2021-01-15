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Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 января

14.01.2021 120232
Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 января
Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 165 311 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 165 311 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 19 980 (+122);,
 
в городе Нур-Султан - 19 572 (+123);
 
в ВКО - 19 397 (+39);
 
в Атырауской области - 14 614 (+75);
 
в Карагандинской области - 12 571 (+40);
 
в Павлодарской области - 10 098 (+70);
 
в ЗКО – 9752 (+40);
 
в СКО - 9350 (+59);
 
в Костанайской области - 8379 (+74);
 
в Акмолинской области - 8017 (+59);
 
в Алматинской области - 7848 (+56);
 
в городе Шымкент - 5652 (+14);
 
в Жамбылской области - 5187 (+13);
 
в Мангистауской области - 3835 (+10);
 
в Туркестанской области - 3816 (+16);
 
в Актюбинской области - 3780 (+13);
 
в Кызылординской области - 3463 (+11).
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января 2021 года, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Костанайская области. 

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы в "зеленой" зоне
 
В Казахстане 745 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране  от COVID-19 выздоровели 151 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находятся 5850 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 758 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 272 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 января зарегистрировано 2380 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, на 12 января 2021 года зарегистрирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 91 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 590, случаев с летальным исходом - 532, всего выздоровели - 34 209 человек.
 

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