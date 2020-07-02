Людмила Бюрабекова объяснила разницу в данных Минздрава и регионов об умерших от КВИ

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова объяснила разницу в данных Минздрава и регионов об умерших от коронавируса, передает корреспондент агентства.

Данный факт имеет место, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как на региональном уровне проходят комиссии по разбору летальных исходов. Уже после предоставления протокола такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел", - пояснила Бюрабекова.

Она уточнила, что по этой причине "данные из регионов могут быть чуть-чуть свежее, чем у Министерства здравоохранения".

Отметим, что на сегодняшний день в Казахстане от КВИ скончались 188 человек.

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