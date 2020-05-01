Поселок Заречный в Алматинской области закрыли на карантин

Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - Вслед за Жаркентом в Алматинской области на карантин закрыли поселок Заречный, передает Kazakhstan Today.

13 случаев заболевания COVID-19 выявлено сегодня в Капшагайском регионе, 5 из них - в Капшагае, 6 - в поселке Заречном, 2 - сотрудники ТОО "Тенгизшевройл". Всего на сегодня в Капшагайском регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом", - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

Заболевшие 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1982, 1988, 1991, 1997, 2019 годов рождения, из них двое - восьмимесячные дети. Все пациенты изолированы и взяты на врачебный контроль. На данном этапе выявлено 187 контактных лиц, из них 24 - близкие контакты, 163 - потенциальные. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С сегодняшнего дня поселок Заречный закрыт на карантин", - подчеркнули в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства