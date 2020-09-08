Зарегистрированы тесты, выявляющие COVID-19 за 15 минут

Москва. 7 сентября. Kazakhstan Today -Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения тест-системы для выявления коронавируса, которые позволяют получить результат за 15 минут, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , новая российская тест-система для выявления коронавируса является альтернативой метода ПЦР.

В компании отметили, что новая тест-система REAL RNA выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью (85%) методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР-тестом, на выполнение которого обычно требуется до полутора часов.

По словам управляющего партнера АФК "Системы" Артема Сиразутдинова, если колориметрический экспресс-тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету жидкости в пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях. Совместно с мобильным экспресс-тестом эта тест-система будет закрывать потребности в быстром скрининговом тестировании и оперативном подтверждении итоговых результатов.

Сиразутдинов уточнил, что решение рассчитано на сетевые лаборатории, частные корпорации, которые самостоятельно проводят тестирование сотрудников, а также на государственные лаборатории в регионах, у которых высокая нагрузка на ПЦР-машины.

По состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 сентября зарегистрировано 1634 летальных случаев от коронавируса. Выздоровевших от КВИ в стране 99 654 человека.

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