В Алматы отказавшуюся надеть маску девушку оштрафовали на 83 тысячи тенге

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили факт нарушения карантинных мер пассажиркой общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские провели проверку, в ходе которой личность девушки была установлена.

22-летняя жительница Алатауского района города в соответствии с законодательством была доставлена в полицию. В отношении нее инициированы сразу два административных производства.

За нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов наложен штраф в размере 83 тысяч тенге (30 МРП). Вместе с тем материалы административного дела за мелкое хулиганство, выраженное агрессивным поведением в общественном транспорте, для принятия решения будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Манап Саттаров.

За сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших коронаврусом. Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 84 648. При этом, министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания правительства заявил о снижении количества зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на 29% с 5 июля.

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