За сутки в Казахстане выявлено 267 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране выявлено 103 300 заболевших, передает Kazakhstan Today.
По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 267 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 123 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 35 / 1;
город Алматы - 39 / 19;
город Шымкент - 2 / 1;
Акмолинская область - 13 / 7;
Актюбинская область - 3 / 2;
Алматинская область - 5 / 4;
Атырауская область - 14 / 13;
Восточно-Казахстанская область - 30 / 11;
Жамбылская область - 10 / 4;
Западно-Казахстанская область - 22 / 13;
Карагандинская область - 32 / 23;
Костанайская область - 16 / 7;
Кызылординская область - 1 / 0;
Мангистауская область - 7 / 6;
Павлодарская область - 7 / 3;
Северо-Казахстанская область - 24 / 4;
Туркестанская область - 7 / 5.
Кроме того, за прошедший день от КВИ в Казахстане выздоровели еще 1668 человек. Итого в стране 84 445 излечившихся.
По последним данным, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превышает 22 млн, выздоровели более 14,7 млн, скончались более 777 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что за неделю в РК от коронавируса скончались 146 человек.
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