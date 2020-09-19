Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - За сутки зафиксированы еще 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 55 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 579, летальных случаев - 337, выздоровевших - 26 533.





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