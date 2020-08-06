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За сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших COVID-19

05.08.2020, 08:32 7345
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Всего за период пандемии в Казахстане выявлено 94 882 заболевших, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 493 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 210 / 108;
 
город Алматы - 176 / 101;
 
город Шымкент - 14 / 8;
 
Акмолинская область - 46 / 22;
 
Актюбинская область - 11 / 3;
 
Алматинская область - 22 / 12;
 
Атырауская область - 38 / 26;
 
Восточно-Казахстанская область - 122 / 50;
 
Жамбылская область - 41 / 15;
 
Западно-Казахстанская область - 59 / 28;
 
Карагандинская область - 92 / 21;
 
Костанайская область - 55 / 23;
 
Кызылординская область - 28 / 15;
 
Мангистауская область - 30 / 17;
 
Павлодарская область - 46 / 23;
 
Северо-Казахстанская область - 52 / 9;
 
Туркестанская область - 20 / 12.
 
Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.
 
Кроме того, за 4 августа в стране от КВИ выздоровели 1899 человек. Итого в Казахстане 67 031 выздоровевших.
 

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