Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 января

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 165 311 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 165 311 случаев, из них:

в городе Алматы - 19 980 (+122);,

в городе Нур-Султан - 19 572 (+123);

в ВКО - 19 397 (+39);

в Атырауской области - 14 614 (+75);

в Карагандинской области - 12 571 (+40);

в Павлодарской области - 10 098 (+70);

в ЗКО – 9752 (+40);

в СКО - 9350 (+59);

в Костанайской области - 8379 (+74);

в Акмолинской области - 8017 (+59);

в Алматинской области - 7848 (+56);

в городе Шымкент - 5652 (+14);

в Жамбылской области - 5187 (+13);

в Мангистауской области - 3835 (+10);

в Туркестанской области - 3816 (+16);

в Актюбинской области - 3780 (+13);

в Кызылординской области - 3463 (+11).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января 2021 года, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Костанайская области.





В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы в "зеленой" зоне.

В Казахстане 745 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 151 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находятся 5850 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 758 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 272 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 января зарегистрировано 2380 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 12 января 2021 года зарегистрирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 91 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 590, случаев с летальным исходом - 532, всего выздоровели - 34 209 человек.

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