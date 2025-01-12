11.01.2025, 15:52 4441
Казахстан стал лидером в ЦА по военной мощи в рейтинге Global Firepower
Фото: gov.kz
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Сайт Global Firepower опубликовал обновленный рейтинг военной мощи за 2025 год, в котором Казахстан вновь укрепил свои позиции, сообщает АО "Центр военно-стратегических исследований".
Страна поднялась с 58-го на 57-е место, подтвердив позицию ведущей военной силы Центральной Азии. Этот прогресс отражает активное развитие оборонного потенциала страны и ее стратегическое лидерство в регионе", - говорится в пресс-релизе
По данным источника, в прошлом году страна занимала в рейтинге 58-е место, а в 2023-м - 63-е. Таким образом, страна демонстрирует динамичное укрепление своей обороноспособности.
Ключевые показатели, которые обеспечили стране столь высокую позицию:
- Современное вооружение
Казахстан занимает 17-е место в мире по числу ракетных систем залпового огня (РСЗО), имея 407 единиц. По количеству самоходной артиллерии страна находится на 21-м месте, что подчеркивает ее огневую мощь.
- Экономическая стабильность
Военные расходы Казахстана составляют около 1,3 трлн тенге, что позволяет проводить регулярные учения, модернизировать технику и развивать оборонную промышленность.
- Геостратегические преимущества
Казахстан - девятая по территории страна в мире (2,7 млн кв.км), что обеспечивает стратегическую глубину и доступ к обширным природным ресурсам, таким как нефть и уголь. Протяженные водные пути (4-е место в мире) и развитая транспортная инфраструктура повышают логистические возможности страны.
По мнению военного эксперта, полковника запаса Серкпаева Мухтара, президента Академии военных наук, доктора исторических наук, действительного члена АВН РК и РФ, Казахстан активно усиливает свои вооруженные силы, акцентируя внимание на модернизации и повышении боеспособности.
Регулярные военные учения, проводимые как на национальном уровне, так и с участием международных партнеров, помогают стране улучшить координацию, оперативную готовность и боевые навыки. Значительные инвестиции направлены на обновление парка военной техники, включая авиацию, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Особое внимание уделяется повышению мобильности и технологической оснащенности войск. Богатые запасы нефти, газа и других ресурсов обеспечивают стабильное финансирование оборонного бюджета, что позволяет Казахстану развивать оборонную промышленность и поддерживать высокий уровень боеготовности", - говорится в информации.
Эти достижения позволили Казахстану уверенно занять первое место среди стран Центральной Азии, опередив:
- Узбекистан (58-е место).
- Туркменистан (77-е место).
- Кыргызстан (105-е место).
- Таджикистан (108-е место).
Казахстан четко выделяется на фоне других стран Центральной Азии благодаря своей стратегии наращивания военных ресурсов и инвестиций в будущее своей армии. В то время как соседи сталкиваются с различными вызовами, Казахстан уверенно укрепляет свои позиции лидера региона, активно модернизируя армию и адаптируясь к новым вызовам глобальной безопасности", - резюмирует источник.
В целом обновленный рейтинг Global Firepower выявил ряд интересных изменений среди стран мира:
Украина (20-е место)
Украина, находящаяся в состоянии войны, демонстрирует высокий уровень мобилизации и военного потенциала. Ее позиция укрепилась благодаря внешней поддержке и модернизации армии.
Иран (17-е место)
Иран продолжает усиливать свои позиции, демонстрируя стабильный рост благодаря развитию ракетных технологий и значительным военным расходам.
Значительный рост показали:
Азербайджан (60-е место)
Страна улучшила свои позиции благодаря модернизации армии и укреплению стратегического партнерства с Турцией.
Саудовская Аравия (8-е место)
Значительный рост произошел благодаря высоким военным расходам и закупкам современной техники.
Сильное снижение показали:
Беларусь (70-е место)
Падение на несколько позиций связано с экономическими трудностями и уменьшением военных расходов.
Грузия (94-е место)
Снижение связано с ограниченными военными ресурсами.
Лидеры рейтинга
Традиционно верхние строчки рейтинга занимают мировые державы, которые определяют глобальную повестку в области безопасности и военных технологий:
США (1-е место)
Абсолютный лидер благодаря крупнейшему военному бюджету в мире, который превышает 800 миллиардов долларов. США обладают высокотехнологичными вооружениями, мощной ядерной триадой и глобальной военной сетью баз.
Россия (2-е место)
Удерживает второе место благодаря значительному ядерному потенциалу, многочисленной армии и развитой оборонной промышленности. Несмотря на санкции, страна сохраняет лидерство в производстве вооружений.
Китай (3-е место)
Быстро модернизирует свои вооруженные силы, уделяя особое внимание созданию современных военно-морских сил и кибервозможностей. Китайская армия является крупнейшей в мире по численности.
Индия (4-е место)
Активно развивает свою оборонную промышленность и увеличивает военный бюджет, что позволяет модернизировать вооружения и укреплять границы.
Южная Корея (5-е место)
Лидер в регионе благодаря современным технологиям, включая передовые системы ПРО, а также тесному военному сотрудничеству с США.
Для справки
Global Firepower представляет рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира. Рейтинг составлен американским блогером Дэниэлом Пучеком.
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08.01.2025, 20:01 11566
Первый город в США ввел плату за поездки в центр
Фото: Depositphotos
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Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик.
Плата составит $9. В менее загруженные часы сумма снизится до $2,25 для водителей, въезжающих в Манхэттен с 21.00 до 5.00 по будням и с 21.00 по 9.00 по выходным. Водители небольших грузовиков будут платить $14,40 в час пик, водители более крупных автомобилей - $21,60, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
Ожидается, что схема позволит сократить количество автомобилей, въезжающих в центр города, примерно на 10%, а также поможет собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта в Нью-Йорке.
По словам председателя и генерального директора городского транспортного управления Янно Либера, план готовился на протяжении пяти лет.
Адвокаты штата Нью-Джерси предпринимали попытку предотвратить введение тарифа на проезд, подав ходатайство на судебный запрет, однако после слушаний судья отклонил его.
Будущее введенной схемы на оплату проезда остается неопределенным. Республиканцы призывают избранного президента Дональда Трампа отозвать федеральное одобрение программы.
Напомним, количество машин на дорогах Республики Казахстан выросло на 12,3% за год. В частности, на 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств. Больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы.
Также стоит отметить, что количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия".
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
В декабре 2024 года Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира. Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Между тем, Алматы становится популярной дестинацией для иностранных туристов. По данным ranking.kz, каждый четвертый турист в Казахстане - путешественник, который любуется красотой гор Алматы. Южная столица аккумулирует почти треть объема услуг в гостиничном бизнесе.
Ранее председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о проблемах туризма в городе Алматы. По его словам, в Алматы не хватает специальных инфраструктур для туристов.
Кроме того, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?".
По предварительным результатам опроса, 52% респондентов ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру"; 15% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 22% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией и 11% ответили: "Мне все равно".
01.01.2025, 08:00 195466
Что ждет казахстанцев в январе
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Выходные дни
В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха, включая праздничные и выходные дни.
Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдыхают 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.
Напомним, что до 8 января 2025 года включительно у школьников продлятся зимние каникулы.
Кого освободят от обязательного декларирования в 2025 году
Напомним, четвертый этап декларирования должен был охватить порядка 8 млн человек, в том числе пенсионеров, домохозяек, студентов и других. В конце прошлого года было предложено освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах, за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны.
Обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) сохраняется для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.
Также гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.
По данным КГД, обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется.
Дополнительно предложено установить аналогичную обязанность для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге).
Ранее в рамках трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли более 4 млн человек, в том числе госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, представители бизнеса и их супруги.
Граждане могут сдавать декларации через электронные сервисы - "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), веб-портал электронного правительства (egov.kz), мобильные приложения e-Salyq Azamat (налоговый кошелек), eGov mobile, Halyk, "Банк ЦентрКредит" и Kaspi.
МРП и МЗП на 2025 год
С 1 января 2025 года установлены следующие ключевые социально-экономические показатели:
- МЗП - 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
- МРП - 3 932 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
С 2025 года вводится лицензирование спецсоцуслуг в сфере социальной защиты населения
Это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. По результатам предлицензионного анализа, проведенного Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты, установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют 72,3%", - отметили в Минтруда и соцзащиты населения.
Введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг и направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.
Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего Санитарным правилам, Правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг; наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.
На сегодняшний день по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% - медицинское, педагогическое, экономическое и др. Для повышения качества кадров разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам. Более 8,3 тыс. соцработников уже в т.г. прошли профильное обучение и получили сертификаты.
С 2025 года внедряется реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы.
В Казахстане повысили социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца
С 1 января 2025 года произойдет повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.
Санитарные книжки в Казахстане с 1 января будут выдаваться в электронном формате
Личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат, что позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе, сообщили в Минздраве.
Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия
При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты, сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам. В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.
С 2025 года в Казахстане перестанут функционировать передвижные цирки и зоопарки
Норма о запрете передвижных зоопарков, передвижных океанариумов и цирков вступает в силу с 1 января 2025 года.
Международный аэропорт Алматы с 1 января 2025 года вводит новые тарифы на парковку
С января 2025 года дошкольные организации Астаны перейдут на ваучерное финансирование
На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в Таразе, Шымкенте и Туркестане.
Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком", - сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.
По данным акимата столицы, в системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь. Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.
Базовая ставка
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 17 января 2025 года в 12.00. Напомним, в конце ноября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка повысил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
23.12.2024, 15:53 40231
Нехватка гостиниц и необустроенная транспортная среда - эксперт о проблемах туризма в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о проблемах туризма в городе Алматы.
Все мы знаем особенность города Алматы - это горная местность. Зимой это, получается, Шымбулак - возможность привлекать туристов", - отметил эксперт.
По его словам, в Алматы "огромное основание" для развития туризма.
Но инфраструктура, экологические последствия - эти моменты не предусмотрены в городе Алматы. Туристы приезжают, нет специальной инфраструктуры по сбору твердых бытовых отходов, очистка, вот эти все маршруты не проработаны", - сообщил Азаматхан Әміртай.
Также, заявил эксперт, в Алматы не хватает специальных инфраструктур для туристов.
Один из главных вопросов - это нехватка гостиниц. Когда туристы приезжают, например, в Booking, в гостиницах мест нет", - отметил председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ".
Он подчеркнул, что нехватка гостиниц, необустроенная транспортная среда отрицательно влияют на развитие туризма в Алматы.
Поэтому эти все вопросы должны приработаться. Да, потенциал развития туризма в Алматы очень большой (...) Нужен комплексный подход. Kazakh Tourism, а также город Алматы совместно Алматинской областью должны проработать (...) комплексную программу. Например, какой объем туристов могут принять. Для этого должны быть правильно разработаны все сервисные службы, гостиницы, рестораны. Один из главных вопросов - безопасность", - заявил эксперт.
По его словам, для развития туризма в мегаполисе необходимо разработать комплексную программу, которая должна быть приоритетом.
Для защиты экологии, окружающей среды необходима правильная инфраструктура, а сейчас в городе Алматы такой системной инфраструктуры мы не видим", - добавил Азаматхан Әміртай.
Напомним, туристическая сфера Казахстана переживает расцвет. Численность туристов - внутренних и иностранных - растет каждый год, а следом увеличиваются и финансовые показатели отрасли. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-сентябрь текущего года гостиничный бизнес отчитался об оказании услуг на сумму около 224,2 млрд тенге. Это на 27,6% больше по сравнению с девятью месяцами 2023-го и фактически приравнивается к объему оказанных услуг за весь прошлый год, отмечает ranking.kz.
По численности туристов в прошлом году Казахстан побил рекорд последних лет: 8,1 млн человек. В текущем году есть все шансы обновить лучший результат: за девять месяцев 2024-го в туристических локациях страны побывали уже 6,9 млн человек.
По данным аналитиков, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Южная столица аккумулирует почти треть объема услуг в гостиничном бизнесе; каждый четвертый турист в Казахстане - путешественник, который любуется красотой гор Алматы.
Финансовые показатели сферы HoReCa самого крупного мегаполиса страны показывают стабильный рост. По информации БНС, за девять месяцев текущего года объем оказанных услуг в городе уже составил 70,3 млрд тенге, плюс 27,6% к аналогичному периоду 2023-го. Численность посетителей Южной столицы Казахстана приблизилась к 1,7 млн человек. Такого туристического потока нет ни в одном другом мегаполисе или регионе страны. Даже Астана с ее динамичным развитием пока сильно уступает Алматы", - заявили они.
Подчеркивается, что наибольшую привлекательность для туристов в Алматы имеет его главная туристическая ценность - горный кластер.
Из общего объема услуг, оказанных местами размещения в курортных зонах, объекты Алматы и Алматинской области заняли сразу 59,8%. То есть из 129,7 млрд тенге, которые туристы заплатили за проживание в гостиницах, санаториях, домах отдыха курортных зон за январь-сентябрь текущего года, 77,6 млрд тенге было потрачено именно в Алматы или области", - сообщили аналитики.
Отмечается, что 77,6 млрд тенге - общая сумма, которая объединяет Алматинской горный кластер и Алматинскую курортную зону. Финансовые показатели гостиничного бизнеса Алматинской агломерации за девять месяцев 2024 года выросли на 26,9%, за 2023-й - на 30,7%, за 2022-й - на 92,7%.
Что касается посетителей Алматинского горного кластера и Алматинской курортной зоны, то за январь-сентябрь текущего года их численность уже почти достигла 2,1 млн человек - на 271,2 тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2023-го. По итогам года стоит ждать новых рекордов. Возможно, миллионов посетителей и их миллиардных расходов на путешествия не было бы, если бы отрасль туризма так активно не финансировалась государством и частными инвесторами, не продвигалась на всевозможных маркетинговых площадках страны и мира", - заявили аналитики.
По данным с сайта правительства РК, за десять месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 668,1 млрд тенге. Рост за год - сразу на 33,6%. До конца 2024-го в разных регионах страны планируется завершить 119 инвестиционных проектов общей стоимостью 120,4 млрд тенге.
Непосредственно в Алматы в текущем году за счет частных инвестиций было открыто 25 туристических объектов, в том числе 15 гостиниц, 4 хостела, 2 гостевых дома. Объем инвестиций в основной капитал в Южной столице за десять месяцев 2024-го составил 86,6 млрд тенге, увеличившись на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года. Помимо строительства объектов за счет частных инвестиций, в Южной столице идет и активное развитие туристических объектов за счет государственных вливаний", - сообщили они.
По данным управления туризма Алматы, в текущем году завершены работы по благоустройству десяти популярных горных маршрутов в Алматинском горном кластере - от альпинистского лагеря "Туюк Су" до одноименного ледника, по тропе отдыха на Медеу, в районе смотровой площадки "Слониха" и многих других. В Бутаковском ущелье построена переправа через реку, облагорожены более двух километров троп и три родника, расположенных на популярных горных маршрутах.
В течение ближайших двух лет, согласно данным с портала правительства РК, инвесторы намерены закончить строительство 30 новых гостиниц на сумму 339,5 млрд тг и 29 туристических объектов на 125 млрд тенге В число проектов будущего также входит идея строительства уникального стеклянного подвесного моста над Черным каньоном в Кегенском районе Алматинской области. На его создание уйдет почти два года и 1,5 млрд тенге инвестиций", - добавили аналитики.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
05.12.2024, 18:19 67956
Макропрогноз ЕАБР: аналитики прогнозируют укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития сегодня презентовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников на 2025-2027 годы.
В нем резюмированы предварительные итоги экономического развития государств - участников банка в 2024 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона.
Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%", - говорится в информации.
По прогнозам аналитиков, в целом мировая экономика в 2025-2027 годах будет в среднем расти медленнее, чем в 2010-е годы.
Рост глобального ВВП будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста", - считают эксперты.
В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году.
Темпы роста экономики Китая ускорятся до 5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году из-за широкомасштабных бюджетных стимулов и смягчения денежно-кредитных условий.
Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней ФРС и ЕЦБ, что в совокупности с рисками ускорения роста цен потребует поддержания более высоких процентных ставок в развитых экономиках.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах", - говорится в обзоре.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса.
Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран-экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года", - сообщают авторы материала.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств-участников ЕАБР на 2025 год
Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
Экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста - на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.
Что касается инфляции аналитики ЕАБР прогнозируют ее постепенное приближение к целевым уровням.
Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4±1,5%), достигнув 3,1%. В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу 2025 года инфляция составит 5,0% в Кыргызстане и 5,8% в Таджикистане. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года", - отметили авторы материала.
Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%. Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, а к концу года ставка составит около 19%.
Учитывая повышенную волатильность национальных валют в конце года, риски обменных курсов смещаются в сторону более слабых позиций относительно доллара по сравнению с базовым прогнозом. Тем не менее аналитики ЕАБР ожидают, что в ближайшее время валюты большинства стран региона укрепятся и перейдут к более стабильной динамике", - сообщили в банке.
Подробнее ознакомиться с основными макроэкономическими показателями государств-участников банка можно по ссылке.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
01.12.2024, 09:53 181006
Что ждет казахстанцев в декабре
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 декабря в Казахстане меняется порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Вступают в силу новые правила, согласно которым автомобили моложе трех лет смогут ввозить только юридические лица. Новые ограничения направлены исключительно на борьбу с нарушениями, связанными с импортом, который осуществляется юридическими лицами.
Юридические лица смогут ввозить транспортные средства только при наличии одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин, с даты изготовления которых прошло менее трех лет, сохраняется за лицами, указанными в ОТТС. Декларантом должно быть именно то лицо, которое указано в документе.
До вступления новых правил компания могла оформить ОТТС и подать в заявке любого человека, с 1 декабря ввоз автомобилей будет разрешен только тем, кто оформлял ОТТС от лица компании, сообщила НПП "Атамекен".
День Независимости
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
В декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.
Зимние каникулы
29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В Казахстане усилили контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
Стартует широкомасштабная акция "Сайгак"
Широкомасштабную акцию по сохранению популяции сайгаков запустили по всему Казахстану. С 1 по 31 декабря будут усилены мероприятия по охране диких копытных животных.
В период проведения акции будут задействованы полицейские, работники "Охотзоопрома" и специалисты инспекций лесного хозяйства и животного мира. За уничтожение сайгаков, незаконное изъятие, хранение, перевозку их мяса или дериватов предусмотрена уголовная ответственность.
Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП, - сообщает Polisia.kz.
Погода в декабре
По данным Казгидромета, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - в области Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской области и области Абай, на крайнем юго-востоке Жамбылской области, ниже нормы на 1 °С - на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6, -14 °С на большей части территории Казахстана, -15,-16 °С - на крайнем севере и востоке страны, -5, +2 °С на юго-западе, юге и юго-востоке республики.
Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской областей, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе области Улытау, меньше нормы - в юго-западной половине Мангистауской области.
28.11.2024, 08:35 81531
Пресс-тур казахстанских СМИ в Омск: образование, наука, спорт Эксклюзив КТ
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Делегация представителей ведущих СМИ Казахстана посетила Омский Государственный технический университет - один из наиболее популярных вузов среди молодежи северных регионов Казахстана.
В последний год поток студентов из Казахстана чуть сократился, не знаю, с чем это связано. Мы были много лет одной страной, у нас сохранилось много межкультурных и межсемейных связей. В нашем вузе много коллег и студентов из Казахстана, которые окончили обучение, успели поработать и вернулись обратно на свою родину развивать различные отрасли. Поэтому мы не прерываем связи с нашим соседом", - рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Как отметил спикер, в настоящее время в ОмГТУ обучаются около тысячи казахстанских студентов. При этом основной прием студентов осуществляется на бюджетные места. Также студентов обязательно размещают в общежитиях.
У нас действует 15 студенческих научно-конструкторских бюро по основным направлениям деятельности технического университета, студенты там активно занимаются, привлекаются к науке. Естественно, это первые ступени, не профессор сразу же, а руководитель студенческого проекта. Начинаем набор в группу с четвероклассников. В нашем вузе существует интересный проект "Предуниверсарий", где заказ от индустриального партнера, от предприятия берут на себя доцент либо профессор нашего вуза, ему в помощь - студент с 1-го по 5-й курс и группа школьников. Вся команда 3-4 месяца решают определенную проблему и что-то создают, потом представляют работу на защиту. При этом часть из их проектов - настоящие малые предприятия, которые уже можно открывать", - сообщил Павел Корчагин.
Вклад ОмГТУ в российскую космонавтику
Журналистам показали центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для производства ракет-носителей семейства "Ангара". Эти космические ракеты являются новейшими российскими ракетами-носителями модульного типа различной грузоподъемности, создаваемыми на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.
Как рассказали сотрудники вуза, по заказу (иногда засекреченному) в центре изготавливают промышленные детали, которые имеют реальное практическое назначение. Производственные станки работают ежедневно, иногда даже в ночную смену.
Казахстанцам показали и другие лаборатории, где студенты проводят исследования в области физики и нанотехнологии. Российские и казахстанские профессора и научные сотрудники нередко работают в комплексе сложных разработок.
Первая в Сибири учеба в VR-очках
Больше всего журналистов заинтересовал новейший подход к практическим занятиям одного из преподавателей ОмГТУ - собственная разработка виртуального тренажера для будущих специалистов-энергетиков "Газпром", ныне студентов направления "Монтаж и эксплуатация технологического оборудования".
У нашего тренажера есть два режима - VR и компьютерная игра. На его разработку ушло три года - писали сценарии, создавали локации, все создавалось самостоятельно. За основу была взята установка производства водорода на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Для этого мы консультировались с операторами, уточняли все особенности. Эту программу проходят вторые и третьи курсы перед тем, как им выйти на производственную практику", - поделился старший преподаватель кафедры холодильной компрессорной техники и технологии Владимир Евдокимов.
Впервые уникальный курс юные специалисты смогли пройти два года назад. По словам педагога, в сравнении с результатами студентов прошлых лет у практикантов и выпускников сократилось время адаптации на рабочем месте.
Есть определенный хейт. Кто-то говорит, что мы даем эту программу, а ребята бездумно проходят ее как можно быстрее. Но здесь есть свой плюс. Например, так же, как за рулем, мы не задумываемся, какую педаль нажимать, - студенты автоматически реагируют и исправляют ту или иную неполадку", - говорит преподаватель.
По словам самих обучающихся, молодежи очень нравится усовершенствованный формат практики. Они охотно посещают занятия и с большим энтузиазмом ждут экзаменов по этой дисциплине.
Встреча журналистов с коллегами с "12 канала"
Специально для журналистов из Казахстана главные редакторы главного СМИ Омского региона "12 канала" провели экскурсию по студиям, где записываются телевизионные и радийные шоу и новости. Коллеги обменялись опытом, принципами и особенностями работы в поле. Обсудили схожести и различия методов создания и распространения информации в России и Казахстане, а также тренды журналистики и связи с общественностью.
Омск - город хоккейных болельщиков
Бодрым и приятным завершением первого дня рабочей поездки журналистов стал хоккейный матч омского клуба "Авангард" и ХК "Адмирал" из Владивостока. Делегация также оценила масштабы новой ледовой площадки Омска - "G-Drive Арены".
Первый хоккейный матч на омской арене прошел два года назад. "G-Drive Арена" способна вместить 12 тысяч зрителей, ее площадь составляет 64 тысячи квадратных метров. Главная идея площадки - трибуны трансформируются и изменяют размеры арены под разные виды спорта и концертные шоу.
Мощнейшая энергия зала и атмосфера единения болельщиков "Авангарда" и всех любителей хоккея оставила след в сердцах впервые пришедших на матч зрителей. Разнообразие атрибутики, массовая заинтересованность и шумная поддержка родного хоккейного клуба произвели впечатление главной гордости омичей в своем регионе. Пожалуй, лучший результат такого спортивного патриотизма жителей области - частые победы "Авангарда", в том числе и на матче, на который пригласили представителей казахстанской прессы.
Пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона состоялся в рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области.
01.11.2024, 08:24 192591
Что ждет казахстанцев в ноябре
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Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Как изменятся тарифы с 1 ноября:
- 1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- 2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- 9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:
- 56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа -56,63 тенге;
- 58-я группа - 26,08 тенге;
- 59-я группа - 22,56 тенге;
- 60-я группа - 3,07 тенге.
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября
В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.
Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.
Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута № 12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре
В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.
В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).
Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане
В правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.
В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.
Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.
Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.
В школах Казахстана начинается вторая четверть
4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул. 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет
плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00
Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Погода в ноябре
По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1°С - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1°С - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1, -9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0, +5°С - в южной и юго-западной части страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.
23.10.2024, 16:06 140976
Макроэкономический обзор ЕАБР: мировая экономика и Евразийский регион
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития представил очередной выпуск макроэкономического обзора.
В макрообзоре отмечено, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года. после роста на 3,9% в 2023 года.
В макрообзоре также обозначено, что снижение ключевых ставок в развитых странах вслед за снижением инфляции создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик.
Мировая экономика и регион
Динамика экономической активности в мире существенно не изменилась за последние месяцы. Темп роста ВВП остается высоким в США, низким - в Европе и замедляется в Китае. В целом, обозначенные тенденции соответствуют представленным в предыдущем макроэкономическом обзоре. Наиболее важными макроэкономическими новостями за последние два месяца стали снижение процентной ставки ФРС, продолжение снижения ставок ЕЦБ и смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая.
Экономика США продолжает энергично расти. Консенсус прогнозов экспертов в отношении роста ВВП страны в III квартале 2024 года был пересмотрен в сторону увеличения - в общей сложности на 0,4 п.п. за август и сентябрь, до 2,4% г/г. Вероятно, рост может сложиться еще выше, на это указывает динамика опережающих индикаторов: совокупный PMI за сентябрь составил 54,0 п. - намного выше, чем в среднем за последние два года. Рост экономики в основном обеспечивает непроизводственная сфера. PMI сферы услуг по итогам августа был зафиксирован на уровне 55,2 п. - вблизи максимума последних двух лет. PMI обрабатывающих отраслей промышленности, напротив, упал до 47,3 п. - это минимум за 15 месяцев. Индустриальный сектор тормозит экономику в условиях сокращения объемов новых заказов и внешнего спроса. На данный момент влияние сферы услуг на рост американского ВВП остается преобладающим, однако в среднесрочной перспективе ситуация, по нашим ожиданиям, изменится. Охлаждение потребительской активности домохозяйств, сталкивающихся с замедлением роста занятости и зарплат, будет сдерживать динамику сферы услуг и экономики, в целом. При этом снижение ставок поддержит экономику, дав шанс на "мягкую посадку" - возвращение ВВП к устойчивому росту без погружения в рецессию.
Темпы роста экономики еврозоны остаются низкими. ВВП еврозоны увеличился на 0,2% во II квартале после 0,3% в I квартале 2024 года. Из 20 экономик союза шесть, продемонстрировали нулевые или отрицательные квартальные темпы роста ВВП по итогам II квартала 2024 года. Ожидания представителей большинства секторов европейской экономики - сферы услуг, торговли и особенно промышленности - пессимистичны в отношении перехода к уверенному росту деловой активности в ближайшие месяцы. Совокупный PMI за сентябрь упал до 49,6 п., Промышленность переживает спад. PMI для обрабатывающих отраслей составил 45 п. после 45,8 п. в августе. Рост непроизводственных отраслей перестал перевешивать сокращение активности в промышленности после того, как PMI услуг сократился до 51,4 п. с 52,9 п. в августе. Сказывается менее стимулирующая, чем в США, бюджетная политика и нарушение логистических цепочек.
Китайская экономика остается драйвером мирового роста, но демонстрирует признаки замедления в III квартале. Консенсус экспертных прогнозов предполагает снижение роста ВВП Китая до 4,5% г/г в III квартале - после 5,3% г/г в I квартале и 4,7% г/г во II квартале. По итогам сентября совокупный PMI составил 50,3 п., снизившись с 53,2 п. в среднем за II квартал. Замедление экономической активности затронуло как обрабатывающую промышленность, так и сферу услуг. Аналитики по-прежнему ожидают, что китайская экономика ускорит рост под влиянием принятых правительством и Народным банком Китая мер, но, вероятно, основной экономический эффект придется на следующий год.
Снижение ключевых ставок ведущими центральными банками развитых стран вслед за снижением инфляции. В сентябре 2024 года ФРС США снизила ставку сразу на 0,5 п.п. - до 4,75 - 5%. ЕЦБ, начавший снижение ставок еще в июне, в сентябре вновь опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 3,65%. Рынки ожидают, что ФРС и ЕЦБ находятся в начале долгого цикла снижения ставок, который составит около восьми стандартных шагов в США и еврозоне с учетом уже принятых в этом году решений.
Подробнее с содержанием макроэкономического обзора можно ознакомиться на сайте банка.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?