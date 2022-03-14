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GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США

13.03.2022, 16:05 1196
GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США
Фото: кадр из видео
Издание Global Times опубликовало статью, в которой приводятся факты, свидетельствующие о связях украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ, РК) с правительством США.
 
Отряд специальных операций "Азов", также известный как батальон "Азов", печально известный украинский неонацистский военный полк, основанный сторонниками превосходства белой расы, привлек внимание всего мира после того, как его боевики "отличились" в ходе событий на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции, направленной на "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
 
На прошлой неделе батальон "Азов" вызвал возмущение оскорбительным и расистским видео, опубликованным Национальной гвардией Украины (НГУ) в Twitter, в котором члены "Азова" смазывали пули свиным жиром. "Бойцы Национальной гвардии "Азов" смазали пули салом против орков Кадырова", - говорится в аккаунте НГУ. Позже НГУ удалил оскорбительное видео со своей учетной записи после критики со стороны многочисленных пользователей Twitter.
 

Сообщается, что батальон "Азов" является подразделением НГУ (Нацгвардия Украины) при поддержке Министерства внутренних дел Украины. Несмотря на его возможное официальное происхождение на Украине, батальон "Азов" известен на Западе своей крайней неонацистской идеологией и подозревается в причастности к ряду террористических атак и инцидентов с подстрекательством к сепаратизму в различных странах и регионах, включая беспорядки в Специальном административном районе Гонконг в Китае в 2019 году.
 
По иронии судьбы, несмотря на то, что он широко рассматривается как угроза мировой безопасности и враг человеческой цивилизации, батальон "Азов" был заподозрен в связях не только с властями Украины, но и с США. Изучив публичную информацию правительства США и некоторые отчеты о расследованиях западных журналистов, Global Times обнаружила, что американские политики, военные и офицеры разведки, скорее всего, сотрудничали с батальоном "Азов", чтобы способствовать экстремистским силам в Восточной Европе против России.
 
С момента основания батальона "Азов" в 2014 году многие американские СМИ раскрывали его возможные связи с властями США.
 
Согласно статье Yahoo News от января 2022 года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно обучает силы для Украины с 2015 года. ЦРУ наблюдает за секретной интенсивной программой обучения в США "для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в статье, цитируемой "пятью бывшими сотрудниками разведки и национальной безопасности, знакомыми с инициативой".
 
Многонедельная программа включает в себя обучение огнестрельному оружию, методам камуфляжа, наземной навигации, тактике "прикрытия и перемещения", разведке и другим областям, рассказали бывшие чиновники. В дополнение к этому ЦРУ также начало "ездить на фронт в восточной Украине, чтобы консультировать своих коллег там к 2015 году", сообщает Yahoo.
 
twitter/АЗОВ
Отдыхающие дети проходят военную подготовку на базе батальона "Азов" в Киеве 14 августа 2015 года.
 
Также в 2015 году Конгресс США снял запрет на финансирование неонацистских групп, таких как батальон "Азов", из своего законопроекта о расходах на конец года, говорится в статье журнала The Nation в январе 2016 года. В июле 2015 года два конгрессмена разработали поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону Палаты представителей, которая ограничивала "оружие, обучение и другую помощь неонацистской украинской милиции, батальону" Азов", но поправка была удалена в ноябре после "давления со стороны Пентагона", - сообщил источник The Nation.
 

Учитывая тот факт, что армия США обучает украинские вооруженные силы и войска национальной гвардии, ... Конгресс и администрация проложили путь для финансирования США, которое оказалось в руках самых вредных элементов, циркулирующих сегодня в Украине", - прокомментировал автор статьи Джеймс Карден, предположив, что американские военные также участвовали в подготовке НГУ, в которую могут входить члены батальона "Азов".

 
Неудивительно, что наблюдатели, видели американское оружие на Украине, "поступающее непосредственно к экстремистам Азова". В декабре 2017 года Ричард Вандивер - сотрудник американского производителя оружия AirTronic сообщил VOA, что его продажи летального оружия Украине проводились в "очень тесной координации" с посольством США, Госдепартаментом США, Пентагоном и украинским правительством. Несколько недель спустя Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета подтвердила в отчете за январь 2018 года, что батальон "Азов" был получателем оружия.
 
Между батальоном "Азов" и США должны быть какие-то связи, особенно в на уровне американских спецслужб, отметил Ли Вэй, эксперт по национальной безопасности в Китайском институте современных международных отношений.
 

Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - пояснил Ли Global Times: "Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабили Россию и еще больше подтолкнули Украину к НАТО, штаты также улучшили свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. США действительно являются крупнейшим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".

 
В конце 2021 года США были одной из двух стран, наложивших вето на проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют разжиганию современных форм расизма". Другой страной - была Украина. "Обе страны последовательно голосовали против этой резолюции каждый год с 2014 года", - говорится в статье американского журнала Jacobin за январь 2022 года.
 
Со своим мышлением времен холодной войны США раздували антироссийское пламя в Восточной Европе, очень потворствуя там неонацистским силам, критиковали ученые-международники. 

 

Мы видели, что США поддерживают или помогают террористическим группам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РК, РФ) и "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РК, РФ). США разжигает конфликты в мире в угоду своим геополитическим интересам", - сказал Ли. 

 
Злодеяния по всему миру
 
В декабре 2019 года некоторые украинские неонацисты, включая членов батальона "Азов", были замечены в сепаратистских беспорядках на улицах Гонконга, что вызвало панику среди местных жителей, сообщают гонконгские СМИ.
кадр из видео

Это был не первый случай, когда члены батальона "Азов" были вовлечены в террористические или насильственные инциденты. В марте 2019 года 51 человек был убит в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, в результате массовой стрельбы австралийца Брентона Тарранта. Таррант, который демонстрировал символ, используемый батальоном "Азов" во время нападений, утверждал в своем манифесте, что он отправился в Украину, согласно статье, опубликованной на сайте Атлантического совета в феврале 2020 года.

 
Американские СМИ в сентябре 2019 года сообщили о попытке теракта американским солдатом, который хотел взорвать крупную американскую новостную сеть. Солдат Джаррет Уильям Смит, арестованный ФБР, сказал, что он "планировал поехать в Украину, чтобы сражаться с ультраправой группой "Батальон Азов", сообщает ABC News в этом месяце.
 
Внутри Украины батальон "Азов" также печально известен своими злодеяниями в ее восточном регионе. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2016 год, он был обвинен в перемещении жителей и разграблении гражданского имущества в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года.
 
В докладе батальон "Азов" также обвиняется в изнасилованиях и пытках задержанных в Донбассе в течение этого периода. Это является нарушением международного права, а также Минских соглашений, говорится в докладе.
 

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О возможностях Украины по созданию ядерного оружия

06.03.2022, 20:52 9901
О возможностях Украины по созданию ядерного оружия
Фото: Depositphotos
В течение более двух десятилетий Киев реализовывал программы как в ядерной, так и ракетной сферах и последовательно шел к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия, сообщает tass.ru.
 
По убеждению одного из компетентных ведомств, заявление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Петра Порошенко, в то время президента страны. 
 
Так, имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. 
 
Кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона. 
 
Ключевая роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), поскольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии.
 
В этих работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества.
 

Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.

 
К разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред.
 
Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки им. Е. О. Патона и Институте металлофизики им. Г. В. Курдюмова. Кроме того, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича и Физико-механический институт им. С. В. Карпенко с учетом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.
 
В данном контексте обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки.
 
Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причем большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами.
 
В частности, в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетной дальностью до 1500 км.
 

Также "Южмашзавод" осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1000 км). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей".

 
Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия. В частности, были достигнуты значимые результаты в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов. По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев.
 
В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов - в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины.
 
Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими ДРГ в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим.
 
Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.
 
Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить.
 

