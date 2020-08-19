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За сутки в Казахстане выявлено 267 заболевших COVID-19

18.08.2020, 08:43 5428
Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране выявлено 103 300 заболевших, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 267 заболевших коронавирусной инфекцией.
 
Из них 123 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 35 / 1;
 
город Алматы - 39 / 19;
 
город Шымкент - 2 / 1;
 
Акмолинская область - 13 / 7;
 
Актюбинская область - 3 / 2;
 
Алматинская область - 5 / 4;
 
Атырауская область - 14 / 13;
 
Восточно-Казахстанская область - 30 / 11;
 
Жамбылская область - 10 / 4;
 
Западно-Казахстанская область - 22 / 13;
 
Карагандинская область - 32 / 23;
 
Костанайская область - 16 / 7;
 
Кызылординская область - 1 / 0;
 
Мангистауская область - 7 / 6;
 
Павлодарская область - 7 / 3;
 
Северо-Казахстанская область - 24 / 4;
 
Туркестанская область - 7 / 5.
 
Кроме того, за прошедший день от КВИ в Казахстане выздоровели еще 1668 человек. Итого в стране 84 445 излечившихся.

По последним данным, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превышает 22 млн, выздоровели более 14,7 млн, скончались более 777 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за неделю в РК от коронавируса скончались 146 человек
 

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