Смоляков: Врачи в шоке от того, насколько коронавирус умён

Москва. 4 мая. Kazakhstan Today - Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков поделился информацией о коронавирусе, которую узнал от знакомых специалистов, сообщает RT

У меня есть бизнес, связанный с лекарствами, я имею отношение к их производству. Люди, которые у нас работают, брошены на борьбу с коронавирусом. Они рассказывают, что вирус постоянно мутирует. Тот, который изучали в январе, к апрельскому уже отношения никакого не имеет. Если раньше он спускался только в лёгкие, то сейчас у них вторая стадия изучения - последствия после излечения от коронавируса. Большинство тех, кто вылечился, падают через две недели с инфарктом и другими проблемами с сердцем. Это настолько умная болезнь! Раньше она спускалась только в лёгкие, а сейчас спускается в лёгкие, а потом - в любое слабое место. У тебя язва - она бьёт в желудок. Проблемы с кишечником - ударяет туда. И по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум. Они говорят: "Мы в шоке, насколько умная болезнь". Я их лично знаю, они сильнейшие в мире лаборанты. Учились в лучших школах США и не только", - заявил Смоляков в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" .





По последним данным в Казахстане коронавирусом заразились 4028 человек, 1134 - выздоровели, 27 - скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 248 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 3,5 млн.

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