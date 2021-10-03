Карантинные ограничения смягчили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сегодня подписала постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, на объектах предпринимательства продолжат реализацию проекта "Ashyq". При этом в будние дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq" разрешено работать до ноля часов, лидерам "Ashyq" - до 02.00.

В выходные дни участникам проекта также разрешено работать до полуночи, а лидерам до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

При этом требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

По-прежнему запрещены организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и прочих) и других массовых мероприятий, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается режим работы согласно постановлению ГГСВ РК № 44, отмечается в документе.





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