Конференция по правам человека и развитию пенитенциарной системы состоялась в Астане

Мероприятие объединило представителей государственных органов, судебной и правоохранительной системы, институтов гражданского общества, а также партнеров из международных и региональных организаций, работающих в сфере защиты прав человека и реформы пенитенциарной системы

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась научно-практическая конференция "Права человека и развитие пенитенциарной системы: национальные приоритеты и международные стандарты", организованная уполномоченным по правам человека совместно с ПРООН в Казахстане, Советом Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.





В рамках мероприятия были обсуждены стратегические и актуальные вопросы обеспечения прав человека в местах лишения свободы, развития системы ресоциализации осужденных, а также усиления взаимодействия государственных органов, международных организаций и правозащитного сообщества", - проинформировали в МИД РК .









Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчеркнул, что Казахстан продолжает последовательную работу над гуманизацией уголовно-исполнительной системы. Он отметил, что защита прав человека должна быть обеспечена и за стенами исправительных учреждений, а гуманная и ориентированная на реабилитацию пенитенциарная система является ключевым фактором снижения рецидива преступлений.





Казахстан планомерно укрепляет механизмы защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, расширяет общественный контроль, внедряет международные стандарты обращения с осужденными, а поэтапная реформа уголовно-исполнительной системы позволила существенно снизить уровень тюремного населения.





Заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов приветствовал усилия страны по обеспечению прав человека в закрытых учреждениях, присоединение Казахстана к Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и создание национального превентивного механизма (НПМ), одновременно указав на важность дальнейшего укрепления его институционального потенциала, обеспечения независимости мониторинговых визитов и практической реализации рекомендаций.





Посол Европейского союза в Республике Казахстан Алешка Симкич подчеркнула значимость реализуемых совместно с Казахстаном проектов в области верховенства права и прав человека, а также отметила ключевую роль международных правозащитных механизмов и стандартов в модернизации национальной пенитенциарной системы и укреплении гарантий прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.





Региональный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер отметила важность предупреждения пыток через НПМ и продолжение реформ пенитенциарной системы.





В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Станислав Василенко отметил возрастающую роль института уполномоченного по правам человека и координационного совета, а также НПМ. Их систематический мониторинг, рекомендации и экспертная работа являются важнейшим элементом национальной архитектуры по защите прав человека.





Он напомнил, что Казахстан успешно защитил четвертый национальный доклад РК в рамках процедуры УПО и третий периодический доклад по реализации МПГПП на 144-й сессии Комитета ООН по правам человека.





Эксперты ООН высоко оценили отмену смертной казни, укрепление института омбудсмена и НПМ, а также продвижение гендерного равенства, политической инклюзии и шаги по усилению независимости судебной системы.