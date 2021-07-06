В России начато исследование "Спутник V" для подростков

МОСКВА. 5 ИЮЛЯ - В Москве на базе двух детских больниц началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, исследования проводятся совместно с Центром имени Гамалеи, пишет ТАСС

Мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц: Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", - сказала Ракова.

Она уточнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.

После введения первого и второго компонентов вакцины подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - добавила Ракова.

По ее словам, в исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V".

Как уточнила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, всего в исследовании примут участие 660 детей. Вакцинация подростков и детей, наиболее подверженных инфицированию и развитию тяжелых осложнений, позволит снизить риск крайне-тяжелых и фатальных исходов при заболевании COVID-19, уменьшить вероятность ухудшения здоровья детей после перенесенного заболевания.

Этой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения: детям в возрасте от 12 до 15 лет, подверженным высокому риску, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами для вакцинации. В США и ЕС вакцинация подростков идет уже несколько месяцев. А формирование коллективного иммунитета, в том числе за счет вакцинации подростков и детей позволит взять под контроль новую коронавирусную инфекцию", - заключила она.

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