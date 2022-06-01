НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

В последнее время ситуация с эпидемией COVID-19 в Шанхае, Пекине и других городах Китая и противоэпидемический курс "динамичного подхода нулевой терпимости" к коронавирусу вызвали определенные опасения и дискуссии. Некоторые ошибочно думают, что "динамичный подход нулевой терпимости" - это грубое "закрытие города" или локдаун в целях "нулевого заражения", и также ошибочно считают, что это "нарушение прав человека". По мнению некоторых, вариант омикрона - это просто "большой грипп", который несет небольшой вред и предотвращать его не столь важно. Некоторые деловые друзья обеспокоены тем, что "динамичный подход нулевой терпимости" повлияет на целостность мировой производственной цепочки и цепочки поставок, что поставит под угрозу развитие мировой экономики.

В разных странах мира разные условия и действуют разные противоэпидемические меры. Я хотел бы дать подробное объяснение тем, кто не совсем понимает меры борьбы Китая с эпидемией.

"Динамичный подход нулевой терпимости" - средство быстрого и точного контроля над эпидемией. "Динамичный подход нулевой терпимости" - это не стремление к "нулевому заражению", не говоря уже о локдауне, а стремление к сдерживанию эпидемии с наименьшими социальными издержками и в кратчайшие сроки, чтобы максимально защитить жизнь и здоровье населения и нормальный производственно-бытовой порядок. Основная коннотация "динамичного подхода нулевой терпимости" - "быстрая" и "точная", то есть придерживаться "раннего обнаружения, раннего сообщения, ранней изоляции и раннего лечения", контролировать все точки риска, как можно быстрее и эффективнее контролировать путь передачи, чтобы гарантировать недопущение возобновления эпидемии в больших масштабах, чтобы не пострадала продуктивность и жизнь большинства регионов и населения. В то же время это возможность активно лечить больных людей, чтобы обеспечить их скорейшее выздоровление.

Например, когда в январе 2022 года в г. Тяньцзине произошла вспышка коронавируса, местное правительство приняло активные меры для того, чтобы провести ПЦР-тесты и пробы более 10 миллионам человек в течение 4-5 часов. По результатам тестов в этих районах были реализованы меры по закрытию и контролю, контакты сведены до уровня магазинов и подъездов. Таким образом, при своевременном и точном контроле за распространением эпидемии жизням большинства людей была гарантирована безопасность.

"Динамичный подход нулевой терпимости" воплощает в себе концепцию "человек превыше всего". Китай придерживается общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", эффективно защищая людей от вреда, причиняемого так называемым коллективным иммунитетом или естественным иммунитетом, защищая здоровье и безопасность жизни подавляющего большинства людей и способствуя глобальной борьбе с эпидемией. Согласно статье, опубликованной в американском журнале "Ланцет", во время пандемии избыточная смертность в мире оценивается в 18,2 млн, избыточная смертность составляет 120 на 100 000 человек; избыточная смертность в США достигает 179 на 100 000 человек, а в Китае составляет всего 0,6 на 100 000 человек.

Китай - страна с большим населением и с большим количеством пожилых людей. У нас 267 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше, более 250 миллионов детей и недостаточный медицинский ресурс. Согласно рецензируемому исследовательскому отчету Фуданьского университета, опубликованному в британском журнале Nature, если Китай откажется от "динамичного подхода нулевой терпимости", то в период с мая по июль 2022 года в стране могут зафиксировать 112 миллионов новых подтвержденных случаев, что может привести к гибели более 1,5 млн человек. Это, безусловно, серьезно повлияет на экономическое и социальное развитие, безопасность и здоровье людей. Придерживаясь общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", Китай выиграл драгоценное время для популяризации вакцинации и разработки противоэпидемических препаратов, тем самым полностью защитив основные права граждан Китая - право на жизнь и здоровье.

С марта этого года внимание всего мира привлекла эпидемия в Шанхае, крупнейшем городе Китая, где насчитывается 600 000 инфицированных людей. Под сильным руководством ЦК КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином вся страна предприняла согласованные усилия, чтобы оказать мощную поддержку Шанхаю. Шанхай неуклонно придерживается общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", принимает комплексные меры, такие как статическое управление по всему региону, полная проверка и скрининг для достижения "всего, что должно быть проверено, выделено, собрано и обработано". Выдержав суровые испытания профилактики и борьбы с эпидемией, Шанхай добился поэтапных результатов. В настоящее время все 16 районов Шанхая достигли нулевого показателя новых заражений среди населения. С начала эпидемии до реализации "нулевого нового заражения" в социальной сфере ситуация с коронавирусом в Шанхае стабилизировалась и улучшилась, что убедительно подтверждает научность и эффективность "динамичного подхода нулевой терпимости".

"Динамичный подход нулевой терпимости" не противостоит экономическому развитию. Общий курс "динамичного подхода нулевой терпимости" действительно оказывает определенное влияние на экономику, но это не означает, что от него нужно отказаться в пользу экономического развития.

С одной стороны, при оценке затрат и выгод от противоэпидемических мероприятий необходимо рассматривать не только деньги. Жизнь человека - бесценна, и она не может быть измерена деньгами.

С другой стороны, если эпидемию не удастся контролировать, большое количество людей умрет или потеряет трудоспособность, в результате чего предприятия остановят производство, транспортировку, потребление, финансовые цепочки разорвутся, тогда экономика пострадает еще сильнее.

Реализация "динамичного подхода нулевой терпимости" обеспечивает нормальную работу экономики Китая и бесперебойность мировых цепочек производства и поставок. С 2020 года, когда Китай начал придерживаться этого курса, внутренняя экономика и международная торговля функционируют нормально. Китай является единственной крупной экономикой в мире, добившейся положительного роста за 2020 год; в 2021 году экономика Китая добилась результатов лучше, чем ожидалось, с ростом ВВП на 8,9%, иностранных инвестиций - на 14,9%, а объем импорта и экспорта товаров впервые превышает 6 трлн долларов США. В первом квартале 2022 года ВВП Китая увеличился на 4,8%, а иностранные инвестиции - на 25,6%. Все это свидетельствует о том, что этот курс приведет к хорошему результату при относительно небольших затратах, обеспечив здоровье людей, стабильность общественного строя и неуклонного роста экономики.

В отличие от Китая с 2020 года некоторые страны столкнулись с проблемами с разорванными производственными цепочками и цепочками поставок, что привело к экономическому спаду, росту безработицы и инфляции именно потому, что они не настаивали на борьбе с эпидемией и предпочли "лежать". В то же время эти же некоторые развитые страны обвиняют Китай в собственной неспособности бороться с эпидемией и экономическим кризисом. Они политизируют происхождение вируса и ложно утверждают, что борьба Китая с эпидемией наносит ущерб мировой экономике, кроме того, они угрожают, что разорвут экономические и технологические связи с Китаем. Они вводят односторонние санкции, связывая их с конфликтом между Россией и Украиной, что привело к ограниченным мировым поставкам энергии и продовольствия и резкому росту их цен. Надеюсь, что мои друзья будут держать ухо востро и не дадут себя обмануть этой тарабарщиной.

Борьба с коронавирусом требует совместных усилий всех стран. Общий курс "динамичного подхода нулевой терпимости" к эпидемии является научным решением, принятым на основе общей ситуации с эпидемией и конкретных обстоятельств Китая. Факты доказывают, что этот курс достиг хороших результатов. Китайцы доверяют противоэпидемической политике правительства, согласны с необходимостью соответствующей политики и активно сотрудничают с ним в своей повседневной жизни и работе. Мы твердо верим, что под руководством Коммунистической партии Китая весь китайский народ объединится для победы над коронавирусом.

Китай готов работать с Казахстаном, чтобы придерживаться противоэпидемической политики, которая соответствует научным принципам и его собственным национальным условиям. Выстраивая линию аутоиммунной защиты, Китай будет вносить еще больший вклад в ликвидацию глобального пробела в иммунизации, стремиться к скорейшей победе над эпидемией и служить интересам двух стран и народов, принося более ощутимую пользу.