На SWIFT свет клином не сошелся - почему не сработает план Запада

02.03.2022, 18:43 15611
На SWIFT свет клином не сошелся - почему не сработает план Запада
Фото: instagram/vtb_kazakhstan
Запад грозится отключить российские банки от SWIFT и заморозить активы Центробанка. Но эксперты прогнозируют, что санкции, которые должны ударить по экономике России, сработают против западных стран, сообщает Sputnik.
 
В начале этой недели главы МИД стран - участниц Европейского союза согласовали новые, "более жесткие санкции" против России на фоне проходящей на украинской территории спецоперации. В их числе – отключение ряда российских банков от SWIFT и заморозка активов Центрального банка России, находящихся в финансовых организациях стран так называемой Большой семерки (за исключением Японии).
 
Все последние годы ЦБ России усердно наращивал золотовалютные резервы (ЗВР), которые на февраль этого года достигли рекордных показателей, преодолев отметку $643 млрд. Это ставило Россию в топ-5 стран мира по запасам золотовалютных резервов, обходя в этом списке США, Канаду и все страны Евросоюза.
 
Согласно заявлениям, доносящимся с Запада, данная мера парализует значительную часть российских ЗВР, что, по их замыслу, должно заблокировать российскому Центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль.
 
Отключение же российских банков от SWIFT должно "помешать им работать по всему миру и эффективно заблокировать российские экспорт и импорт".
 
То есть простыми словами: план Запада заключается в том, чтобы быстро обрушить российскую валюту и экономику.
 
Что теперь ждет Россию и страны бывшего СССР, экономики которых тесно с ней связаны, разбирался Sputnik.
 
Угрозы сбываются – чем грозит отключение от SWIFT?
 
В минувшее воскресенье США и страны Евросоюза объявили о готовности произвести отключение России от SWIFT. Однако не всей страны, как Запад угрожал в течение восьми лет, а лишь часть российских банков.
 
По информации американского агентства Bloomberg, сейчас рассматривается отключение тех финансовых учреждений, которые уже находятся под санкциями (за исключением "Сбербанка" и "Газпромбанка"). В число банков, которые вошли в список, находятся ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ.
 
Конкретики страны Запада пока не предоставили.
 
В головной компании SWIFT заявили, что примут решение об отключении российских банков после того, как получат юридические инструкции по этому поводу от Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, которые намерены запретить ряду российских организаций доступ к системе.
 

Мы работаем с властями указанных стран, чтобы понять, каких организаций коснутся меры, и отключим их, как получим соответствующие юридические инструкции", - сказано в сообщении.

 
SWIFT представляет собой международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов. Она лишь позволяет банкам во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.
 
Да, данная система удобна и широко применяется во всем мире, однако параллельно SWIFT существует несколько альтернативных систем обмена банковской информацией, напоминает директор Института социально-экономических исследований доктор экономических наук Алексей Зубец.
 

На SWIFT свет клином не сошелся, в мире существует несколько систем обмена банковской информацией – в том числе российская и китайская", - говорит он.

 
Так, если еще пять лет назад во внутрироссийских расчетах доля SWIFT превышала 80%, то к сегодняшнему дню она снизилась в четыре раза – до 20%.
 
Все дело в том, что с 2017 года в России функционирует система передачи финансовых сообщений (СПФС), тестированием которой российский Центробанк занимался с 2014 года. Если изначально СПФС была ориентирована на пользователей внутри страны, то с прошлого года к ней подключили банки ряда стран (помимо стран ЕАЭС подключены банки Турции, Франции, Японии, Швеции, Кубы, Таджикистана). По итогам 2020 года трафик сообщений через СПФС превышал трафик SWIFT во внутрироссийских платежах, причем помимо обеих систем использовались и другие каналы передачи данных.
 

Наша страна не стояла на месте, и у нас имеется собственный аналог SWIFT, поэтому для обычных граждан это не такая серьезная проблема, - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. - Даже те санкции, которые сейчас действуют на ряд российских банков, обычный клиент мог особо не ощутить. При этом видится, что все банки вряд ли будут отключены от системы, поскольку это скорее принесёт худшие последствия для компании-держателя технологии SWIFT – все-таки это частная компания, и она получает доходы от банков. Что касается ресурсов, то пока мы видим, что поставки стабильны. Каких-то существенных объявлений не сделано".

 
Также отключение России от SWIFT не означает, что россияне лишатся доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard.
 
Да, обе платежные системы уже объявили об отключении российских банков, попавших под санкции, однако это значит, что данные банки не смогут выпускать новые карты, тогда как уже выданные продолжат работать в России без ограничений. Это возможно благодаря национальной системе платежных карт (НСПК), которую как раз для перестраховки от таких рестрикций в 2014 году создал ЦБ РФ. Средствам клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам данных платежных систем, также ничего не угрожает.
 

Российский рынок платежей столкнулся с рядом санкций, которые до конца не ясны индустрии, - рассказал Sputnik генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. - На сегодняшний день можно точно сказать, что часть банков перестала обеспечивать возможность осуществления платежей при помощи бесконтактных Apple Pay, Google Pay. Отключение данных сервисов лишь немного нарушает конверсию в онлайн-оплатах, предлагая снова вводить реквизиты карты в платежную форму, в офлайне покупателю придется снова доставать саму пластиковую карту и проводить оплату при помощи нее".

 
По его словам, не стоит беспокоиться об изменениях принципов расчетов и возможности влияния на них извне, поскольку все платежи на территории России обрабатываются посредством клирингового центра НСПК.
 

Все банки-эквайеры (в них открыты расчетные счета продавцов) работают штатно, обеспечивая мерчант-счетам (на них поступают платежи от покупателей) своевременное возмещение денежных средств, - продолжает Георгий Никонов. - Безусловно, сложившаяся обстановка способствует развитию и популяризации российской платежной системы МИР, чья эмиссия растет от года к году. Что будет с международными расчетами и трансграничными переводами, сейчас сказать сложно, поскольку все меняется каждый день. Но мы продолжаем штатно работать, обеспечивая стабильный прием эквайринговых платежей и выплат на банковские карты для наших клиентов и партнеров".

 
При этом отключение России от SWIFT ударит по экономике стран Запада, отмечают опрошенные Sputnik эксперты, поскольку при расчетах с РФ за продажу своей продукции, а также за покупку нефти, газа, металлов и прочих товаров они пользуются именно этой системой.
 

Если Европа отключит Россию от SWIFT, то каким образом они планируют получать деньги за продажу своей продукции в РФ? Россия – 5-й по величине торговый партнер Евросоюза, они ежегодно продают в РФ продукции примерно на 80 млрд евро. И каким образом они получат эти 80 млрд, если европейские банки не смогут контактировать с российскими? Это было бы очень серьезным ударом по европейской экономике", - рассуждает Алексей Зубец.

 
Судя по заявлениям чиновников США и ЕС, они ищут способы сохранить в SWIFT возможности, обеспечивающие торговлю РФ энергоресурсами, понимая, какой ущерб отказ от этих поставок нанесет мировой экономике, особенно европейской, продолжает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
 

Вчера Минфин США, объявив блокирующие санкции против ЦБ и Минфина России, добавил ЦБ в генеральную лицензию, которая позволяет завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня", - говорит она.

 
Отключение от SWIFT это не запрет проводить международные расчеты, но оно может потребовать перехода на другие системы верификации сделок, утверждает эксперт.
 

Пока не будет найдена приемлемая альтернатива, это может затруднять, замедлять транзакции, приводить к росту их стоимости. Внешнеторговые потоки могут перестраиваться с учетом банков, не попавших под блокирующие санкции. Проблема состоит еще и в том, что, по сообщениям в СМИ, многие контрагенты пока изучают ситуацию и избегают заключения новых сделок с российскими сырьевыми товарами, опасаясь трудностей в страховании, финансировании, возможности вторичных санкций", - заключает Ольга Беленькая.

 
Стоит отметить, что на фоне введения антироссийских санкций спотовые цены на газ в Европе резко выросли – на хабе TTF они взлетели на 36% и составили более $1,5 тысячи за тысячу кубометров.
 
