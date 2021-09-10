В Алматы 5 ковидных стационаров вернутся к плановой работе

АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы 5 ковидных стационаров продолжат работать по своим основным профилям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Алматы к плановой работе возвращаются 5 городских стационаров, которые были перепрофилированы для работы с больными коронавирусом", - сообщил в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. Так, приступили к обычной работе городской ревматологический центр, кожно-венерологический диспансер, Научный центр урологии имени Б. Джарбусынова, клинический стационар "ХАК Медикал", гостиница "Astana International"", - сообщил Табынбаев.

В настоящее время в стационарах проводится специализированная санитарная обработка.

Со вчерашнего дня полностью освобождена от больных и поставлена в резерв Halyk Arena. Через 3-4 дня после выписки ковидных пациентов и санитарной очистки приступят к профильной работе Городской кардиологический центр, Городская больница скорой неотложной помощи (БСНП) и Военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК", - продолжил Табынбаев.

Вывести часть инфекционного коечного фонда стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом. Количество госпитализаций в Алматы сократилось.

Если 10 дней назад мы госпитализировали в стационары города в сутки более 700 пациентов, то в настоящее время это число снизилось до 378 больных. Выписаны 454 человека. Также уменьшилось число больных, находящихся на домашнем наблюдении - с 14 200 до 7446. В настоящее время в стационарах города получают лечение 3669 больных, заполняемость коек составляет 43,1%", - сообщил Табынбаев.

В реанимационных отделениях интенсивную терапию проходит 331 пациент, 52 находятся на аппаратах ИВЛ.

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