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За сутки в Казахстане зафиксированы 347 случаев заболевания пневмонией

10.09.2020, 09:38 8371
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане зафиксированы 347 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 347 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 57 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 575, летальных случаев - 317, выздоровевших - 6605.
 

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