Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ за рубежом

Анкара. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования, сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе заседания, прошедшего под сопредседательством министров иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Турции Хакана Фидана, был обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая укрепление политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-транзитных, IT, а также культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.





Ермек Кошербаев отметил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана.





В этой связи хотел бы подчеркнуть важность активизации практических шагов по наращиванию взаимной торговли в секторах с высоким потенциалом, и в частности сельскохозяйственной продукцией. Казахстан может стать надежным поставщиком высококачественной продовольственной продукции для турецких потребителей", - сообщил глава МИД Казахстана.





Как отметили в министерстве, особое внимание на заседании было уделено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере. Глава МИД Казахстана констатировал, что турецкие инвестиции играют значительную роль в развитии экономики Казахстана. Объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил более 5 млрд долларов США, в то время как объем казахстанских инвестиций в Турции превысил 2,2 млрд долларов США. Это является наглядным свидетельством доверия турецких инвесторов к Казахстану и наличия благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в стране.





Вместе с тем Кошербаев акцентировал внимание турецких коллег на меры, предпринятые в Казахстане по совершенствованию законодательной базы, направленной на защиту прав инвесторов и оптимизацию мер государственной поддержки. В частности, в настоящее время инвесторам доступен широкий спектр преференций, включая налоговые и таможенные льготы, гарантии стабильности, субсидии и гранты, а также специальный визовый режим для инвесторов.





Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по оказанию братскому турецкому народу помощи в ликвидации последствий масштабного землетрясения, произошедшего в 2023 году. В рамках этой работы Казахстан планирует в текущем году завершить строительство школы в провинции Газиантеп.





Отдельный блок вопросов был посвящен сотрудничеству Казахстана и Турции по вопросам международной повестки и оказания взаимной поддержки в форматах многостороннего сотрудничества. Кошербаев отметил, что тюркская интеграция является одним из приоритетных направлений многосторонней дипломатии Казахстана. В текущем году в Казахстане планируется проведение неформального Саммита Организации тюркских государств, а в Турции - очередного 13-го Саммита. В своем выступлении глава МИД РК акцентировал внимание на значимости предстоящих встреч.





В завершение заседания был подписан план сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Турции на 2026-2027 годы.





Подводя итоги состоявшихся переговоров, стороны выразили удовлетворенность его результатами и уверенность в том, что визит главы казахстанского МИД в Анкару придаст новый импульс развитию традиционно прочных связей между Казахстаном и Турцией.





Дополнено 02.02.2026, 20.24





В рамках официального визита в Анкару министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в МИД РК.





В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнерства, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами", - рассказали в ведомстве.





В свою очередь Кошербаев передал турецкому лидеру теплые приветствия и добрые пожелания от имени президента Казахстана, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.





Стороны обсудили пути и потенциал дальнейшего укрепления казахско-турецких отношений, основанных на братстве и прочной дружбе. Была высоко оценена координация действий Казахстана и Турции в международных организациях, в том числе в рамках тюркской интеграции, в духе взаимного доверия и поддержки, а также отмечена схожесть позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.