Ученые предупредили о последствиях COVID-19 для мозга

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Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Британские ученые предупредили о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга, передает Kazakhstan Today.

Агентство Reuters отмечает, что сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз.

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, является в основном респираторным и поражает легкие, но нейробиологи зафиксировали новые доказательства его влияния на мозг.

Меня беспокоит то, что сейчас у нас миллионы людей с COVID-19. И если через год у нас будет десять миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит... то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью", - заявил Эдриан Оуэн, нейробиолог из Канады.

По его словам, новые данные подчеркивают необходимость проведения подробных исследований и сбора данных для оценки распространенности неврологических и психиатрических осложнений коронавируса.

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