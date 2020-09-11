Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане зафиксированы 347 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.





За прошедшие сутки зафиксированы 347 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 57 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 575, летальных случаев - 317, выздоровевших - 6605.

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