Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ за рубежом

Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ за рубежом
Фото: МИД
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ в республике в ряде зарубежных стран, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с представителями армянского экспертного сообщества - председателем армянской ассоциации политологов Миграном Шахзадеяном, координатором Евразийского экспертного клуба, руководителем общественной организации "Интеграция и развитие", политическим аналитиком Арамом Сафаряном и основателем армянского фонда "Ануш" Климчуком. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией, а также расширения взаимодействия между экспертными и аналитическими сообществами двух стран.

Также посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах СНГ Тимур Жаксылыков принял участие в первом заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств. Казахский дипломат информировал членов совета о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных преобразованиях в Казахстане.

Между тем в Ташкенте состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, а также планы по реализации достигнутых договоренностей и исполнению поручений, принятых по его итогам.
 
02.02.2026, 20:18

В Анкаре состоялось заседание казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования

В Анкаре состоялось заседание казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования
Фото: МИД РК
Анкара. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания, прошедшего под сопредседательством министров иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Турции Хакана Фидана, был обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая укрепление политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-транзитных, IT, а также культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.


Ермек Кошербаев отметил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана.

В этой связи хотел бы подчеркнуть важность активизации практических шагов по наращиванию взаимной торговли в секторах с высоким потенциалом, и в частности сельскохозяйственной продукцией. Казахстан может стать надежным поставщиком высококачественной продовольственной продукции для турецких потребителей", - сообщил глава МИД Казахстана.


Как отметили в министерстве, особое внимание на заседании было уделено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере. Глава МИД Казахстана констатировал, что турецкие инвестиции играют значительную роль в развитии экономики Казахстана. Объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил более 5 млрд долларов США, в то время как объем казахстанских инвестиций в Турции превысил 2,2 млрд долларов США. Это является наглядным свидетельством доверия турецких инвесторов к Казахстану и наличия благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в стране.

Вместе с тем Кошербаев акцентировал внимание турецких коллег на меры, предпринятые в Казахстане по совершенствованию законодательной базы, направленной на защиту прав инвесторов и оптимизацию мер государственной поддержки. В частности, в настоящее время инвесторам доступен широкий спектр преференций, включая налоговые и таможенные льготы, гарантии стабильности, субсидии и гранты, а также специальный визовый режим для инвесторов.

Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по оказанию братскому турецкому народу помощи в ликвидации последствий масштабного землетрясения, произошедшего в 2023 году. В рамках этой работы Казахстан планирует в текущем году завершить строительство школы в провинции Газиантеп.

Отдельный блок вопросов был посвящен сотрудничеству Казахстана и Турции по вопросам международной повестки и оказания взаимной поддержки в форматах многостороннего сотрудничества. Кошербаев отметил, что тюркская интеграция является одним из приоритетных направлений многосторонней дипломатии Казахстана. В текущем году в Казахстане планируется проведение неформального Саммита Организации тюркских государств, а в Турции - очередного 13-го Саммита. В своем выступлении глава МИД РК акцентировал внимание на значимости предстоящих встреч.

В завершение заседания был подписан план сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Турции на 2026-2027 годы.

Подводя итоги состоявшихся переговоров, стороны выразили удовлетворенность его результатами и уверенность в том, что визит главы казахстанского МИД в Анкару придаст новый импульс развитию традиционно прочных связей между Казахстаном и Турцией.

Дополнено 02.02.2026, 20.24

В рамках официального визита в Анкару министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в МИД РК.

МИД РК

В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнерства, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами", - рассказали в ведомстве.


В свою очередь Кошербаев передал турецкому лидеру теплые приветствия и добрые пожелания от имени президента Казахстана, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Стороны обсудили пути и потенциал дальнейшего укрепления казахско-турецких отношений, основанных на братстве и прочной дружбе. Была высоко оценена координация действий Казахстана и Турции в международных организациях, в том числе в рамках тюркской интеграции, в духе взаимного доверия и поддержки, а также отмечена схожесть позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.
 
02.02.2026, 12:03

Индия вводит бесплатные визы до 30 дней для граждан Казахстана

Индия вводит бесплатные визы до 30 дней для граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Индии приняло решение о предоставлении гражданам Казахстана до 30 дней бесплатных туристических виз, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей и развития туристического обмена между народами двух стран правительство Республики Индия приняло решение о предоставлении гражданам Республики Казахстан до 30 дней бесплатных туристических виз, медицинских виз и виз для медицинского сопровождения. Данное решение вступает в силу незамедлительно", - проинформировали в МИД РК.


Отмечается, что указанные визы могут быть оформлены гражданами Республики Казахстан через онлайн-систему e-Visa, а также в бумажном формате в дипломатических миссиях Республики Индия в Астане, Алматы или за рубежом.
 
02.02.2026, 09:10

Токаев посетит с государственным визитом Пакистан

Состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари
Токаев посетит с государственным визитом Пакистан
Фото: Акорда
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3-4 февраля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.


Ожидается, что глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.
 
30.01.2026, 20:57

Министр иностранных дел Казахстана встретился с послом Грузии

Министр иностранных дел Казахстана встретился с послом Грузии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахско-грузинских отношений, основанных на традиционной дружбе и партнерстве", - проинформировали в ведомстве.


Глава МИД Казахстана выразил удовлетворение налаженными регулярными контактами между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметив, что важным механизмом двустороннего сотрудничества являются проведение межмидовских политических консультаций и деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

По итогам встречи подтверждена готовность сторон продолжить конструктивный диалог по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества.
 
30.01.2026, 17:30

Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии

Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств - участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.

Делегация Казахстана в качестве председателя отметила, что данный год является юбилейным - 20 лет с момента подписания договора в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.

Договор о ЦАЗСЯО (Семипалатинский договор) был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 года в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 года после ратификации всеми пятью сторонами.

Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.
 
30.01.2026, 13:30

Ядерная энергетика, экономика и торговля: Казахстан развивает международное сотрудничество

Ядерная энергетика, экономика и торговля: Казахстан развивает международное сотрудничество
Фото: МИД
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, в столице Германии состоялся круглый стол на тему "Новые проекты по добыче сырья в Казахстане: актуальные, реалистичные и финансово осуществимые". В мероприятии приняли участие более 50 представителей государственных органов ФРГ, научных и экспертных кругов, деловых ассоциаций, а также руководители финансовых учреждений - Deutsche Bank, Commerzbank, KfW и ведущих немецких профильных компаний.

Также посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев провел встречу с вице-президентом и генеральным менеджером агрокластера MIDROC Нетсанетом Гашайе. Основной целью встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обмена агротехнологиями и укрепления торговых связей между казахстанским бизнесом и крупнейшим инвестиционным холдингом Эфиопии.

Между тем в столице США прошел Nuclear Fuel Supply Forum, организованный при поддержке АО "НАК "Казатомпром" и прошедший на площадке Nuclear Energy Institute - ведущей отраслевой организации США в сфере политики и технологий коммерческой ядерной энергетики. В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов и главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Владислав Байгужин.

Помимо этого, в столице Мексики состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков, организованное Институтом имени Юнуса Эмре в Мексике при участии дипломатических представительств тюркских государств - Казахстана, Турции и Азербайджана. В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков, а также послы Турецкой Республики и Азербайджанской Республики Мурат Салим Есенли и Сеймур Фаталиев.

Казахстанская компания Eurasia Agro Semey при поддержке посольства РК в Кувейте подписала меморандум о сотрудничестве с кувейтской компанией ALMARAI National Co. о поставках мясной продукции после запуска крупнейшего мясоперерабатывающего комбината в августе 2026 года, что стало шагом к расширению экспорта казахстанской агропродукции на рынок Ближнего Востока.

Тем временем посол Казахстана в Испании Данат Мусаев обсудил с представителями сената Испании развитие межпарламентского сотрудничества, конституционные реформы в Казахстане и перспективы взаимодействия в сфере энергетического перехода и "зеленой" энергетики.

Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков обсудил с активистами казахской национально-культурной автономии Татарстана обсудил вопросы сохранения языка, развития культурных инициатив и планы совместных мероприятий на 2026 год.

Также посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин на форуме Athens Energy Summit 2026 представил энергетические приоритеты страны, включая развитие угольной, газовой и атомной генерации, возобновляемых источников, диверсификацию экспортных маршрутов и цифровизацию инфраструктуры, а также подчеркнул готовность к укреплению сотрудничества с Грецией и международными партнерами в сфере энергетики.
 
30.01.2026, 10:00

Токаев направил поздравительную телеграмму королю Испании

Он поздравил Фелипе VI с днем рождения
Токаев направил поздравительную телеграмму королю Испании
Фото: Акорда
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании Фелипе VI с днем рождения, сообщила пресс-служба Акорды.

В своей телеграмме президент отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Испанией, основанное на прочной дружбе, содержательном политическом диалоге и взаимовыгодных торгово-экономических связях, последовательно развивается.

Глава государства подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и подтвердил нацеленность Казахстана на вывод казахско-испанских отношений на новый, качественно более высокий уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его ответственной деятельности, а испанскому народу - благополучия и процветания.
 
29.01.2026, 14:00

Казахстанские дипломаты налаживают международное и деловое сотрудничество

Казахстанские дипломаты налаживают международное и деловое сотрудничество
Фото: gov.kz
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты налаживаю международное гуманитарное и деловое сотрудничество в республике и за рубежом, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу региональной делегации Международного комитета Красного креста в Центральной Азии Биляну Милошевич. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.

Между тем посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, главным исполнительным директором Obeikan Investment Group Абдаллой Аль-Обейканом. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Посол Казахстана в Иордании Шалданбай встретился с директором департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Королевства Мухаммадом Абу Венди. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, выразив удовлетворение высоким и динамично развивающимся уровнем казахско-иорданского сотрудничества.

В посольстве Казахстана в Узбекистане состоялсякруглый стол по обсуждению конституционных реформ, предложенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания Национального курултая Казахстана и недавнего интервью главы государства газете Turkistan.

Посол Казахстана в Тунисе по совместительству Ануарбек Ахметов вручил копии верительных грамот главе МИД Туниса Мохамеду Али Нафти, который поздравил его с назначением и выразил поддержку дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в активизации политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействии в рамках международных организаций и развитии контактов между деловыми кругами двух стран.

Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с Губернатором Бангкока Чадчартом Ситтипунтом, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества и развитие связей между Бангкоком, регионами Казахстана и деловыми кругами. Стороны отметили взаимный интерес к совместным проектам в сферах туризма, городской инфраструктуры, "умных" городов, устойчивого развития, логистики и цифровизации, а также подтвердили готовность к активизации контактов, обмену опытом и продолжению диалога, включая проработку конкретных инициатив и взаимные визиты.

В посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча посла Гульсары Арыстанкуловой с депутатами сената Франции - членами группы дружбы "Франция - Центральная Азия", в ходе которой французская сторона была проинформирована о конституционной реформе в Казахстане, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Сенаторы положительно оценили представленные преобразования, подтвердили заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога и отметили динамичное развитие казахско-французского сотрудничества, выразив готовность к продолжению конструктивного взаимодействия.

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, обсудив реализацию дорожной карты сотрудничества Астаны и Рабата на 2024-2027 годы. Стороны уделили внимание взаимодействию в сферах градостроительства, экологии, туризма, "умных" технологий и культуры, отметили важность обмена опытом и взаимных визитов, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении побратимских связей между столицами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