Также фиксируется скачок цен на нефть – например, Brent подорожала на 5% и превысила показатель в $103 за баррель.
 
Что будет с экономикой РФ после "воровства" Западом ее золотовалютных резервов?
 
Страны Запада также приняли решение заморозить активы российского Центробанка. Цель - помешать ЦБ использовать золотовалютные резервы для поддержки рубля в условиях санкционного давления на экономику страны.
 
По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы Центробанка России составляли рекордные $643,2 млрд (что ставит Россию в лидеры среди всех стран мира по данному показателю, уступая лишь Китаю, Японии и Швейцарии). Важно понимать, что они размещены в разных странах в разных валютах, а также в золоте.
 
Раскладку по валютным и географическим показателям ЦБ раскрывал в начале этого года по состоянию на середину 2021 году, то есть с того момента прошло более полугода и российский Центробанк мог вывести значительную часть средств из недружественно настроенных стран на фоне санкционных рисков. По тем данным – в странах, вводящих сегодня санкции, находилось менее половины от всех ЗВР.
 
О "заморозке" объявили страны "Большой семерки" за исключением Японии – США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Япония заявила о присоединении лишь к санкциям, предусматривающим отключение ряда российских банков от SWIFT.
 
Исходя из январских данных ЦБ РФ можно предположить, что доля активов Центробанка, расположенная в странах "Большой семерки" без Японии, составляет порядка 38% и блокировке подвергнутся около $240 млрд.
 
Так, даже за вычетом этих средств золотовалютных резервов у России больше, чем во всех странах Евросоюза, а также США и Канады.
 
По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия подготовилась к возможным ограничениям.
 

Мы не можем заблокировать резервы Банка России в Москве или в Китае. В прошлом году Россия создала все больше мест для резервов в странах, где мы не можем их заблокировать. Россия подготовилась финансово. Россия готовилась к такой ситуации, отказываясь от доллара и размещая резервы в евро, иенах и юанях", - заявил он.

 

Текущая валютная структура активов ЦБ неизвестна - последние доступные данные относятся к середине прошлого года, - говорит Ольга Беленькая. - Однако защищенными можно считать монетарное золото ЦБ, находящееся в России (сейчас его оценка составляет $132 млрд), часть валютных резервов в юанях (13%), валютный кеш, вероятно, резервы в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). По-видимому, речь может идти примерно о половине резервов, но, возможно, и больше – за прошедшее время ЦБ мог дополнительно подготовиться к возможным санкциям".

 

Что-то, наверное, ЦБ РФ успел спасти за последние дни, перетащить резервы из этих стран куда-то еще, - говорит Алексей Зубец. – Основная часть валютных запасов, которые сегодня есть у России, это золото и юани".

 
По его словам, для противодействия блокировке активов и последствий от нее Центробанк России задействовал вполне рабочий механизм. "Всех экспортеров, продающих свою продукцию за рубеж, обязали продавать 80% своей валютной выручки на российском валютном рынке. Это его и поддерживает", - рассказал Алексей Зубец.
 
На днях ВТБ опубликовал данные, согласно которым результаты продажи продукции российских экспортеров на внешних рынках по итогам 2022 года составят более $600 млрд, плюс еще порядка $50 млрд на рынке услуг, говорит эксперт. А $650 млрд, отмечает он, это очень серьезные, большие деньги, которых с лихвой хватит на поддержку российского валютного рынка. Тем более с учетом того, что продажи валюты составят порядка 80% от прогнозируемой суммы.
 
При этом, напоминает он, со стороны государств, вводящих санкции, нет никаких запретов на покупку российских нефти, газа и металлов – основных статей экспорта России. Никто не запрещал и даже не планирует сегодня запрещать покупку этой продукции из России, а потому заявленные планы по выручке реализуются, продолжает эксперт.
 

Помимо этого на днях Китай заявил, что выкупит всю свободную нефть у России – сколько ему будет предложено купить. То есть если вдруг завтра кто-то откажется от российской нефти, то Китай скупит все. Помимо этого Пекин снял все ограничения на ввоз российской пшеницы. В общем, у России за спиной есть неограниченный рынок. В Китае понимают, что если Западу удастся "прогнуть" Россию сегодня, то завтра придут за ними. Поэтому они поддержат РФ, в том числе за счет закупок российского сырья, а значит, продавить Россию по валютному рынку Западу будет довольно сложно", - рассказал Алексей Зубец.

 
По его словам, Центробанк РФ достаточно хорошо вооружен для того, чтобы избежать серьезных последствий на валютном рынке. "Если же говорить о внутреннем рублевом рынке, то здесь ситуация и вовсе абсолютно контролируемая и стабильная", - говорит эксперт.
 
Как санкции могут отразиться на странах ближнего зарубежья?
 
Страны постсоветского пространства за исключением балтийских государств не участвуют в антироссийских санкциях, заявляет Алексей Зубец, поэтому прямой угрозы для них сегодня нет.
 
С определенными проблемами, по его словам, может столкнуться ВЭБ.РФ, реализующий ряд проектов на постсоветском пространстве. Но, опять же, только в том случае, если страны постсоветского пространства примут какое-либо участие в антироссийских санкциях – в противном случае никаких угроз нет.
 

Также между Россией и странами бывшего СССР расчеты очень часто ведутся не в долларах и евро, а в национальных валютах – рублях, тенге и так далее. И доля расчетов в нацвалютах ежегодно растет", - продолжает эксперт.

 

Российский рубль довольно активно используется во взаимной торговле со странами ЕАЭС и СНГ, - подтверждает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена. - Так, в расчетах с Беларусью доля рубля достигает почти 80%, а с Казахстаном – 50-60%. Рубль торгуется в биржевых системах этих государств, используется при проведении банковских операций".

 
По ее словам, курсовая динамика российской валюты непосредственно отражается на конъюнктуре внутренних рынков этих стран и курсах их валют.
 
В ближайшем будущем при стабилизации ситуации на Украине курс доллара будет находится в интервале 80-90 руб., что в сложившихся обстоятельствах не является критичным ростом, резюмировал Алексей Зубец.
 

Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 15:53 45891
Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: Костюмы защиты в биолаборатории ВС США/© AP Photo/Patrick Semansky
Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. В апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведёт разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьёзность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять, сообщает RT
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединённых Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 

Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. - RT)", - говорится в документе.

 
В нём подчеркивается, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его партнёров "представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая".
 

Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - отмечается в заявлении.


Американская военная биолаборатория /© AP Photo /Timothy Jacobsen

Напомним, КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за её соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединённых Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки её соблюдения.

 
В МИД РФ неоднократно выражали недоумение таким подходом американских властей, формально поддерживающих необходимость выполнения пунктов КБТО.
 
Помимо военно-биологической деятельности, настороженность Москвы и Пекина вызывает тот факт, что Соединённые Штаты по-прежнему не завершили утилизацию своего арсенала отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия от 1993 года. 
 

Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - подчёркивается в заявлении.

 
Согласно текущим планам американского руководства, утилизация запасов отравляющих веществ ВС Соединённых Штатов должна быть завершена к концу 2023 года.
 
Напомним, Россия полностью избавилась от химоружия ещё в 2017 году. Китай стал одним из первых подписантов Конвенции о запрещении химоружия. По состоянию на середину 1990-х годов, когда был принят этот документ, Пекин уже не обладал данными средствами поражения.
 
Мирные санэпидстанции
 
В октябре прошлого года обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США и их союзников Москва и Пекин зафиксировали в совместном заявлении глав МИД.
 
В документе констатировалось, что цель КБТО "по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия".
 
С позиций РФ и КНР ситуация с исполнением конвенции могла бы улучшиться с созданием в её рамках "мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения".
 
Опрошенные RT эксперты уверены, что Москва и Пекин имеют немало причин для беспокойства относительно направленности военно-биологической деятельности Соединённых Штатов и их партнёров.


Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней США/© AP Photo/Timothy Jacobsen
Как заявил в апреле 2021 года в интервью газете "Коммерсантъ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, у России и Китая есть "веские основания" предполагать, что американские учёные ведут разработку биологического оружия.
 
По его словам, "в мире как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США", причём в основном у российских и китайских границ. Также Патрушев сообщил, что власти стран, где расположены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах".
 

Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - сказал Патрушев.

 
Форт-Детрик - место расположения Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней США. До конца 1960-х годов в этом учреждении велась разработка биологического оружия и шли испытания на людях, в том числе на ничего не подозревающих гражданских лицах.
 
Номинально Форт-Детрик является ведущей лабораторией Минобороны США в сфере биологической защиты. В 2001 году институт оказался в центре скандала, после того как сотрудник лаборатории Брюс Эдвардс Айвинс был заподозрен в рассылке писем со спорами сибирской язвы членам конгресса США и в редакции СМИ. Тогда жертвами инцидента стали пять человек.
 
По данным китайской стороны, в Форт-Детрике хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней. При этом институт в Мэриленде неоднократно был уличён в нарушении процедур безопасности и утечках опасных биоматериалов, от которых страдало местное население.
 
В апреле 2021 года, выступая на пресс-брифинге, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США распространена и за границами страны. По словам дипломата, только на Украине Соединённые Штаты создали 16 биолабораторий.
 

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал Лицзянь.

 
О существовании биолабораторий Соединённых Штатов на Украине ранее сообщали местные телеканалы "1+1" и NEWSONE. По информации СМИ, американские военные биолаборатории проводят опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней.
 
Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовали от властей Украины разъяснить характер деятельности данных объектов. В свою очередь, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук выразил убеждение, что биолаборатории на территории Украины подчиняются Пентагону и де-факто являются военными базами США.
 
Помимо Украины, ещё одной постсоветской страной, где расположены подобные учреждения, является Грузия. Анализируя материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности страны Игорем Гиоргадзе, в Минобороны РФ пришли к выводу, что американские специалисты ведут военно-биологическую деятельность в республике. В частности, противозаконные исследования развёрнуты в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.
 
Более того, в 2017 году стало известно о целенаправленном сборе неизвестными лицами биологического материала в разных регионах России. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава государства, граждане нашей страны являются "объектом очень большого интереса".
 
Объединение усилий
 
В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США развернули военно-биологические лаборатории на территории третьих стран для более широкого продолжения "преступных экспериментов".


Центр имени Ричарда Лугара/© NCDC Georgia

"Биолаборатории Пентагона - элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно - так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни", - заявил эксперт.

 
С точки зрения Никулина, у Москвы и Пекина есть серьёзные основания полагать, что США действительно нарушают КБТО, о чём, например, свидетельствует рост вспышек различных эпидемий в регионах дислокации биолабораторий Пентагона. Тем не менее, как считает эксперт, Россия и Китай способны противостоять угрозам, которые исходят от американских объектов.
 

РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если всё-таки придётся бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций", - говорит Никулин.

 
В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также отметил значительный потенциал взаимодействия Москвы и Пекина в целях противостояния угрозам, исходящим со стороны военно-биологической деятельности Вашингтона.
 

Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединённых Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности", - резюмировал Судаков.

 

Сотрудничество Китая и стран ЦА: достижения и взаимная выгода

29.01.2022, 14:26 55181
Фото: Медиакорпорация Китая
25 января состоялся саммит, посвященный 30-летию установления дипотношений между Китаем и странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сообщает Медиакорпорация Китая. 
 
Выступая на мероприятии, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ключом к успешному сотрудничеству между Китаем и пятью странами ЦА являются взаимное уважение, добрососедство, дружба, взаимопомощь и взаимная выгода.
 

Виртуальная встреча прошла с полным успехом. Это наше первое крупное многостороннее дипломатическое событие в начале нынешнего года, а также первая в истории коллективная встреча глав пяти стран Центральной Азии и Китая, поэтому она имеет важное историческое значение. Важнейшим итогом встречи является то, что главы шести стран объявили о создании сообщества единой судьбы Китай-ЦА, тем самым открыв новую эру в двусторонних отношениях. Эта встреча определила главное направление отношений между сторонами, а также придала им новый импульс", - отметил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на полях саммита. 

 

Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами ЦА. За последние 30 лет в наших отношениях произошли колоссальные изменения, были достигнуты важные исторические успехи, и мы стали "первыми" во многих аспекта", - утверждает замглавы внешнеполитического ведомства Китая, далее расшифровав значение "первых".

 

Во-первых, ЦА является кластером стратегических партнеров Китая, и Китай вместе с пятью странами всегда находится в первых рядах продвижения строительства сообщества единой судьбы человечества в международном сообществе. Во-вторых, Китай стал крупнейшим торговым партнером стран ЦА, и как я только что сказал, общий объем двусторонней торговли достиг 50 млрд долл. США. В-третьих, ЦА является местом выдвижения инициативы "Один пояс - один путь" и первой остановкой сухопутных маршрутов в рамках этой инициативы", - пояснил Лэ Юйчэн.

 
Камчикский тоннель на железной дороге Ангрен-Пап в Узбекистане был построен China Railway Tunnel Group, одной из крупнейших строительных компаний Китая. Тоннель протяженностью 19,2 километра, проходящий через горы Курама, помог узбекам значительно сократить расходы на поездки. Это лишь один из примеров. В рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути" в странах запущено множество крупных транспортных инфраструктурных проектов в странах ЦА. 
 

Мы все знаем, что грузовые поезда по маршрутам Китай-Европа проходят через страны Центральной Азии. В настоящее время открыто 25 тыс. таких поездов. На железнодорожной линии Ангрен-Пап есть тоннель, известный как самый длинный тоннель в ЦА, который облегчил поездку более 10 млн узбеков. Раньше, если они хотели пересечь горы, им приходилось делать крюк через соседние страны. Китайские рабочие потратили 900 дней на построение этого тоннеля. Теперь для прохождения через горы требуется всего 900 секунд. Поэтому местные жители говорят, что "900-дневный труд китайских рабочих позволил им пройти через горы за 900 секунд", - сказал Лэ Юйчэн. 

 
По его словам, Китай также импортировал нефть из Казахстана и открыл для страны проход в Тихий океан для перевозки грузов.
 

Нефтепровод Китай-Казахстан - первая крупная трансграничная артерия Китая для импорта сырой нефти, по которой в Китай было передано 150 млн тонн сырой нефти. Два нововведения, а именно Центр китайско-казахстанского международного пограничного сотрудничества в Хоргосе и База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане, удовлетворили потребность стран Центральной Азии в доступе к морским портам и открыли для них проход в Тихий океан", - отметил замминистра.

 
Китай готов работать с "пятеркой", чтобы воспользоваться этой тенденцией и объединить общие усилия с целью создания сообщества единой судьбы Китай-ЦА, подчеркнул замминистра.
 

В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин наметил план развития отношений между Китаем и странами ЦА на следующие 30 лет, выдвинув ряд значимых инициатив. Например, председатель Си Цзиньпин предложил предоставить странам ЦА 50 млн доз вакцин, а также стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году на основе нынешних 50 млрд долларов США. В последующие три года Китай предоставит государствам ЦА безвозмездную помощь в размере 500 млн долларов США и 5 тыс. квот на повышение квалификации специалистов, при этом Китай выделит студентам из этих стран 1200 квот на правительственную стипендию", - сказал Лэ Юйчэн.

 

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

22.01.2022, 22:06 114876
Фото: facebook / Сергей Алексеенок
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты. 
 
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акиматдепартамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке. 

 
Между тем, как стало известно позже, США осудили решение властей Казахстана воспрепятствовать действиям террористов и стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков, несмотря на массовые убийства гражданских, полицейских и военнослужащих. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - цитирует госсекретаря Энтони Блинкен ТАСС.
 
(Последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность - прим. редакции)
 
Кроме того, в четверг, 20 января, Европейский парламент призвал к международному расследованию январских событий в Казахстане.
 
По данным РИА Новости, депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
 
В пятницу, 21 января, МИД Казахстана заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер. 
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. 
 
Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.

Хронология январской трагедии в Казахстане
 

Хронология январской трагедии в Казахстане

18.01.2022, 15:40 72871
Хронология январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
2 ЯНВАРЯ

2 января в Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. 

Средняя розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.

На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.

З ЯНВАРЯ

Утром 3 января президент РК Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене.

В результате чего распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая разработала
пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов возглавил комиссию.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене.

4 ЯНВАРЯ

Правительственная комиссия приступила к работе в Актау.

Активисты Мангистауской области также заявили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ.

В этот же день в ходе встречи правительственной комиссии с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау, было заявлено о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунагаз".


пресс-служба акимата Мангистауской области

Президент Казахстана обратился к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.

Однако, протесты распространились по всей территории республики, приобретя массовый агрессивно настроенный характер. И уже в ночь на 5 января в крупных городах Казахстана на фоне массовых протестов наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.

5 ЯНВАРЯ

Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране, призывая проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности.

В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек. Протестующие были настроены по-разному. Как только они пришли на площадь, в полицейских полетели камни и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.

В результате обострения ситуации, Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области.

На следующий день президент РК принял отставку правительства.

Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан было временно возложено на Алихана Смаилова.

Кроме того, указом президента Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности РК.

Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

Согласно распоряжениям главы государства, Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", были задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Тем временем режим ЧП ввели и в Алматинской области.


МО РК

В Алматы агрессивно настроенные мужчины, около трех тысяч, вооруженные преимущественно резиновыми дубинками, ворвались в здание акимата.

Ситуация во всем городе накалилась, и Нацпалата "Атамекен" попросила полицию защитить бизнесменов от мародерства.

Вместе с тем, митингующие начали громить соцобъекты и препятствовать работе скорой помощи в Алматы.


Режим ЧП ввели и в столице страны.

Президент Казахстана заявил, что вступает в должность председателя
Совета безопасности. Он также выступил с новым обращением к народу Казахстана, заявив, что чтобы ни было, он намерен находится в столице республики.

Между тем, интернет отключили по всему Казахстану, из-за его отсутствия прекратил вещание ряд телеканалов

В Алматы митингующие разгромили офис МТРК "Мир". телеканал КТК после погрома офиса в Алматы отменил все эфиры.

В Казахстане сайты ряда госорганов и телеканалов стали недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

В СМИ появились данные о координации протестов в Казахстане из Киева.

6 ЯНВАРЯ

В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.

Ряд авиакомпаний на фоне массовых беспорядков в республике отменили рейсы в Казахстан.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" на ближайшие две недели приостановила продажу билетов в Казахстан.

В это же время "Казахстан темир жолы" на фоне ЧП в республике начал возврат казахстанцам денег за билеты на железнодорожном транспорте.

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, в ходе которого заявил, что обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ предоставить миротворческий контингент стран-участниц договора.
 
В Алматы началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка в городе, в результате чего был освобожден захваченный ранее террористами аэропорт.
 
Полиция Алматы в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков.
 
В стране начались глобальные кадровые перестановки - указом президента Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности РК, а Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.
 
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.


twitter/Минобороны России

И в этот же день было заявлено, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 

Президент Казахстана продолжил ряд новых назначений в правительстве, госохране и военном командовании, в частности, глава государства сменил главу агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который ранее руководил министерством национальной экономики. Кайрат Келимбетов, который ранее возглавлял агентство, указом главы государства снят с должности, исполняющим обязанности заместителя начальника службы государственной охраны республики Казахстан - командующего силами особого назначения назначен Айткурман Омарбеков. Также от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" освобожден Кайрат Келимбетов.
 
Вместе с тем, в Казахстане временно была приостановлена деятельность всех финансовых учреждений.
 
Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров из-за действий мародеров в Алматы, который составил около 26 млрд тенге. 
 
Массовые скопления людей привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране, кроме того, в Казахстане выявили первые случаи заражения штаммом "Омикрон".
 
7 ЯНВАРЯ
 
Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма. 
 
В Казахстане начали действовать новые коронавирусные ограничения из-за штамма "Омикрон". 
 
В Алматы под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", в результате чего водитель получил смертельные ранения, пострадал и журналист.

Предприниматели Казахстана заявили о желании создать народные дружины для защиты своего бизнеса. 
 
В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа - АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
 
ЦОНы по Казахстану будут закрыты до понедельника, 10 января. 
 
Выступая с обращением к народу Токаев заявил, что контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков. Он также заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
 
По данным главы государства, в ходе беспорядков на Алматы напали 20 тысяч бандитов. 

 
Глава государства в ходе обращения сообщил, что интернет будет включен в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы. 
 
Тем не менее, в Казахстане на всей территории ввели критический - красный - уровень террористической опасности. 
 
Помимо полной поддержки ОДКБ, председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана. 
 
Правоохранительные органы задержали по всему Казахстану 3811 человек, 26 - ликвидировано, столько же были ранены, среди задержанных криминальный авторитет Арман Жумагельдиев известный по прозвищу "Дикий Арман". В Алматы, по последним данным, задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания.
 
10 сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков.


МЧС

Для обеспечения безопасности граждан в Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов. 

Авиакомпании постепенно восстанавливают внутреннее и международное сообщение. 
 
8 ЯНВАРЯ
 
По подозрению в государственной измене был задержан бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов.
 
По данным Министерства внутренних дел, в Казахстане среди задержанных 4 404 человек также были иностранные граждане. 
 
Обстановка в республике постепенно начала стабилизироваться, и национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил, что движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено, однако, в связи с возросшей потребностью в перевозках, на маршруты были введены дополнительные поезда. 
 
Аэропорт Актау возобновил свою работу. 
 
В связи с режимом ЧП в Казахстане изменили сроки приема заявлений и сдачи январского ЕНТ.
 
В Казахстане продолжилось резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. По матрице оценки эпидситуации страна перешла в желтую зону. В красной зоне - Нур-Султан, в желтой зоне - Алматы и Шымкент. Остальные регионы - в зеленой зоне.
 
9 ЯНВАРЯ
 
В Казахстане задержаны 5 135 участников беспорядков, начато 125 досудебных расследований. 


facebook/Сергей Алексеенок

В ходе беспорядков в Алматы от шальных пуль погибли два ребенка и несколько детей были ранены.

Во исполнение поручения главы государства, в Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. 
 
Супермаркеты Алматы начали возобновлять работу по сокращенному графику.
 
Международный аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок. 
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя КНБ.
 
Токаев наградил орденами погибших полицейских и военнослужащих. 
 
10 ЯНВАРЯ
 
10 января в Казахстане был объявлен Днем общенационального траура по погибшим в результате террористического нападения.


Instagram/nvst_star

По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге.

Банковский сектор функционирует в стабильном режиме, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 
 
Токаев провел заседание оперативного штаба, на котором ему доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.
 
В ходе заседания Токаев назвал текущие беспорядки попыткой государственного переворота.
 
Касым-Жомарт Токаев оценил предварительный экономический ущерб государству в размере 2-3 млрд долларов во время двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Президент РК уточнил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.
 
В Алматы в этот день было задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.
 
На фоне антитеррористических операций волна смертей военных чиновников прошла в Казахстане, в частности, в Таразе было обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области.
 
Также в Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов. 
 
А в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева. 
 
Почти во всех регионах Казахстана ЦОНы возобновили работу. 
 
С 10 января возобновлена работа практически всех подразделений ЕНПФ.
 
11 ЯНВАРЯ
 
В Казахстане во вторник в ходе заседания мажилиса президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
 
В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых. 
 
В Алматы ЦОНы возобновили работу.
 
В Казахстане прошли похороны погибших военнослужащих и полицейских.

 
По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек.
 
Международное авиасообщение полностью восстановлено в Нур-Султане.
 
Размер ущерба бизнесу из-за беспорядков в Казахстане уже превысил 95 млрд тенге. 
 
В Алматы ожидают быстрое распространение штамма Омикрон. 
 
Токаев в ходе заседания в мажилисе по социально-экономическим и политическим реформам заявил о том, что проект ЛРТ был изначально ошибочным. 
 
Президент РК также объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты членов правительства, депутатов и акимов.
 
Глава государства также заявил о том, что предстоит кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. 
 
Токаев поручил прекратить утилизационный сбор в ходе заседания мажилиса. 
 
По распоряжению президента РК, общественный социальный фонд создадут в Казахстане.
 
Токаев также поручил реформировать Банк развития Казахстана, отметив, что БРК превратился в личный банк для избранных.
 
Кроме того, президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны. 
 
Также в ходе заседания Токаев предложил изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина. 
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции.
 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан". 
 
12 ЯНВАРЯ
 
В Алматы с 12 января начали курсировать практически все автобусные маршруты.
 
Также возобновили работу обменники.
 
СпецЦОНы Казахстана возобновили работу.
 
В Казахстане по поручению главы государства усилили контроль за выводом денег из страны.
 
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг социальных сетей. 
 
Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП. 

 
Размер ущерба бизнесу от беспорядков достиг уже 103,7 млрд тенге. 
 
Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционное обучение. 
 
В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры. 
 
13 ЯНВАРЯ
 
В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07 часов 00 минут 13 января будет отменено чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января.
 
Аэропорт Алматы возобновил свою работу.


Минобороны РК

С 13 января начался вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ. 

Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась. 
 
Памятник силовикам, погибшим во время беспорядков, установят в Алматы.


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Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев

13.01.2022, 15:48 79421
Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев
Фото: facebook-Адиль Каукенов
 

Это не мародеры, это нелюди, животные!" Офисы банков крушили украденными тракторами.

 
Люди в масках раздавали протестующим оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики.
 
Действиями толпы в Алматы (Казахстан) руководили люди в масках. Они подстрекали участников, раздавали им оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики. Грабежи банков и микрофинансовых учреждений не были спонтанными, они были четко спланированы с первых дней протестов. Очевидцы и невольные участники страшных событий, произошедших в Алматы с 4 по 6 января, рассказали корреспондентам URA.RU подробности.
 
Людям раздавали таблетки и оружие
 
В первые часы протестов 5 января на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, которые выли выразить свой протест против несправедливости в стране. Они шли к акимату с флагами Казахстана и не проявляли агрессии, делится воспоминаниями Айрат. Он в первые дни и ночи протестов занимался частным извозом. Он провез журналистов URA.RU по улицам, где в ночь на 6 января разворачивались боевые действия. Ожесточенность участников, их дикость собеседник объясняет психотропными веществами, которые раздавали в толпе.
 

Все началось с обычного мирного митинга. Мы с ребятами старались отгонять оттуда молодых, чтобы не происходило никаких провокаций. В один момент я увидел мужчину в темной одежде с медицинской маской на лице и в кепке, приспущенной на глаза. Он достал из сумки два пакета с таблетками и начал просто раздавать их в толпе людям, которые уже стягивались к площади. Уже спустя некоторое время, я лично наблюдал, что толпа словно обезумела, видимо, от этих таблеток. Люди начали проявлять агрессию.

 
Им были безразличны предупреждения военных и даже слезоточивый газ. Они просто шли напролом на полицию. Отступали лишь, когда им становилось плохо от слезоточивого газа.
 

При мне толпа едва до смерти не избила полицейского. Мне удалось вытащить его и доставить в больницу", — рассказывает очевидец событий.

 
Вторит ему и другой невольный участник митингов - молодой человек по имени Данил. "В первую ночь, когда начались взрывы, приехали БТР. Они начали разгонять людей. В основном стреляли в воздух, но среди протестующих все равно ранило несколько человек. Именно после этого в толпе уже стало появляться оружие. Судя по всему, тогда к протестующим начали подвозить оружие и гранаты, которые распространяли в толпе. Когда в БТР полетели первые [светошумовые] гранаты и началась стрельба, полиция отступила", — рассказывает Данил.
 
По словам очевидцев митингов, уже в последующие ночи оружия среди протестующих стало на порядок больше. На некоторых улицах его раздавали из автомобилей, ружья и бронежилеты можно было подобрать прямо на улице. Этим пользовались подростки, оказавшиеся в толпе во многом из праздного любопытства.

 
Атаками командовали боевики
 
В ночь с 5 на 6 января на многих улицах в центре города разворачивались баррикады. При этом атаковали не только силовиков, стрельба велась и по мирным жителям. В них также летели камни и бутылки с зажигательной смесью. "В основном использовали снаряжение из ограбленных оружейных магазинов, но некоторые говорят, что видели автомобили, в которых сидели люди с автоматами Калашникова. Везде была страшная стрельба.
 

Прямо на моих глазах подъехала большая машина, из которой людям разбрасывали оружие. Все это можно было подобрать прямо на улице", — рассказывает Айрат.

 
По словам Данила, основная масса людей была хаотичной толпой, но тех, кто шел впереди, можно было легко отличить. Они были с оружием в руках, на лицах у них были медицинские маски, а на руках были надеты теплые перчатки с натянутыми сверху медицинскими перчатками.
 

Был момент, когда по улицам шла толпа, которую возглавляли люди с оружием. К этой толпе со всей улицы присоединялись зеваки. Простые люди присоединялись чисто из любопытства. Я сам прошел с ними две улицы, а затем наблюдал со стороны. Как только начались взрывы, я сразу ушел дворами на другую улицу. Многие выходили из квартир и смотрели за происходящим. Интернет отключили, почти не работало телевидение, и люди не понимали, что происходит. В момент митинга я случайно познакомился с парнями, которые приехали из Питера. В Алматы они увидели митингующих. Те их просто затянули с собой в толпу. В результате во всем этом хаосе оказывались совершенно случайные люди. Кто-то из любопытства, а кто-то просто от непонимания, что происходит", — говорит Данил.

 
Мародеры врывались в дома…
 
По словам Айрата, от боевиков досталось не только жителям центральных районов Алматы. Жителям частного сектора на окраинах города пришлось объединяться в дружины и собственными силами защищаться от мародеров и бандитов, которые вламывались в дома и занимались разбоем.
 

Я вам одно скажу — на мирных митингах были местные. Те, кто уже затем устраивал беспредел в городе, были приезжие. Их сложно даже назвать мародерами. Это нелюди, животные. Если бы в страну не ввели войска, мне даже страшно представить, что сейчас бы могло происходить в городе. В Алматы уже давно резали и расстреливали бы всех подряд. Боевиков действительно было много. Могу лишь сказать большое спасибо военным за то, что остановили это кровопролитие и не допустили, чтобы число жертв этих событий не перешло на сотни", — подытожил Айрат.

 
… и два дня осаждали здание МВД
 
События, начавшиеся на площади Республики, в последующие две ночи в основном протекали возле здания Департамента полиции Алматы. Вооруженная толпа двое суток осаждала полицейское здание. Стрельба велась с обеих сторон. В полицию летели бутылки с зажигательной смесью, которая была заготовлена заранее.
 

На улицу рядом со зданием полиции постоянно подъезжали новые автомобили. Причем зачастую это были недешевые иномарки, из которых выходили молодые люди. Некоторые из них и вовсе были в шортах и сланцах, как будто только приехали из дома. Со своего балкона я видела, как они доставали из чехлов оружие, похожее на охотничьи ружья. Неподалеку от всех событий стояло несколько ящиков, которые были заполнены бутылками с коктейлями Молотова. Уже после всех событий я также находила пару таких бутылок на тротуаре", — рассказала URA.RU жительница дома по соседству с находившимся в осаде зданием полиции.

 
По ее словам, толпе мародеров подвозили еду, воду и энергетики. На улицах неподалеку от здания полиции до сих пор можно найти остатки лепешек и упаковки от уже готовой лапши. В первые дни после митингов кругом валялись пустые бутылки из-под энергетиков.
 

Толпа громила все на соседних улицах. Крушили банкоматы, ломали светофоры, начались поджоги. На скамейках для отдыха, что расположены неподалеку от моего дома, я видела много крови, рядом валялись палки, заляпанные кровью. Дома было слышно стрельбу будто мы находимся посреди какого-то военного конфликта. Они два дня атаковали здание полиции. Взрывали и стреляли. Орали оскорбления в адрес полицейских", — рассказывает женщина.

 
Ограбления были спланированы
 
По словам Данила, который стал свидетелем ограбления одного из банков, грабежи были спланированы. "У меня сложилось впечатление, что в первую ночь протестов, когда все внимание полиции было сосредоточено на центре города, группы людей, которые начали грабить банки, действовали четко по плану. Это не было каким-то неконтролируемым хаосом. В ночь на 5 января я был неподалеку от одного из банков, который располагается в паре кварталов от площади Республики. При мне к банку подъехала машина. Из нее вышло семь человек. Затем в отделение банка зашли двое из этой машины. Они сразу замазали краской камеры и начали болгаркой пилить банкоматы", — говорит молодой человек.
 
Ближе к трем часам ночи 6 января грабежи приобрели массовое явление и стали более хаотичными. К ним подключилась большая часть людей. По улицам бегали протестующие с огнетушителями, начались грабежи магазинов и хаотичные разрушения. "В витрины магазинов въезжали прямо на автомобилях, которые были угнаны или отобраны тут же неподалеку у мирных людей. Например, входную группу отделение одного из банков просто снесли ковшом угнанного экскаватора, который до сих пор стоит посреди проезжей части", — рассказывает Данил.

 

Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today

04.01.2022, 00:30 173971
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2021 году. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
 
С начала 2021 года казахстанцы впервые получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на целевые нужды: улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Главным условием для снятия накоплений является соблюдение "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для зачисления пенсионных выплат необходимо открыть специальный счет в "Отбасы банке". Сделать это можно в режиме онлайн.
 
Следует отметить, что возможности досрочной траты пенсионных накоплений казахстанцы ожидали не один год. В первый же день запуска сервиса было подано более 11 тысяч заявок на получение пенсионных выплат.
 
После того, как программа начала практически реализовываться, в стране был отмечен рост цен на жилье. 
 
1 сентября президент РК предложил переводить часть пенсионных накоплений на счет в "Отбасы банк" для покупки жилья

Глава государства отмечал, что гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка. При этом о продолжительности программы и сроках действия порогов достаточности не сообщалось. 
 
В начале декабря стало известно о повышении порога достаточности с 2022 года
 
Данное решение вызвало широкий общественный резонанс. Казахстанцы начали подписывать петицию против решения ЕНПФ.
 
Стоит отметить, что казахстанцев проинформировали о планируемых изменениях меньше чем за месяц до введения новых порогов достаточности. 
 
9 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 
ПОЛИТИКА
 
Выборы
 
10 января в РК прошли выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис были допущены пять политических партий, от которых баллотировались 312 кандидатов. По результатам голосования партия Nur Otan получила 71,09% голосов, Демократическая партия "Ак жол" - 10,95%, Народная партия Казахстана - 9,10%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, партия "Адал" - 3,57%. Таким образом, 7-процентный барьер преодолели и прошли в парламент Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол". Председателем мажилиса избран Нурлан Нигматулин.
 
Кроме того, 25 июля в Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов

Запрет на продажу земли иностранцам
 
В 2021 году истек введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам. Для дальнейшего решения земельного вопроса, который носит острый политический окрас, по поручению главы государства при Минсельхозе была создана Земельная комиссия, которая разработала поправки в Земельный кодекс. В состав комиссии вошли депутаты парламента, представители агробизнеса, отраслевых союзов, НПП "Атамекен", акиматов областей, общественные деятели. 
 
При этом президент поставил точку в земельном споре, запретив продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам. Он использовал право законодательной инициативы и направил в парламент соответствующий законопроект
 
В мае Токаев подписал закон о запрете продажи земли иностранцам. Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия. 

Афганистан
 
В августе текущего года талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Президент Афганистана Ашраф Гани пояснил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. В августе Министерство обороны Казахстана сообщило об эвакуации из Афганистана 42 человек: прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим же самолетом из ИРА также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в посольство РК с просьбой о содействии. 
 
Позже в Алматы прибыл второй рейс из Кабула со 108 сотрудниками Организации Объединенных Наций на борту. 9 сентября из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и сотрудник ООН. 
 
17 ноября Агентство США по международному развитию перенесло свой офис по Афганистану в Алматы.
 
COVID-19
 
В ноябре коронавирусу исполнилось два года. С начала пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости

Значимым событием в борьбе с пандемией стала массовая вакцинация населения от коронавируса, которая началась в Казахстане 1 февраля. В первую очередь бесплатную вакцинацию прошли медработники, педагоги, полицейские, граждане с хроническими заболеваниями, персонал и контингент медико-социальных учреждений. Со второй половины апреля прививаться начали все остальные жители страны. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
 
Первоначально прививались российским препаратом "Спутник V". В апреле Казахстан начал выпуск отечественной вакцины QazCovid-in, которую позднее переименовали в QazVaс.
 
Был разработан электронный паспорт вакцинации
 
Постепенно стали возобновлять работу предприятия. Организации и офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 стали осуществлять деятельность в очном формате. 
 
Началось использование приложения Ashyq для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации. Это позволило начать постепенное открытие заведений сферы обслуживания (фитнес- и SPA-центров, кинотеатров и др.), которые были закрыты с начала пандемии в 2019 году. На объекты стали допускать граждан, имеющих "синий" и "зеленый" статусы в Ashyq.  
 
Постепенно началось взаимное признание паспортов вакцинации с рядом стран, стало возобновляться авиасообщение
 
На фоне начала вакцинации стали появляться сообщения о подделке и продаже паспортов вакцинации, активизировались антипрививочники.
 
Летом в Казахстане стал активно распространяться новый индийский Дельта-штамм COVID-19, вызвавший резкий рост заболеваемости. 29 июня в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%. Увеличилась занятость инфекционных и реанимационных коек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения. 
 
В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона
 
Учебный год в организациях образования начался в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований. Торжественные линейки на День знаний прошли только для первоклассников. 
  
Ближе к октябрю эпидситуация стала стабилизироваться, был смягчен карантин. 
 
В ноябре в РК доставили первую партию вакцины Pfizer для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.
 
В этом же месяце в ЮАР появился новый штамм, который ВОЗ назвала греческой буквой Омикрон. Сообщалось, что новый штамм демонстрирует способность передаваться между привитыми от COVID-19 людьми.

8 декабря началась массовая ревакцинация граждан
 
Стоит отметить, что в Казахстане установлены жесткие рамки по ревакцинации. Изначально было заявлено, что с 22 ноября начнут прививать только тех, кто получили вакцину против коронавируса в числе первых, девять месяцев назад. Однако позже глава Минздрава Алексей Цой заявил, что с учетом складывающей эпидситуации в мире тактика ревакцинации населения пересмотрена. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией. 
 
Также сообщалось, что в Казахстане для ревакцинации доступна только вакцина QazVac (QazCovid-in). При этом многие изъявили желание ревакцинироваться вакциной "Спутник". Однако им в категоричной форме было отказано со ссылкой на постановление Минздрава, в котором говорится, что лицам, получившим векторные вакцины, рекомендуется ревакцинироваться инактивированной. 
 
Между тем, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, лучшим для ревакцинации является вакцина "Спутник Лайт" или первый компонент "Спутника V". По его данным, срок ревакцинации наступает через шесть месяцев после первого этапа вакцинации. 
 
Министр здравоохранения РК сообщил, что в настоящее время идут переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт". Он отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата.
 
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
 
Ликвидация Tengri Bank
 
В феврале в РК вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank. Банк был лишен лицензии на проведение всех банковских операций в конце 2020 года из-за неплатежеспособности, связанной с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту. Бывшие топ-менеджеры этого БВУ задержаны по подозрению в хищении 5,4 млрд тенге, а ряд экс-сотрудников объявлен в международный розыск. Задержан и экс-председатель Tengri Bank Ержан Шайкенов.
 
Ликвидация КазАгро
 
В марте в РК ликвидирован холдинг "КазАгро" путем слияния с национальным управляющим холдингом "Байтерек", который взял на себя работу по поддержке АПК. В состав "Байтерека" вошли три дочерние организации "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В организационной структуре холдинга создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.
 
Правительство РК разрешило КазМунайГазу передачу КазТрансГаза АО "Самрук-Казына".

3 июля 2021 года - через шесть рабочих дней с даты лишения АО Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение всех банковских операций начались гарантийные выплаты вкладчикам.
  
В начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.

Продовольственная инфляция
 
Практически с начала этого года в РК наблюдается резкий рост цен на продукты питания. Наиболее сильно подрожали куриные яйца, сильно выросли расходы казахстанцев на покупку подсолнечного масла, которое взлетело в цене на фоне роста мировых цен. Дороже стали сахар, мясо, некоторые крупы и другие продукты. Согласно отчетам госорганов, рост цен на продовольствие отражает общемировую тенденцию, которая весь год бьет рекорды.
 
Вместе с тем за этот год Агентство по защите и развитию конкуренции инициировало целый ряд антимонопольных расследований в отношении птицефабрик, производителей хлеба, масла и других продуктов. 
 
Президент поручил правительству и Нацбанку вплотную заняться проблемой роста продовольственной инфляции, держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары и создать единый орган по контролю за ценами в стране
 
По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года. После резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, продолжающегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России. В свою очередь, непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. 
 
В конце ноября Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории РК крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
 
В декабре в Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника
 
ЗАСУХА
 
В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема. 
 
 
В результате аграрии терпели большие убытки. Они были вынуждены покупать корма для животных в три раза дороже из соседних областей. 
 
В Мангистауской области началась кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На эти цели выделили 200 млн тенге. Из региона скот перевозили в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области. 
 
Также было принято решение разрешить выпас погибающего от голода скота Мангистау в природных резерватах. 
 
В Мангистауской области по поручению главы правительства на заготовку кормов к зиме было выделено 5,3 млрд тенге. 

 
Неблагоприятные климатические условия привели к снижению урожайности основных сельхозкультур. Вследствие засухи урожайность зерновых в этом году упала на 33,6%. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран. 
 
Президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. На эту должность был назначен Ербол Карашукеев.
 
Из-за последствий засухи фермеры оказались в сложной ситуации. На встрече в МСХ они озвучили свои проблемы, выразили неудовлетворенность работой нового министра сельского хозяйства и потребовали его отставки. 
 
Стоит отметить, что сложившиеся обстоятельства в экономике усилили отток сельского населения в города. Это в свою очередь сказывается на перенапряжении инфраструктуры городов и росте цен на жилье. Также возрастает приток неквалифицированной рабочей силы. 
 
Антикор выявил нарушения в АПК
 
1 ноября Антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. Было установлено более 30 человек, причастных к хищениям. 
 
ЧП 
 
Авиакатастрофа 
 
13 марта близ Алматы при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находились шесть человек. В результате четверо погибли, двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии были доставлены в 4-ю городскую больницу Алматы.
 
Сель в Чарынском каньоне. 29 мая в Чарынском каньоне погибли учитель и школьница гимназии, их унесло грязеселевым выбросом. Еще одна пропавшая школьница была спасена. 
 
20 июля обрушилось общежитие в колонии в Актау, погибли три человека. 
 
Природные пожары
 
В ВКО в мае лесной пожар уничтожил 31 дом близ Риддера. Было принято решение предоставить новое жилье всем пострадавшим. В результате два человека получили ожоги, погибла женщина. В Риддере была объявлена  ЧС местного масштаба.  
 
В трех сельских округах Улытауского района Карагандинской области - Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском - из-за степных природных пожаров был объявлен режим ЧС
 
Взрывы в Жамбылской области
 
26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. 
 
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура. 
 
После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку. Новым министром был назначен Мурат Бектанов. 
 
Взрыв на шахте Абайская
 
7 ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана. 
 
Стрельба в Алматы
 
20 сентября в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек. В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества. 
 
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками
 
Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. 
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
 
 
Волна суицидов
 
В текущем году по Казахстану прокатилась волна суицидов. Общество было потрясено сообщением о самоубийстве женщины, которая выбросилась из окна с тремя детьми в Алматы. Кроме того, сообщалось о гибели ученика Назарбаев Интеллектуальной школы, воспитателя детского сада - матери пятерых детей и др.
 
КУЛЬТУРА
 
Grammy
 
Впервые казахстанец получил премию Grammy. Им стал Иманбек Зейкенов, создавший ремикс на песню Roses американского артиста SAINt JHN. Ранее Иманбек был железнодорожником в городе Аксу Павлодарской области, а в 2019 году стал всемирно известным. Его ремикс на песню Roses появился в большом количестве чартов по всей Европе. 
 
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
 
В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными, сообщения об этом регулярно появляются в Сети. С каждым разом все более ужасает садизим и изощренная жестокость живодеров. 
 
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности"
 
В текущем году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработало законопроект "Об ответственном обращении с животными"
 
 
23 декабря сенат принял закон и два сопутствующих ему закона. 
 
Однако зоозащитники обратились к президенту с просьбой наложить вето на законопроект. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Ранее представители Ассоциации по защите животных в РК уже заявляли, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Между тем французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда попросила его исключить из законопроекта о защите животных статью 24, отметив, что в новм документе в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства, в частности статьи 24 и 25. 
 
30 декабря президент РК подписал закон "Об ответственном обращении с животными" и поправки к нему. 
 
КРИЗИС В ЭНЕРГОСФЕРЕ
 
Дефицит ГСМ
 
В конце лета в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. 
 
В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. 
 
 
Энергодефицит и майнинг
 
В этом году наиболее заметными стали перебои и проблемы с энергоснабжением. В ряде городов наблюдались отключения электроэнергии. Системный оператор АО KEGOC отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров
 
 
Недостаток электроэнергии в настоящее время покрывается за счет энергоисточников из России
 

Государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому я очень четко понимаю - раз государство уже дало, отбирать нельзя. Раз что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится ли это или не нравится, влияет это на дефицит или нет", - заявил глава ведомства. 

 
СПОРТ
 
На Летней Олимпиаде в Токио Казахстан занял 83-е место. Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 спортсменов в 27 видах спорта. 
 
Президент РК отметил, что результат сборной на Олимпиаде не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. 
 
Кроме того, пять медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали. 
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
 
1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости она проводится в третий раз. Впервые были применены цифровые технологии. Перепись населения можно было пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Те, кто не прошел онлайн, ответили на вопросы интервьюеров. На эту кампанию было выделено более 8 млрд тенге. 
 
8 декабря премьер-министр Аскар Мамин представил президенту отчет о первых результатах Национальной переписи населения. Общая численность казахстанцев по итогам составила 19 169 550 человек, из которых мужчин - 48,71%, женщин - 51,29%. Средний возраст населения - 31,94 года. 33,97% наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72% - молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%. Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения Казахстана. 
 
30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
В этом году 16 декабря казахстанцы отмечают 30-летие Независимости Республики Казахстан
 
В связи с этой датой Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии". В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества.

 

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