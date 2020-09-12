Минздрав перестал делить больных коронавирусом на симптомных и бессимптомных

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан больше не будет разделять больных коронавирусом на симптомных и бессимптомных. Об этом на брифинге в СЦК рассказал официальный представитель министерства Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

По словам Коджахметова, разделение на симптомных и бессимптомных носителей COVID-19 "представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских расчетах".

Для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться и оперировать этими цифрами, поэтому мы их перестали разделять в ежедневно публикуемой информации", - пояснил официальный представитель Минздрава.

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