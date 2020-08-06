За сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Всего за период пандемии в Казахстане выявлено 94 882 заболевших, передает Kazakhstan Today.
По информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 493 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 210 / 108;
город Алматы - 176 / 101;
город Шымкент - 14 / 8;
Акмолинская область - 46 / 22;
Актюбинская область - 11 / 3;
Алматинская область - 22 / 12;
Атырауская область - 38 / 26;
Восточно-Казахстанская область - 122 / 50;
Жамбылская область - 41 / 15;
Западно-Казахстанская область - 59 / 28;
Карагандинская область - 92 / 21;
Костанайская область - 55 / 23;
Кызылординская область - 28 / 15;
Мангистауская область - 30 / 17;
Павлодарская область - 46 / 23;
Северо-Казахстанская область - 52 / 9;
Туркестанская область - 20 / 12.
Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.
Кроме того, за 4 августа в стране от КВИ выздоровели 1899 человек. Итого в Казахстане 67 031 выздоровевших.
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