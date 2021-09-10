Сводка эпидситуации в РК: 1390 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 828 224 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 329;

в городе Алматы – 976;

в городе Шымкенте – 150;

в Акмолинской области – 201;

в Актюбинской области – 222;

в Алматинской области – 330;

в Атырауской области – 127;

в ВКО – 201;

в Жамбылской области – 79;

в ЗКО – 124;

в Карагандинской области – 549;

в Костанайской области – 178;

в Кызылординской области – 92;

в Мангистауской области – 185;

в Павлодарской области – 229;

в СКО – 81;

в Туркестанской области – 53.

В Казахстане за сутки 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 741 809 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 84 262 человека (76 339 КВИ+ и 7923 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 17 749 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 66 513 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1390 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 сентября 2021 года зарегистрировано 10 076 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 сентября от КВИ скончались 72 человека.





7 сентября 2021 года зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 132 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 948, летальных случаев – 4611, выздоровевших – 59 414.

На 8 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 969 069 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 795 901 человек.





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