Система Orphus

В Алматы 5 ковидных стационаров вернутся к плановой работе

09.09.2021, 17:37 7102
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы 5 ковидных стационаров продолжат работать по своим основным профилям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Алматы к плановой работе возвращаются 5 городских стационаров, которые были перепрофилированы для работы с больными коронавирусом", - сообщил в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

 

Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. Так, приступили к обычной работе городской ревматологический центр, кожно-венерологический диспансер, Научный центр урологии имени Б. Джарбусынова, клинический стационар "ХАК Медикал", гостиница "Astana International"", - сообщил Табынбаев.

 
В настоящее время в стационарах проводится специализированная санитарная обработка.
 

Со вчерашнего дня полностью освобождена от больных и поставлена в резерв Halyk Arena. Через 3-4 дня после выписки ковидных пациентов и санитарной очистки приступят к профильной работе Городской кардиологический центр, Городская больница скорой неотложной помощи (БСНП) и Военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК", - продолжил Табынбаев.

 
Вывести часть инфекционного коечного фонда стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом. Количество госпитализаций в Алматы сократилось.
 

Если 10 дней назад мы госпитализировали в стационары города в сутки более 700 пациентов, то в настоящее время это число снизилось до 378 больных. Выписаны 454 человека. Также уменьшилось число больных, находящихся на домашнем наблюдении - с 14 200 до 7446. В настоящее время в стационарах города получают лечение 3669 больных, заполняемость коек составляет 43,1%", - сообщил Табынбаев.

 
В реанимационных отделениях интенсивную терапию проходит 331 пациент, 52 находятся на аппаратах ИВЛ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая