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Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане

10.11.2022, 18:07 36136
Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане
Фото: HONOR
Компания HONOR сообщает о начале продаж смартфона HONOR 70 с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz.
 

Новый флагман оснащен профессиональной камерой 54 Мп и новыми возможностями съемки видео, сверхчетким OLED-экраном 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц и технологией быстрой зарядки 66 Вт. HONOR 70 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G на базе Android 12 и с Google-сервисами", - рассказали в компании.

 
По словам разработчиков, объектив основной камеры 54 Мп с сенсором IMX800 захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп позволяет снимать объекты широким и крупным планами, фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией и фокусировкой.

 
Режим смарт-видеофокус позволяет одновременно выводить на экран видео с общим планом и с выбранным объектом съемки.

Премиальный дизайн делает HONOR 70 модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: мерцающий кристалл, изумрудно-зеленый и полночный черный. Вес смартфона составляет всего 178 г при толщине 7,91 мм", - сказали в компании.

 
Экран HONOR 70 поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана.
 
HONOR 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА*ч и поставляется быстрой зарядкой SuperCharge 66 Вт, с которой пользователи смогут всего за 20 минут зарядить смартфон c 3% до 60%.

 
Смартфон поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz с 10% кэшбека в период с 3 по 21 ноября. До 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября.
 
Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.
 

новости по теме

В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96

08.11.2022, 12:16 4341
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения в первом полугодии текущего года Казахстан занял 58-е место из 96. Индекс страны составил 59,89. Чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения. В рейтинге оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей и стоимость услуг, сообщает ranking.kz.
 
Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, показатели у России, Армении, Украины*, Азербайджана и Беларуси. Возглавили рейтинг Тайвань, Южная Корея и Япония. На последней строчке оказалась Мальта.
 
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
 
 
По итогам сентября текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 15,1% за год. В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской (плюс 27,5%), Карагандинской (плюс 24,8%) и Улытауской (плюс 22,7%) областей.
 
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской (плюс 2,4%), Актюбинской (плюс 3,4%) и Атырауской (плюс 8,1%) областях.
 
Услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 18,2%, первичный прием у врача - на 16,8%, стоматологические услуги - на 15,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 10,2%.
 

 
Во втором квартале 2022 года объем услуг в области здравоохранения составил 733,4 млрд тенге - на 2,7% меньше в денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
Наибольший объем услуг в региональном разрезе пришелся на Алматы: 140,3 млрд тенге - на 19,1% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (106,7 млрд тенге) и Карагандинская область (49 млрд тенге).
 
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: 4,7 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Абайская и Северо-Казахстанская области: 16,3 млрд и 18,2 млрд тенге соответственно.
 

 

Количество коррупционных преступлений выросло, однако численность преданных суду сократилась

02.11.2022, 11:25 19441
Количество коррупционных преступлений выросло, однако численность преданных суду сократилась
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 1,6 тысячи уголовных коррупционных преступлений - на 11,1% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
 
В региональном разрезе больше всего коррупционных правонарушений зарегистрировали в Карагандинской области: 207 случаев, годовой рост - в 3 раза. В тройку антилидеров также попали столица (144 случая, плюс 2,9%) и Шымкент (129 случаев, плюс 25,2%). Меньше всего правонарушений в секторе было зарегистрировано в новообразованных областях - Улытауской (2 случая), Абайской (9 случаев) и Жетысуской (15 случаев), что объясняется особенностями статистики для новых регионов.
 
Большая часть преступлений относилась к тяжкой степени - 1,1 тысячи случаев. К средней степени тяжести относились 342 случая, к небольшой тяжести - 69 случаев, к особо тяжким - 25 случаев.

 
28,7% всех уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 449 случаев - на 8% меньше, чем годом ранее.
 
Среди частых преступлений также оказались получение взятки (424 случая, плюс 10,7% за год) и мошенничество (280 случаев, годовой рост - в 2 раза). Далее идут злоупотребление должностными полномочиями (112 случаев, минус 6,7% за год), а также присвоение или растрата вверенного чужого имущества (98 случаев, минус 30,5%).

