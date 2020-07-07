Бакытжан Сагинтаев сообщил о дополнительных карантинных мерах в Алматы

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-брифинга на площадке СЦК сообщил о главных задачах, стоящих перед администрацией города в целях недопущения распространения коронавируса, а также разъяснил меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что главная цель объявленного карантина - избежать негативного сценария масштабного заражения, которое приведет к большей смертности и плохо повлияет на экономику.

Долгосрочный карантин должен быть гибким, таргетированным по очагам заражения и группам риска. Для этого нам надо так организовать жизнь города, чтобы карантинные меры совмещались с работающей экономикой. Нам потребуется новая логистика организации жизни мегаполиса, которую примет и население, и бизнес", - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Таким образом, определены 10 первоочередных шагов борьбы с пандемией коронавируса:

1. Синхронизация карантинных режимов на уровне макрорегиона Алматы - Алматинская область: Алматинская агломерация - единый хозяйственный организм. Оптимальное решение - избежать "закрытия города", проводя единую противоэпидемическую политику в Алматы и Алматинской области, разрабатывая общий подход в пригородах, единые нормы безопасности, общую систему контроля и управления.

2. Сегментация территорий по уровню вирусной опасности: "точечный" подход в блокировании / разблокировании очагов заражения на новом этапе эпидемии.

3. Мониторинг исполнения карантинных протоколов для бизнеса: внедрение противовирусного режима на всех предприятиях. Режим варьируется для разных предприятий в зависимости от интенсивности общения с населением.

4. Эшелонированная организация медпомощи населению: задача состоит в том, чтобы избежать "эпидемического кризиса", когда медицинская система не справляется с притоком больных.

Будет отстроено пять эшелонов защиты горожан:

1 эшелон - строжайшие меры противовирусной защиты всех медработников и медучреждений. Меры распространяются в том числе на тех медработников, кто не работает непосредственно с COVID-19;

2 эшелон - лечение (наблюдение) на дому для зараженных в легкой форме и бессимптомных. Телемедицина;

3 эшелон - стационарное лечение для больных в средней форме, в том числе стационары для долечивания;

4 эшелон - стационарное лечение для больных в тяжелой форме;

5 эшелон - реанимационные отделения.

Эшелонированный подход позволяет оперативно распределять медицинский ресурс и избежать перегрузки 4-го и 5-го эшелонов.

5. Маршрутизация работы скорой помощи: в соответствии с эшелонами защиты, избегая пиковых нагрузок на 4 и 5 эшелоны.

6. Общегородской банк плазмы: будет прорабатываться новое направление. Плазма крови выздоровевших людей, которая содержит антитела к вирусу, является важным лечебным ресурсом и используется для спасения тяжелых больных.

7. Цифровое администрирование транспортных потоков и анализ трафика перемещений горожан, особенно в случае вспышек эпидемии.

8. Социальный мониторинг: цифровая система контроля поведения зараженных COVID-19 (специальное мобильное приложение). Система позволяет проверять, как соблюдают карантин те, кто лечится дома, оперативно выявлять и пресекать случаи нарушения, тем самым помогает избежать дальнейшее распространение инфекции. За нарушения предусмотрено привлечение к ответственности.

9. Подготовка ко второй волне: весь наработанный медицинский ресурс и весь организационный ресурс держать в 100%-ной готовности к новой мобилизации. Аудит накопленных ресурсов (койко-места, кадры, оборудование, технологии и т. д.).

10. Массированная противовирусная пропаганда: подготовка населения к долгосрочной борьбе с эпидемией. Продвижение противоэпидемических норм и правил, освещение героической работы медиков и волонтеров.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них бессимптомно переносят болезнь 814 человек.

На 6 июля в городе выявлены 113 новых случаев КВИ, в реанимации находятся 64 человека, 24 - в крайне тяжелом состоянии, 349 - в тяжелом, 1264 - средней степени тяжести, 135 - в удовлетворительном состоянии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства