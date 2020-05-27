Более 300 человек заболели COVID-19 на руднике "Нурказган"

Караганда. 26 мая. Kazakhstan Today - Более 300 человек заболели коронавирусом в результате вспышки инфекции на руднике "Нурказган" корпорации "Казахмыс", сообщили на брифинге с участием акима области Женисом Касымбеком, передает Kazakhstan Today.

В "Нурказгане" на сегодняшний день более 300 инфицированных, из них 163 человека - работники рудника, а остальные - члены их семей, близкие и контактные лица, которые участвовали в каких-то мероприятиях вместе с инфицированными", - сказал Женис Касымбек.

По словам главы региона, один из сотрудников ездил в Жезказган в гости. На данном мероприятии он заразил 13 родственников. Аким области возмутился тем, что некоторые люди не чувствуют социальной ответственности и не соблюдают санитарные нормы, предписанные санитарными врачами. На сегодняшний день эпидобстановка на руднике под контролем, заявил Женис Касымбек. Санитарные службы провели дезинфекцию и изолировали контактных лиц.

В целом по "Нурказгану" очаг локализован. Ежедневно по нескольку случаев подтверждается. Это работники подрядных, субподрядных организаций, родственники зараженных лиц. И мы считаем, что в течение нескольких дней полностью локализуем ситуацию по руднику. Стоит отметить, что специфика нашей области такова, что здесь много закрытых трудовых коллективов, которые работают на месторождениях, рудниках, заводах и других промышленных объектах. Со всеми 18 регионами области и службами СЭС проводим активную разъяснительную работу по недопущению подобных вспышек", - подчеркнул Женис Касымбек.

Напомним, на руднике "Нурказган" корпорации "Казахмыс" в начале мая произошла вспышка заражения КВИ. На данный момент месторождение закрыто. С 1 июня работа рудника будет возобновлена вахтовым методом, сообщает " Казинформ ".

В Карагандинской области выявлено 662 случая КВИ, в том числе 3 летальных исхода и 193 человека выздоровели.

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