 
Примечательно, что численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 639 человек - на 13,5% меньше, чем годом ранее.
 
Среди служащих государственных органов коррупционные преступления чаще всего совершали служащие акиматов и их структурных подразделений: 118 человек, минус 9,2% за год. Далее идут сотрудники органов внутренних дел (112 человек) и служащие Министерства финансов (39 человек). Также на коррупции с начала года попались 5 акимов, 1 судья, 7 сотрудников Агентства по противодействию коррупции, 2 сотрудника органов прокуратуры.
 
Изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ с ноября текущего года, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Сегодня по стране речь идет о порядка 100 млрд тенге.

 

Дипломатическим отношениям Казахстана и России - 30 лет

24.10.2022, 04:35 26456
Дипломатическим отношениям Казахстана и России - 30 лет
2022 год ознаменован 30-летием дипломатических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан.
 
Как отметил глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Россия - надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.
 
Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств.
 
По случаю празднования юбилея все крупные, значимые проекты, в том числе и проекты Россотрудничества, в различных сферах проходят в рамках большого проекта "#БольшеЧем30".
 
Приграничное сотрудничество регионов является наиболее действенным путем развития и улучшения отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Программы и договоренности, разрабатываемые в этом направлении, могут стать одной из главных движущих сил социально-экономического прогресса на отдаленных от столиц территориях, послужить толчком к поиску инновационных вариантов переформатирования постсоветского пространства.
 
С целью развития приграничного сотрудничества и дальнейших отношений двух стран правительство Оренбургской области совместно с представителями Россотрудничества в Казахстане на высоком уровне организовало пресс-тур для казахстанских представителей СМИ.
 
Ведущие предприятия приграничной с Казахстаном Оренбургской области с почетом приняли делегацию казахстанских журналистов. В ходе знакомств сторон первостепенной задачей было найти возможности взаимодействия, изучить рынок соседнего региона.
 
Знаменитый металлургический комбинат "Уральская сталь" в Новотроицке, градообразующее предприятие Ясненского городского округа "Оренбургские минералы" с карьером глубиной 270 метров, размеры которого захватывают дух, заводы тяжелой промышленности, цеха знаменитых пуховых платков - главного достояния Оренбуржья, экскурсии по культурным объектам и историческим местам стали составляющими программы пресс-тура.

 
Кроме того, делегация посетила мукомольный завод "Вента-Ойл". Продукция предприятия - мука, которую можно найти на полках российских магазинов в упаковке "Мука творчества для кое-чего особенного!" всех сортов, и комбикорма.

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В Оренбурге казахстанским журналистам представили несколько туристических компаний, готовых показать достоинства природы Оренбургского края и исторические памятники, которых очень много на этой земле.
 
В частности, казахстанским гостям был предоставлен недавно открывшийся отель, расположенный в самом центре Оренбурга.

 
К примеру, первое, что рассказывают экскурсоводы про Оренбург - это ворота из Европы в Азию. Традиционно каждый турист желает посетить величественный мост через реку Урал, который и служит символическим "мостом в Европу". Его можно увидеть на любой открытке как олицетворение Оренбурга.
 
Сооружение было построено в 1992 году под руководством В.В. Шаталова, выдающегося специалиста и инженера России.

 
Самый первый мост был построен на этом месте в 1835 году по проекту, который создавался с известным русским писателем Владимиром Далем - он жил в Оренбурге. Даль - писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу ему принес непревзойденный по объему "Толковый словарь живого великорусского языка". Во времена пребывания на Южном Урале он много ездил по уездам, занимался естественными науками, собирал фольклорные материалы, которые потом стали составляющими его произведений.
 
С прошлого года обязательным пунктом в туристических маршрутах обозначился музей первого председателя правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина. Подлинные документы, предметы личного пользования и реалистично созданные сцены знаменательных моментов жизни известного политического деятеля на космическом фоне зала с легкостью перемещают посетителей в прошлое.

 
Уникальным местом в музее стала личная библиотека Черномырдина, где хранится порядка полутора тысяч принадлежавших политику книг. Любой желающий может воспользоваться читательским залом и литературой, некоторые книги даже можно взять для домашнего чтения.
 
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В музее собрана вся коллекция автомобилей Виктора Черномырдина. В зале расположено 19 моделей авто - от ретроэкспоната "Роллс-ройса" до бронированного посольского "Мерседеса".
 
Черномырдин коллекционировал и оружие. Большинство из экспонатов - ценные подарки.
 
В Оренбурге часто рассказывают про лошадей Пржевальского. Именно здесь поддержали первый в России проект возвращения лошадей Пржевальского в места их естественного обитания.

 

8 лет назад президент решил поддержать инициативу и попытаться восстановить популяцию лошадей Пржевальского. Это дикие лошади. Кстати, мало кто знает, что они такие же умные, как дельфины. На их мордах выражается больше 30 эмоций. В 2016 году в специализированных центрах выпускали 6 таких особей. Этих центров порядка пяти на разных континентах, они между собой активно меняются, чтобы потомство продолжалось. Сейчас насчитывается больше 90 особей", - рассказал журналистам вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов.

 
Журналист информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY Олеся Кольцова
 

Какие преступления чаще всего совершают казахстанские бизнесмены?

18.10.2022, 13:45 31576
Какие преступления чаще всего совершают казахстанские бизнесмены?
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 596 частных предпринимателей. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
 
Большинство бизнесменов-правонарушителей находились в Алматы и Костанайской области - по 55 человек в каждом из регионов, минус 3,5% и плюс 19,6% за год соответственно. Далее идут Жамбылская область (50 человек, годовой рост в 3,1 раза) и столица (46 человек, минус 17,9%).
 
Наименьшая численность правонарушителей в секторе зафиксирована в Мангистауской и Кызылординской областях - по 12 человек.

 
Чаще всего предприниматели РК совершали уголовные правонарушения против собственности: именно на этом попалось 194 человека, на 21,1% меньше, чем годом ранее. Здесь самыми "популярными" стали мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества и кража.
 
Далее идут коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления: на таких преступлениях попалось 99 человек, сразу на 65% больше, чем в прошлом году. Здесь большинство правонарушителей "прокололись" на получении взятки (54 лица) или даче взятки (40 лиц).
 
Следующие по "популярности" - уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности: 98 правонарушителей, минус 27,4% за год. Здесь чаще всего выписывались "липовые" счета-фактуры, а также происходило уклонение от уплаты налогов или же создание финансовых пирамид.

 
Правозащитники предлагают смягчить наказание для предпринимателей, а именно - заменить уголовные наказания штрафами, сообщает "Хабар24". По статистике, 97% приговоров связано с лишением свободы по уголовным статьям. Вместо этого уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов предложил заставить бизнесменов платить 2-3 раза больше, чем те планировали получить в качестве наживы.
 

Совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана

15.10.2022, 15:57 35041
Совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана
Фото: Акорда
15 октября 2022 года
 
По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 15 октября 2022 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан.
 
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.
 
Отмечая высокий уровень сотрудничества, достигнутый за 30-летний период после установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства, глубоких культурно-духовных связях братских народов, президенты подтвердили неизменность курса на всемерное укрепление казахстанско-туркменских отношений и выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия, что отвечает коренным интересам двух братских государств и служит важным фактором в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии.
 
Подтверждая твердую приверженность общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации объединенных наций, в том числе принципам взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, с удовлетворением отмечая поступательное развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, руководствуясь принципами, заложенными в Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном от 18 апреля 2017 года, заявили о нижеследующем:
 
Президенты выступают за дальнейшее развитие и укрепление доверительного и взаимоуважительного политического диалога как основополагающего фактора устойчивого и динамичного развития отношений между двумя государствами.
 
Отмечают важность совместной реализации достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года, и государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану, совершенного 15 октября 2022 года.
 
Президенты Казахстана и Туркменистана с удовлетворением отметили тесное взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие на мировой арене.
 
Главы государств высоко оценили достигнутый прогресс в развитии и углублении региональной кооперации в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Выражена готовность совместными усилиями далее оказывать содействие в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. Президенты выступили за полноценную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
 
Президенты подтвердили неизменность курса и совместных усилий по поддержанию региональной безопасности и стабильности в Прикаспийском регионе. В целях развития конструктивного диалога и раскрытия потенциала всестороннего сотрудничества отмечена важность регулярного проведения саммитов глав прикаспийских государств. В этой связи главы государств подчеркнули значимость состоявшегося в Туркменистане Шестого Каспийского саммита и дальнейшего проведения Каспийских экономических форумов.
 
На фоне сложной международной обстановки, растущих рисков межгосударственных конфликтов и усиливающегося военно-политического и экономического противостояния, стороны выразили единое мнение о необходимости повышения роли Организации объединенных наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.
 
Главы государств подчеркнули значимость решения всех спорных вопросов мирным политико-дипломатическим путем.
 
В этой связи президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в развитии диалога на региональном и глобальном уровнях, в том числе инициативы по принятию резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития", "Международный год мира и доверия, 2021 год", "Укрепление регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии", "Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии".
 
В свою очередь президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил значимость проведения в Республике Казахстан Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Центральная Азия и Россия", "Центральная Азия и Европейский союз", которые направлены на укрепление всеобъемлющего диалога.
 
Президенты подтвердили глобальный характер современных вызовов в контексте пандемии COVID-19, которые требуют обеспечения безопасности всего человечества путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях.
 
В этой связи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность инициатив президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также по созданию сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.
 
Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержке в рамках Организации объединенных наций, Содружества независимых государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.
 
Стороны выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алматы (ЦАРИКЦ), пост директора которого с 2022 года занимает представитель Туркменистана.
 
Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана 5 декабря 2015 года.
 
Президенты признают важность практической реализации совместных проектов в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта.
 
Главы государств подчеркивают важность повышения эффективности деятельности Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа в деле углубления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
 
Президенты отмечают необходимость эффективного и комплексного задействования имеющегося потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.
 
Стороны подтверждают значимость дальнейшего увеличения товарооборота путем расширения номенклатуры взаимной торговли, создания благоприятных условий и вовлечения продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о взаимном учреждении торговых представительств.
 
Главы государств подчеркивают необходимость расширения деловых связей, направленных на увеличение количества совместных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, и выражают готовность активизировать усилия по проведению бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции на регулярной основе. В этой связи подчеркнута необходимость активизировать деятельность казахстанско-туркменского Делового совета в части налаживания тесных контактов и практического взаимодействия между предпринимателями двух стран.
 
Президенты отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. В целях совершенствования механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций.
 
С удовлетворением отмечая высокий потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух государств, президенты выступают за расширение многоплановых отношений между регионами Республики Казахстан и Туркменистана.
 
В целях задействования имеющегося потенциала стороны выражают готовность активизировать сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающее кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.
 
Стороны продолжат развивать транспортный коридор "Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран" путем повышения его привлекательности, а также прорабатывать новые маршруты в целях диверсификации транспортных коммуникаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали "Узень (Казахстан) - Гызылгая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран)", считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Республики Казахстан и Туркменистана.
 
Президенты отмечают значимость расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которая выступает фундаментом межгосударственных отношений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере образования, науки, туризма и здравоохранения. Стороны приветствовали установление связей между высшими учебными заведениями.
 
Главы государств поручили организовать на взаимной основе Дни культуры Республики Казахстан и Туркменистана в 2023 - 2024 годах. Стороны выражают готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.
 
Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на решение экологических проблем, в том числе уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, эрозии почвы, а также снижение рисков стихийных бедствий.
 
Подтверждают необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Выражена готовность содействовать совместным усилиям по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии. Выражена обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, обусловленным глобальными климатическими изменениями и сокращением стока рек, питающих море.
 
Главы государств заявляют, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона и, что от справедливого и разумного использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона. В этой связи выступают за укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, а также поиск взаимоприемлемых и справедливых решений.
 
Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам братских народов Республики Казахстан и Туркменистана.
 
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
 
Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
 

4 из 5 казахстанцев, находящихся в рабстве, эксплуатируются в самом Казахстане

05.10.2022, 10:45 42356
Фото: Depositphotos
В конце прошлого года 13 членов шымкентской банды были осуждены за отправку казахстанских женщин в сексуальное рабство в Бахрейн. Лидера группировки приговорили к 14 годам лишения свободы, остальные получили сроки от 1,3 года до 12 лет. Однако случаи обращения казахстанских женщин и мужчин в рабство за пределами своей страны скорее редки, чем наоборот, сообщает ranking.kz.
 
Многие выходцы из стран Центральной Азии действительно чаще всего попадают в рабство в Казахстане или России. А иногда даже в своей собственной стране. В случае с гражданами Казахстана и Таджикистана это оказалось именно так.
 
Согласно информации Глобального центра данных о торговле людьми (Global Data Hub on Human Trafficking), с 2005 по 2021 год более 6 тысяч граждан стран Центральной Азии оказывались в сексуальном, трудовом или другом рабстве внутри региона или за его пределами. Численность порабощенных казахстанцев за этот период достигла 691 человека (0,66% от общего числа жертв торговли людьми в мире).
 
Гражданами Кыргызстана оказались 2259 жертв, гражданами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - 616, 525 и 2037 человек соответственно. В мире практически нет страны, которая так или иначе не была бы вовлечена в торговлю людьми. Некоторые государства служат пунктами отправки порабощенных, другие - пунктами транзита или назначения.
 
Центральная Азия между тем является источником и в меньшей степени пунктом транзита и назначения для жертв торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. Если в мире в период с 2005 по 2021 год были проданы в рабство 6128 граждан стран Центральной Азии, то численность людей, проданных на территории этих стран - как граждан, так и иностранцев, оказалась вдвое меньше: 3316 человек.
 
Однако большинство - ровно 80% - порабощенных казахстанцев эксплуатировались в своей собственной стране. Два других наиболее популярных направления для торговли людьми из РК - Россия (5%) и ОАЭ (4%).
 
В Таджикистане ситуация аналогичная: 66% порабощенных граждан попали в рабство у себя дома. Еще 19% граждан Таджикистана, попавших в рабство, оказались в России, 5% - в Казахстане.

 
Жители оставшихся государств Центральной Азии преимущественно попадали в рабство за пределами страны гражданства. Например, 42% порабощенных граждан Кыргызстана находились в России, 54% порабощенных граждан Туркменистана - в Турции, а 31% узбекистанцев попали в рабство в Казахстане. Но список, конечно, не ограничивается этими странами.
 
Кажется, что в наши дни торговля людьми в основном осуществляется в целях сексуальной эксплуатации, однако широко распространена также торговля людьми в целях трудовой эксплуатации.
 
Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан - страны, не столь богатые природными ресурсами, решают часть своих экономических проблем за счет трудовых мигрантов, которые ежегодно переводят на родину миллиарды долларов из России и Турции. В этих трех странах широко распространена именно трудовая эксплуатация, жертвами которой в 2005–2021 годах соответственно являлись 82%, 86% и 70% граждан, попавших в рабство.
 
В Таджикистане сексуальная и трудовая эксплуатация в период с 2005 по 2021 год были распределены среди граждан, ставших жертвами торговли людьми, следующим образом: 44% жертв были принуждены к сексуальной деятельности, 55% - к трудовой.
 
В то же время именно сексуальная эксплуатация является гораздо более частым явлением среди граждан Казахстана - как внутри страны, так и за ее пределами: 59% порабощенных в 2005–2021 годах были вовлечены именно в сексуальную деятельность, в отличие от трудовой эксплуатации, которой подвергались 40% жертв.
 
По данным ООН, сексуальная эксплуатация - наиболее распространённая форма торговли женщинами. В Казахстане содержание мест для занятия проституцией является одной из форм торговли людьми; кроме того, в стране ежегодно закрываются десятки интернет-ресурсов, предлагающих высокооплачиваемую "работу" для женщин в этой сфере.

 

ЭОС: Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России

28.09.2022, 10:15 47361
Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают традиционным углям и могут применяться в качестве удобрения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, сообщает РИА Новости.
 
Для многих регионов во всем мире характерно сильное загрязнение органическими отходами животноводства, агрохозяйства, пищевой промышленности и других производств. Отсутствие эффективных технологий их переработки, как объяснили специалисты, приводит к созданию зловонных гниющих свалок, активно выбрасывающих в атмосферу парниковые газы.
 
По словам ученых Тюменского государственного университета (ТюмГУ), такие отходы могут стать эффективным источником топлива - за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.
 
Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения.
 

Биоугольные смеси углерод-нейтральны, поэтому не только не производят смог при сжигании, но и не вредят окружающей среде. Также некоторые виды получаемой при переработке биомассы можно применять для повышения плодородия сельскохозяйственных угодий", - рассказал заведующий Лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ Иван Шаненков.

 
Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно, в первую очередь, на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов.
 

Наша технология применима к любому органическому мусору. Для каждого изученного вида биомассы - соломы, навоза, древесной щепы и других - мы рассчитали оптимальные режимы термической переработки, требующие минимальных энергозатрат. Кроме того, генераторный газ, образующийся как побочный продукт, практически покрывает энергозатраты на сам процесс переработки", - отметил Шаненков.

 
Технология базируется на процессе пиролиза, то есть нагреве биомассы в бескислородной атмосфере, и предполагает добавку природных органических связующих веществ.
 

На наш взгляд, необходимо активно информировать предприятия, производящие органические отходы, о возможности их эффективной утилизации с получением полезных продуктов. Установка представляет собой компактный внутрицикловой реактор, который можно располагать непосредственно на территории агропромышленных и других предприятий", - подчеркнул Шаненков.

 
Работы проводились в рамках проекта Российского научного фонда № 22-19-00410. В дальнейшем научный коллектив намерен в сотрудничестве с агропромышленными предприятиями реализовать ряд пилотных проектов, ориентированных как на энергетическое, так и на сельскохозяйственное применение новой технологии.
 

Министерские работники и коррупция: в каких министерствах страны больше всего коррупционеров?

20.09.2022, 10:15 53421
Министерские работники и коррупция: в каких министерствах страны больше всего коррупционеров?
Фото: Depositphotos
По итогам января-августа текущего года на уголовных коррупционных преступлениях попалось 111 сотрудников министерств РК - на 20,7% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
 
Чаще всего такие преступления совершали сотрудники Министерства финансов: 33 человека против 31 годом ранее. Годовой рост составил 6,5%.
 
В число антилидеров также попали Министерство обороны РК (22 человека, плюс 83,3%), Министерство сельского хозяйства (16 человек, плюс 23,1% за год) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития (также 16 человек, причем сразу в 5,3 раза больше, чем годом ранее).

 
Среди преступников-коррупционеров 102 сотрудника совершили тяжкие преступления, 4 человека - преступления средней тяжести, и еще 4 - преступления небольшой тяжести, 1 человек - особо тяжкое преступление.
 
69,4% "министерских" правонарушителей попались на получении взятки: 77 человек, плюс 63,8% за год. Еще 14 человек совершили коррупционные мошенничества, 7 человек попались на злоупотреблении должностными полномочиями, 6 человек - на даче взятки, 5 человек - на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

 
В региональном разрезе большинство сотрудников министерств, совершивших коррупционные правонарушения, находились в Алматы: 23 человека - в 3,3 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Шымкент (12 человек, годовой рост - в 4 раза) и Алматинская область (10 человек, минус 9,1%).
 
Наименьшая численность "министерских" правонарушителей наблюдалась в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по 2 человека в каждом регионе. В трех новообразованных областях, а также в Карагандинской и Костанайской областях случаи коррупционных правонарушений со стороны работников министерств не фиксировались.

 

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