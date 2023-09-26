Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей

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Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам, сообщает energyprom.kz.





Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии.





Фото: energyprom.kz





Основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспектора территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.





Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).





О сложности и опасности работы инспекторов "Охотзоопрома" активно заговорили после трагедий в Карагандинской и Акмолинской областях три года назад. В январе 2019-го при попытке задержания браконьеры, охотившиеся на сайгаков, убили госинспектора Ерлана Нургалиева и ранили его коллегу Петра Ницыка. В июле того же года похожий случай произошел в Акмолинской области. Преступники, которых преследовали сотрудники РГП, открыли по инспекторам огонь. Двух егерей - Каныша Нуртазинова и Самата Оспанова - ранили, один из них погиб. За проявленную самоотверженность инспекторов, защищавших сайгаков ценой своих жизней и здоровья, представили к государственным наградам.





Эти трагические случаи послужили поводом для ужесточения наказания за незаконную охоту на сайгаков. К слову, в обоих случаях преступники были пойманы. За убийство егеря Нургалиева и ранение Ницыка трое браконьеров получили пожизненные сроки, еще четверо фигурантов дела были осуждены на шесть лет за незаконную охоту. Во втором случае осужденный приговорен к лишению свободы на 18 лет.





Фото: energyprom.kz





Как правило, преступников, которые охотятся на сайгаков, судят по одной из двух статей УК РК: "Незаконная охота" (статья 337) и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (статья 339). Эти нарушения считаются экологическими преступлениями. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, общее количество таких уголовных дел за последние несколько лет сократилось на 42,6%. Если в 2017 году насчитывалось 434 зарегистрированных правонарушения, то по итогам прошлого года - 249. Число уголовных дел в отношении браконьеров уменьшилось на четверть - со 135 до 101. Количество уголовных дел в отношении тех, кто продает части редких животных или растений, сократилось на 50,5%, с 299 до 148 случаев.





Активную работу казахстанских инспекторов по выявлению браконьеров, охотящихся на степную антилопу, в этом году отметили и эксперты международного Альянса по сохранению сайгака. В конкурсе за выдающиеся достижения в сохранении этого животного одну из номинаций получил казахстанец, руководитель Западного регионального филиала РГП "ПО "Охотзоопром" Арман Кужахметов. За последние три с половиной года команда филиала выявила 85 экологических уголовных правонарушений. Международная организация признала: именно благодаря пресечению незаконной охоты уральская популяция сайги в Казахстане показывает хороший рост.





Вернемся к вопросу о численности сайгаков в нашей стране. 1,3 млн особей - показатель, за который ООН отметила Казахстан, - уже давно не актуальная цифра. Судя по результатам весеннего авиаучета этого года, в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн. По данным РГП "ПО "Охотзоопром", наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысячи особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысячи животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года с учетом весеннего окота общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.





Фото: energyprom.kz





Рост популяции этих редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.





Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия (цель № 15 - "Защита и восстановление экосистем суши").





Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т. д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.





Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих.