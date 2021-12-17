Сводка эпидситуации в Казахстане: Костанайская область перешла в "зеленую" зону

НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В Казахстане по состоянию на 23.59 15 декабря 2021 года выявлено 981 435 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших, из них:

В Нур-Султане - 75;

В Алматы - 39;

В Шымкенте - 4;

В Акмолинской области - 61;

В Актюбинской области - 4;

В Алматинской области - 19;

В Атырауской области -11;

В ВКО - 23;

В Жамбылской области - 3;

В ЗКО - 10;

В Карагандинской области - 105;

В Костанайской области - 57;

в Кызылординской области - 7;

В Мангистауской области - 5;

В Павлодарской области - 67;

В СКО - 80;

В Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 951 109 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 096 человек (17 430 КВИ+ и 2666 КВИ-), из них: в стационарах 3536 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 560 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 89 пациентов, на аппарате ИВЛ - 67.

С 13 марта 2020 года по 15 декабря 2021 года зарегистрировано 12 896 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 14 декабря от КВИ+ скончались 9 человек.

14 декабря 2021 года зафиксированы 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 106 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75 699.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

15 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 884 288 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 339 523 человек.

15 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer провакцинированы: подростки - 159 514, беременные женщины - 12 048, кормящие женщины - 29 322. Второй дозой - подростки - 22 668, беременные женщины - 2191, кормящие женщины - 5156.