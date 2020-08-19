За сутки в Казахстане выявлено 267 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране выявлено 103 300 заболевших, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 267 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 123 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 35 / 1;

город Алматы - 39 / 19;

город Шымкент - 2 / 1;

Акмолинская область - 13 / 7;

Актюбинская область - 3 / 2;

Алматинская область - 5 / 4;

Атырауская область - 14 / 13;

Восточно-Казахстанская область - 30 / 11;

Жамбылская область - 10 / 4;

Западно-Казахстанская область - 22 / 13;

Карагандинская область - 32 / 23;

Костанайская область - 16 / 7;

Кызылординская область - 1 / 0;

Мангистауская область - 7 / 6;

Павлодарская область - 7 / 3;

Северо-Казахстанская область - 24 / 4;

Туркестанская область - 7 / 5.

Кроме того, за прошедший день от КВИ в Казахстане выздоровели еще 1668 человек. Итого в стране 84 445 излечившихся.





По последним данным, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превышает 22 млн, выздоровели более 14,7 млн, скончались более 777 тыс. человек.





Ранее сообщалось, что за неделю в РК от коронавируса скончались 146 человек

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