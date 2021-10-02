В Казахстане с 1 октября отменяют "ковидные" надбавки врачам

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сегодня подписала постановление
"О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, на объектах предпринимательства продолжат реализацию проекта "Ashyq". При этом в будние дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq" разрешено работать до ноля часов, лидерам "Ashyq" - до 02.00.
В выходные дни участникам проекта также разрешено работать до полуночи, а лидерам до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
При этом требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
По-прежнему запрещены организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и прочих) и других массовых мероприятий, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается режим работы согласно постановлению ГГСВ РК № 44, отмечается в документе.
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 1 октября в Казахстане подтверждено 889 040 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 252;
в Алматы - 485;
в Шымкенте - 105;
в Акмолинской области - 55;
в Актюбинской области - 82;
в Алматинской области - 225;
в Атырауской области - 56;
в Восточно-Казахстанской области - 123;
в Жамбылской области - 51;
в Западно-Казахстанской области - 82;
в Карагандинской области - 152;
в Костанайской области - 109;
в Кызылординской области - 45;
в Мангистауской области - 8;
в Павлодарской области - 121;
в Северо-Казахстанской области - 67;
в Туркестанской области - 40.
В Казахстане за сутки 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 826 090 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 027 пациента. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии - 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 229 пациентов, на аппарате ИВЛ - 147 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 октября 2021 года зарегистрировано 11 253 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 сентября от КВИ+ скончались 32 человека.
30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших -76 040, летальных случаев - 4844, выздоровевших - 62 967.
На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 684 022 человек, 2-м компонентом - 6 635 545 человек.
В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область, а также сюда перешла Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 1 ОКТЯБРЯ - В регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на 915 миллионов тенге для снабжения стационаров. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В регионе создан неснижаемый двухмесячный запас востребованных лекарственных средств. Кроме этого, создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты, сообщает управление внутренне политики региона.
Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 миллионов тенге", - отметила Айна Мусралимова.
По ее словам, в аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 352 аптеки. Налажена работа с крупными поставщиками ТОО "Аманат", "Гелика", "СтоФарм, "Арша" по приобретению и транспортировке лекарственных средств для населения.
Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области.
Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей "Атамекен" создана единая форма учета наиболее востребованных лекарственных препаратов.