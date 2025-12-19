Инвестиции, логистика и энергетика: о чем говорили Токаев и премьер-министр Японии

Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг, заявил Токаев

Фото: Акорда

Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.





Данный визит - это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония - это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни", - заявил лидер Казахстана.





Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.





Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - подчеркнула Санаэ Такаичи.





Дополнено 18.12.2025, 17.00





По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление, сообщает Акорда.





Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.





Дополнено 18.12.2025, 18.00





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.





Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, сообщается, что Казахстан заинтересован в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.





Дополнено 18.12.2025, 18.39





Президент РК Касым-Жомарта Токаев встретился с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Акорда.





Токаев подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула.





Как отметили в Акорде, получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.





Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.



