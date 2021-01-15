Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 165 311 случаев, из них:
в городе Алматы - 19 980 (+122);,
в городе Нур-Султан - 19 572 (+123);
в ВКО - 19 397 (+39);
в Атырауской области - 14 614 (+75);
в Карагандинской области - 12 571 (+40);
в Павлодарской области - 10 098 (+70);
в ЗКО – 9752 (+40);
в СКО - 9350 (+59);
в Костанайской области - 8379 (+74);
в Акмолинской области - 8017 (+59);
в Алматинской области - 7848 (+56);
в городе Шымкент - 5652 (+14);
в Жамбылской области - 5187 (+13);
в Мангистауской области - 3835 (+10);
в Туркестанской области - 3816 (+16);
в Актюбинской области - 3780 (+13);
в Кызылординской области - 3463 (+11).
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января 2021 года, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Костанайская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы в "зеленой" зоне.
В Казахстане 745 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 151 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находятся 5850 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 758 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 272 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 января зарегистрировано 2380 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на 12 января 2021 года зарегистрирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 91 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 590, случаев с летальным исходом - 532, всего выздоровели - 34 209 человек.
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