Сводка эпидситуации в РК: 1390 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 828 224 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 329;
в городе Алматы – 976;
в городе Шымкенте – 150;
в Акмолинской области – 201;
в Актюбинской области – 222;
в Алматинской области – 330;
в Атырауской области – 127;
в ВКО – 201;
в Жамбылской области – 79;
в ЗКО – 124;
в Карагандинской области – 549;
в Костанайской области – 178;
в Кызылординской области – 92;
в Мангистауской области – 185;
в Павлодарской области – 229;
в СКО – 81;
в Туркестанской области – 53.
В Казахстане за сутки 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 741 809 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 84 262 человека (76 339 КВИ+ и 7923 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 17 749 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 66 513 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1390 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 сентября 2021 года зарегистрировано 10 076 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 сентября от КВИ скончались 72 человека.
7 сентября 2021 года зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 132 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 948, летальных случаев – 4611, выздоровевших – 59 414.
На 8 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 969 069 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 795 901 человек.
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