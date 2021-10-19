Эколог: глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды

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АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Эколог Вадим Ни рассказал, как отразится на Казахстане глобальное потепление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потепление климата хоть и является глобальным, но в каждом уголке планеты проходит по-разному. Казахстан далек от океанов, поэтому ему не грозят такие экстремальные явления, как ураганы или циклоны. Но изменения в стране уже ощущаются, просто они проходят медленнее, чем в странах, близких к большой воде. В первую очередь меняется температура: она повышается быстрее, чем раньше.

Сейчас примерно на 1,1 градуса выше, чем это могло бы быть без выбросов парниковых газов в атмосферу. Еще в начале 2000 годов у нас было благоприятное сочетание температуры и осадков, это было заметно по хорошему урожаю пшеницы. Но теперь все чаще будет держаться жара и засуха, ведь климат продолжает теплеть", - сказал Вадим Ни изданию Liter.kz .

Он отметил, что подобные изменения будут более выражены на юге и западе страны - там все чаще будут жаркие периоды без осадков и суховеи. Изменения заметнее, если сравнивать десятилетия.

В некоторых регионах усилятся ветра, но в городах это не особо заметно из-за застройки.

В Алматинской области в горных регионах могут чаще возникать паводки, поскольку быстрее тают ледники и снег, что создает угрозу переполнения горных рек. С другой стороны, потепление приводит к маловодию в равнинных реках.

По его словам, общая тенденция в Казахстане - это нестабильность климата. В разных регионах могут быть поздние, а иногда и ранние весенние и осенние заморозки.

Глобальное потепление несет большую угрозу дефицита воды для Казахстана. За 70-е годы мы уже потеряли значительную часть речного стока. Это происходит из-за того, что Россия и Кыргызстан начали регулировать забор воды. В результате мы не получаем стоки по некоторым рекам", - отметил эксперт.

Еще в середине прошлого столетия, продолжил эколог, у Казахстана было порядка 126 кубометров воды в год, а сейчас порядка 90 кубометров. Страна потеряла 36 кубометров, или треть речных стоков. Это произошло примерно за последние 50-70 лет.

Обострение ситуации с дефицитом воды ожидается в южных областях. На севере страны ситуация немного лучше, потому что там есть осадки. Здесь потери урожая возможны, но сочетание температуры воздуха и осадков в ближайшие годы должно сложиться удачно.

Что касается Нур-Султана, этот город в меньшей степени подвержен потеплению, потому что здесь искусственная среда. Для обеспечения населения водой используется Вячеславское водохранилище, которое изначально было рассчитано на 700-800 тысяч человек, но из-за быстрого прироста населения сейчас этого уже недостаточно.

Вообще, наверное, нет смысла искусственно создавать мегаполисы, если рядом нет надежного источника воды. В столице нет таких, которые сформировались и остались здесь. Мы получаем воду от соседей, которые в любой момент могут ее перекрыть", - считает Ни.

В целом самым серьезным последствием глобального потепления для Казахстана является дефицит питьевой воды. Людям нужно понять: того, что раньше было доступным, теперь может не быть. А отсутствие хороших дождей в течение нескольких лет приведет к тому, что запасы водохранилищ не смогут пополняться.