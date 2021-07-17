Минздрав не исключает возможность закупа вакцины AstraZeneca

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев рассказала, планируется ли закупать вакцину AstraZeneca, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда в ряде стран начали выявляться недостатки вакцины AstraZeneca, мы приостановили переговоры по покупке данной вакцины", - сказал Байтанаев.

Он подчеркнул, что речь о закупе этой вакцины будет вестись только после изучения результатов ее применения.

Переговоры по покупке AstraZeneca временно приостановили, но готовы сейчас возобновить, рассмотреть итоги клинических исследований. Интерес такой есть. Но это не значит, что мы соглашение подписали и что завтра AstraZeneca будет закуплена. Нет, пока мы все не проверим, пока не изучим все результаты", - заверил он.

Напомним, 4 июня председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев сообщил о прекращении переговоров о поставках в Казахстан вакцины AstraZeneca, поскольку слишком много негатива вокруг этой вакцины.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer. Также в ведомстве рассказали , сколько доз вакцин от КВИ осталось в РК.

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