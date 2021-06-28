Санврач Алматы подписал новое постановление

АЛМАТЫ. 26 ИЮНЯ - Главный государственный санврач Алматы подписал постановление об усилении карантина в связи с распространением COVID-19 и мутированных штаммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе будет продолжена реализация проекта Ashyq с расширением участников на объектах предпринимательства, включение в проект торгово-развлекательных центров, торговых домов, непродовольственных рынков и других объектов МСБ.

Мониторинговые группы усилят контроль за социально-экономическими объектами, в том числе за участниками проекта Ashyq с исключением из него недобросовестных участников.

Сохраняются требования по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков при посещении общественных мест и объектов, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе. Исключение - для детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе.

Посещение особо охраняемых природных территорий разрешено для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции.

На совещания в очном режиме будут допускаться участники, документально подтвердившие вакцинацию против COVID-19 или переболевшие КВИ за последние 6 месяцев, за исключением экстренных ситуаций.

Напомним, что Алматы сегодня вновь перешел в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. В акимате города сообщили, что увеличение случаев заболеваемости вызвано мутировавшими штаммами и появлением нового, более агрессивного, штамма Дельта с высокой степенью заразности.

За последние 5 дней в городе отмечается рост количества случаев заражения КВИ со 110 случаев до 217 за сутки. Из 133 доставленных с 20 июня на исследование проб по 125 получена расшифровка. В 77 пробах (62%) - британский штамм, в 45 (36%) - индийский штамм, причем в 44 случаях установлен за последние трое суток, в 2 - южноафриканский, в 1 - нью-йоркский.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в городе активизированы темпы вакцинации населения. По состоянию на 26 июня в Алматы вакцинированы 413 703 человека. За предыдущие сутки вакцинированы 10 725 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 59 590 человек.

В городе функционируют 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1256 человек.

В акимате призывают граждан строго соблюдать карантинные меры, включающие масочный режим, социальную дистанцию, а также не посещать места массового скопления. Верным способом защиты здоровья является вакцинация.

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