Людмила Бюрабекова объяснила разницу в данных Минздрава и регионов об умерших от КВИ

Данный факт имеет место, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как на региональном уровне проходят комиссии по разбору летальных исходов. Уже после предоставления протокола такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел", - пояснила Бюрабекова.
Она уточнила, что по этой причине "данные из регионов могут быть чуть-чуть свежее, чем у Министерства здравоохранения".
Отметим, что на сегодняшний день в Казахстане от КВИ скончались 188 человек.
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