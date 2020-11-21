Какие объекты в Алматы чаще всего нарушают режим карантина

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Мониторинговыми группами Алматы продолжается усиленная работа по контролю за соблюдением карантинных мер. На текущий момент по городу работают 32 мониторинговые группы, в составе которых сотрудники районных акиматом, местной полицейской службы, представителей НПП "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

19 ноября мониторинговыми проверками охвачено 26 объектов, с нарушениями выявлено - 8.

- Алмалинский район, компьютерный клуб "LORD Game- Hub" по улице Макатаева, 117-а, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Алмалинский район, караоке "Дореми" по улице Муканова, 130, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Ауэзовский район, компьютерный клуб "Urgrade" по улице Толе би, 279-б, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Ауэзовский район, плестейшн клуб по улице Толе би, 279-б, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Бостандыкский район, игровой клуб "Shtorm" в микрорайоне Коктем-2, 2, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Бостандыкский район, игровой клуб по улице Масанчи, 100, - работа, несмотря на действующий запрет;

- Медеуский район, Loto Club по проспекту Достык, 48. - работа, несмотря на действующий запрет;

- Турксибский район, кафе "Донер Кебаб" по проспекту Сейфуллина, 9а, - нарушение режима карантина.

В отношении юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры по статье 425 части 1 КоАП РК.

На всех объектах мониторинговыми группами проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению санитарно-эпидемического режима.

По состоянию на 23.59 19 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 123 888 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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