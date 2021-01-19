Произведенная в Казахстане вакцина "Спутник V" прошла проверку в России

Караганда. 18 января. Kazakhstan Today - Карагандинский фармкомплекс получил ответ от российского института Гамалеи о соответствии выпущенной вакцины "Спутник V" установленным требованиям, передает Kazakhstan Today.

Мы получили устный ответ уже давно, что все соответствует. А сейчас ждем от них паспорта на эти серии. Они должны выслать нам уже документально. После того как мы получим паспорта, мы будем регистрировать данный препарат, произведенный в Казахстане", - сообщил Sputnik Казахстан заместитель генерального директора по производству КФК Владимир Фольмер.

По его информации, производство первых коммерческих серий ожидается до конца февраля 2021 года.

Мы планируем на этой неделе наработать серии и уже отправить на анализ, который будет проводиться месяц. Ориентируемся, что до конца февраля мы осуществим выпуск первых серий коммерческих", - отметил Фольмер.

Образцы всех серий будут направлять на проверку в Россию. Также проводится анализ на производстве.

Ранее сообщалось, что в декабре Карагандинский фармацевтический комплекс приступил к производству российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" . До 21 января вакцина должна пройти контроль качества опытных серий в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля планируется зарегистрировать препарат в РК.

Ожидается, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V", в марте - 150 тыс. доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тыс. доз.

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