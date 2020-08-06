За сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Всего за период пандемии в Казахстане выявлено 94 882 заболевших, передает Kazakhstan Today.

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 493 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 210 / 108;

город Алматы - 176 / 101;

город Шымкент - 14 / 8;

Акмолинская область - 46 / 22;

Актюбинская область - 11 / 3;

Алматинская область - 22 / 12;

Атырауская область - 38 / 26;

Восточно-Казахстанская область - 122 / 50;

Жамбылская область - 41 / 15;

Западно-Казахстанская область - 59 / 28;

Карагандинская область - 92 / 21;

Костанайская область - 55 / 23;

Кызылординская область - 28 / 15;

Мангистауская область - 30 / 17;

Павлодарская область - 46 / 23;

Северо-Казахстанская область - 52 / 9;

Туркестанская область - 20 / 12.

Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.

Кроме того, за 4 августа в стране от КВИ выздоровели 1899 человек. Итого в Казахстане 67 031 выздоровевших.

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