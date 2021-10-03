Карантинные ограничения смягчили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 1 октября в Казахстане подтверждено 889 040 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 252;
в Алматы - 485;
в Шымкенте - 105;
в Акмолинской области - 55;
в Актюбинской области - 82;
в Алматинской области - 225;
в Атырауской области - 56;
в Восточно-Казахстанской области - 123;
в Жамбылской области - 51;
в Западно-Казахстанской области - 82;
в Карагандинской области - 152;
в Костанайской области - 109;
в Кызылординской области - 45;
в Мангистауской области - 8;
в Павлодарской области - 121;
в Северо-Казахстанской области - 67;
в Туркестанской области - 40.
В Казахстане за сутки 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 826 090 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 027 пациента. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии - 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 229 пациентов, на аппарате ИВЛ - 147 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 октября 2021 года зарегистрировано 11 253 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 сентября от КВИ+ скончались 32 человека.
30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших -76 040, летальных случаев - 4844, выздоровевших - 62 967.
На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 684 022 человек, 2-м компонентом - 6 635 545 человек.
В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область, а также сюда перешла Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 1 ОКТЯБРЯ - В регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на 915 миллионов тенге для снабжения стационаров. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В регионе создан неснижаемый двухмесячный запас востребованных лекарственных средств. Кроме этого, создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты, сообщает управление внутренне политики региона.
Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 миллионов тенге", - отметила Айна Мусралимова.
По ее словам, в аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 352 аптеки. Налажена работа с крупными поставщиками ТОО "Аманат", "Гелика", "СтоФарм, "Арша" по приобретению и транспортировке лекарственных средств для населения.
Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области.
Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей "Атамекен" создана единая форма учета наиболее востребованных лекарственных препаратов.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач ВКО Сауле Слямгазина подписала новое постановление, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Карантин продлили с 4 по 17 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
Постановление вступает в силу с 4 октября.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
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По состоянию на 23.59 30 сентября в Казахстане подтверждено
886 982 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 124.
Напомним, в Казахстане с 1 октября отменяют
"ковидные" надбавки врачам.