В ЗКО откроют кинотеатры

Уральск. 8 января. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач ЗКО выпустил новое постановление, в котором разрешил работу кинотеатров, но при условии заполняемости не более 20%, передает Kazakhstan Today.

Также главный санврач разрешил с третьей четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Разрешается обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Разрешается комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима.

Кроме того, главные государственные санитарные врачи города Уральска и районов ЗКО, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации на соответствующей территории.

Постановление вводится в действие с 11 января.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 7 января в Казахстане зарегистрировано 160 650 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 160 650 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства