24.06.2024, 11:57 3366

От пяти принципов мирного сосуществования к построению сообщества единой судьбы человечества

Содействие строительству международных отношений нового типа
От пяти принципов мирного сосуществования к построению сообщества единой судьбы человечества
Фото: Посольство КНР в РК
С момента основания Китайской Народной Республики под руководством Коммунистической партии Китая дипломатия Китая твердо проводит независимую внешнюю политику мира, углубляет и расширяет глобальное партнерство и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира. От пяти принципов мирного сосуществования до трех глобальных инициатив (инициатива по глобальному развитию, инициатива по глобальной безопасности и инициатива глобальной цивилизации) и концепции построения сообщества единой судьбы человечества, Китай продолжает предлагать и привносит китайскую мудрость и китайский вариант для глобального управления.

Пять принципов мирного сосуществования - это основные принципы, предложенные китайским правительством и совместно отстаиваемые правительствами Индии и Мьянмы, которые следует соблюдать при установлении нормальных отношений и проведении обменов и сотрудничества между странами. В декабре 1953 года премьер-министр Чжоу Эньлай при встрече с индийской делегацией в Пекине, впервые выдвинул пять принципов мирного сосуществования. В апреле 1954 года правительства Китая и Индии подписали в Пекине "соглашение о торговле и сношениях между Тибетским регионом Китая и Индией" и единогласно согласились включить в соглашение пять принципов мирного сосуществования в качестве руководства для отношений между двумя странами. В июне 1954 года премьер-министр Чжоу Эньлай был приглашен посетить Индию и Мьянму. Китай-Индия, Китай-Мьяньма соответственно выступили с совместными заявлениями, официально подтвердив пять принципов мирного сосуществования в качестве принципов, регулирующих отношения между двумя странами, заявив, что эти принципы применяются не только между двумя странами, но и в общих международных отношениях. В апреле 1955 года на бандунгской конференции премьер-министр Чжоу Эньлай предложил пять принципов - уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование, которые стали основными нормами внешних отношений Китая и сыграли важную историческую роль в содействии единству и сотрудничеству между народами Азии и Африки.

Китай является не только сторонником пяти принципов мирного сосуществования, но и их верным последователем. На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай разрешил исторически сложившиеся пограничные вопросы с большинством своих соседей и установил дипломатические отношения со многими странами мира. За последние 70 лет пять принципов мирного сосуществования не только стали основой для проведения Китаем независимой внешней политики мира, но и были приняты другими государствами. Фактически, они стали базовыми нормами международных отношений и международного права. Они сыграли важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в развитии дружественного сотрудничества между странами и внесли восточную мудрость в правильное регулирование межгосударственных отношений.

В последние годы международная ситуация претерпевает невиданные за столетие сложные и глубокие изменения, ускоряются многие процессы, Китай в свою очередь всегда придерживается пути мирного развития, идет в ногу со временем и предлагает китайские решения глобального управления, так и возникло формирование сообщества единой судьбы человечества. Конечная цель его концепции заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания. Построение сообщества единой судьбы человечества консолидирует в себе величайший общий знаменатель стремления людей всех стран построить лучший мир. Оно воплощает в себе величайший общий знаменатель стремления народов всех стран построить лучший мир и представляет собой план Китая относительно того, какой именно мир и как его построить.

Концепция построения сообщества единой судьбы человечества является наследием, развитием и сублимацией пяти принципов мирного сосуществования. От предложения пяти принципов мирного сосуществования до торжественного обещания миру, что Китай никогда не намерен претендовать на гегемонию, не намерен расширяться и не намерен влезать в какие-либо сферы влияния. От выбора пути мирного развития к построению сообщества единой судьбы человечества концепции дипломатии Китая продолжают обогащаться и развиваться, но ее основные принципы и ценностные ориентации одного происхождения, они развиваются посредством наследования и обновляются посредством развития. пять принципов мирного сосуществования и построение сообщества единой судьбы человечества основаны на прекрасной традиционной китайской культуре любви и стремления к миру. Они решают самые важные проблемы современного мира и соответствуют общим чаяниям большинства стран и народов за мир, развитие и сотрудничество. Они придерживаются и продвигают общие ценности всего человечества, вносят уникальную восточную мудрость в структуру международных обменов, глобального управления и цивилизационных обменов, обладают сильным влиянием, жизненной силой и вдохновением.

Китай и Казахстан являются добрыми соседями, друзьями и партнерами, связаны общими горами и реками и переплетены сообществом единой судьбы. За более чем тридцать лет дипломатических отношений, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Китай и Казахстан активно участвуют в глобальном управлении и являются активными участниками и вкладчиками пяти принципов мирного сосуществования и построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления.

В этом году исполняется 70 лет со дня провозглашения пяти принципов мирного сосуществования и первый год "второго десятилетия" построения сообщества единой судьбы человечества. Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, чтобы следовать и продвигать пять принципов мирного сосуществования, активно практиковать общие ценности всего человечества, добросовестно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, способствовать равноправному и упорядоченному многополярному миру и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, совместно способствовать построению сообщества единой судьбой человечества, а также вносить новый вклад в содействие мира, безопасности, процветания и прогресса всего мира.

Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо


     
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Теги:ПосолКНРЧеловек

новости по теме

21.06.2024, 18:30 11641

Уникальная экосистема водохранилища Сайран под угрозой уничтожения

Алматинцы против очередного многомиллиардного благоустройства уникального экологического района города
Уникальная экосистема водохранилища Сайран под угрозой уничтожения
Фото: volunteer.kz
Алматы - уникальный и интенсивно развивающийся современный мегаполис. Город продолжает расти и застраиваться новыми зданиями, бизнес-центрами и многочисленными ЖК. Именно поэтому алматицы так ценят уголки живой природы, которые еще остались в мегаполисе. Одним из таких прекрасных мест считается озеро Сайран - настоящий оазис в центре южной столицы.

Водохранилище Сайран

Само озеро (водохранилище. - Прим. ред.) Сайран создано на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины, расположенной под улицей Толе би. Объем озера - 2,3 млн кубометров, средняя глубина - 12 метров, максимальная - 18 метров, сообщает sputnik.kz.

Плотина "Сайран" сооружена в 1971 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Берега озера были капитально благоустроены, организованы пляжи, лодочные станции.

В 1988-1989 годах благоустройство Сайрана продолжилось: провели новые и засфальтировали старые аллеи по всей его окружности, вдоль которых также установили ночное освещение. В наиболее живописных местах Сайрана поставили беседки для отдыха и устроили детские площадки.

Сайран в условиях теплой погоды выполняет функцию селеуловителя, в холодное время года пруд безводен.

С середины 2000-х годов в зимние сезоны на дне озера проводился джип-фестиваль. В настоящее время ввиду благоустройства и превращения территории озера в парк отдыха въезд туда закрыт. В 2010 году Сайран не наполняли из-за угрозы селя. В 2014 году водохранилище также не наполняли из-за реконструкции русла речки Большая Алматинка, пишет tengrinews.kz.

Реконструкция

Сегодня на территории озера разворачивается масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.

В акимате мегаполиса заверили, что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.

Также проектом благоустройства предусмотрена установка 5 общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. Безопасность отдыхающих будет обеспечена за счет строительства 2 пунктов полиции, 2 спасательных постов. По периметру зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Фото: gov.kz

Мы соединяем два берега в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 километра непосредственно около воды. Есть два пантонных перехода 250 и 150 метров. Набережная станет шириной 11 метров. Со стороны улицы Толе би мы сделаем большой зеленый массив, который защитит парк от шума, от гари и придаст ему завершенность. В целом у нас есть все виды активностей. Мы подводим сети для теннисной площадки и для зимнего ледового катка", - добавила ландшафтный архитектор Нелли Лаптева.


Завершение проекта и сдача набережной в эксплуатацию планируется уже в мае 2025 года после весенних посадок растений.

Опасения экоактивистов

Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.

Акимат города Алматы принял недальновидное решение провести строительные работы на озере Сайран и в его зеленой зоне, что приведет к огромным бюджетным затратам, экологическому ущербу природе, изменению сложившегося облика природной территории и передаче ряда участков в частные руки", - заявили защитники природы, экологические активисты, инициативная группа "Защитим Сайран" на своей странице в Сети.


Кроме того, недавно инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку "Особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы - озера Сайран и его зеленой зоны".

Активисты отмечают, что Сайран, включая прилегающую территорию, с 1994 года является государственной особо охраняемой природной территорией местного значения. Кроме того, территория водоема и прилегающие территории относятся к водоохранной полосе.

Фото: Экологическое Общество Алматы

Жители считают, что проект перестройки и застройки ООПТ "Сайран" ухудшит качественное и гидрологическое состояние водоема, увеличит антропогенную нагрузку, загрязнение, засорение, истощение водного объекта.

Будет утрачен исторический первоначальный облик акватории озера и прилегающей зеленой зоны", - заявили они.


Также активисты подчеркивают, что в связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения.

Также о том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует массовое повреждение деревьев зеленой зоны, отмечаю они.

Зарубежный опыт

В китайской провинции Чжэцзян в самом центре города Ханчжоу расположено пресноводное озеро Сиху. Водоем является городской достопримечательность.

Кроме того, озеро с окрестными храмами, мостами, парками и садами внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

Фото: russian.news.cn

По данным wikipedia.org, вокруг озера Сиху растут самые разные растения, которые цветут в разное время года: магнолия обнаженная, сакура, гибискус изменчивый, османтус душистый и др. Также, благодаря тому что городские власти уделяют большое внимание защите окружающей среды, экологическая ситуация в районе озера Сиху постепенно улучшается. На озере живут кряквы и зимородки, в озере встречаются карпы кои, а среди деревьев на берегах видны стрижи.

Напомним, в прошлом году алматинцы просили сохранить рощу Баума и навести там порядок. Тогда видеообращение появилось в Сети. Местные активисты были обеспокоены состоянием старейшей алматинской рощи, пишет Tengrinews.kz.

Обратите внимание на наши просьбы, на наши мольбы, пускай остановят вырубку. Пускай они хотя бы частично восстановят то, что они выпилили. Уродуют нашу рощу, здесь гулять уже невозможно с детьми, на великах, на колясках. Тропинки стали кучей грязи - ни пройти, ни проехать. Раньше был запрет для машин, сейчас машины приезжают и большие, и маленькие. Эти лужи и ямы - невозможно не только там проехать, пройти невозможно негде. Такая там грязь", - сообщила местная жительница.


Отмечается, что в рощу Баума приезжают жители со всего Алматы.

Тогда в акимате города заявили, что в целях удаления зараженных болезнями деревьев в 2022 году Комитетом лесного хозяйства и животного мира было предоставлено разрешение на вырубку 1000 деревьев, в 2023 году - на вырубку 755 деревьев.
 
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Теги:УгрозаОзероуничтожениеСайран
17.06.2024, 18:02 26416

Опрос КТ: Почти 90% респондентов считают, что название проспекта Гагарина должно быть сохранено   Эксклюзив КТ

При этом 8% респондентов выбрали ответ: "Нас не интересуют космические достижения, надо переименовать"
Опрос КТ: Почти 90% респондентов считают, что название проспекта Гагарина должно быть сохранено
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что название проспекта Гагарина в Алматы должно быть сохранено, передает корреспондент агентства.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?"

89% участников опроса ответили: "Название проспекта должно быть сохранено, присвоение имен должно касаться только новых улиц"; 8% выбрали ответ: "Нас не интересуют космические достижения, надо переименовать"; 3% ответили: "Мне все равно".

Напомним, в середине мая в городском маслихате Алматы сообщили о планах по переименованию нескольких улиц. Среди них - предложение переименовать проспект имени Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева.

Идея о переименовании части проспекта Юрия Гагарина большинству алматинцев не пришлась по душе. Публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.

Проблема всех наших кампаний по переименованию в том, что инициативы к ним у нас до сих пор по привычке формируются не "снизу", а спускаются "сверху". Да, нам объявляют, что будет последующее обсуждение в ономастических комиссиях, будут заслушаны мнения общественности. Но сами идеи подаются ведь с задумки различных должностных лиц, акиматов, ну от силы от имени влиятельных профессиональных ассоциаций. Публике остается только проголосовать за или против", - заявил Арман Кудабай.


По мнению публициста, если бы казахстанцев приглашали хотя бы обсуждать список названий и имен для переименования, а не просто голосовать, многих проблем можно было бы избежать.

В конце мая переименование части проспекта Гагарина одобрил маслихат Алматы.

Стоит отметить, что в Алматы за 12 лет новые названия получили 783 улицы. Из них 209 улицам (27%) присвоены имена общественных, государственных деятелей, деятелей культуры, науки, спорта и других отраслей. Историко-познавательные и географические названия присвоены 574 улицам (73%), сообщает baigenews.kz.

Жительница Турксибского района Екатерина П. рассказала журналисту Kazakhstan Today о неудобствах, которые испытывают алматинцы после переименования одной из улиц мегаполиса.

В 2017 году в Алматы переименовали более 100 улиц, ссылаясь на дублирование многих из них. Нашу улицу Коммунаров также переименовали в улицу Толегена Тажибаева, также утверждая на дублирование, но если посмотреть на карту города Алматы, то улица Коммунаров была одна в своем роде. Переименовав улицу в Тажибаева, наоборот, был сделан дубляж, теперь под таким названием улица в Калкамане и улица в Турксибском районе", - утверждает она.


По словам горожанки, жители улицы Тажибаева (бывшая Коммунаров. - Прим. ред.) часто сталкиваются с проблемой доставки и вызова экстренных служб, так как улицы находятся совершенно в разный частях города.

Возникает вопрос, может хватит уже заниматься никому не нужным переименованием улиц, тратить на это большие деньги, путать людей. Государству больше некуда девать деньги?" - добавила жительница мегаполиса.

 
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Теги:УлицаОпроспереименованиеАлматы
07.06.2024, 17:20 50056

Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала 50 тысяч подписей

Министерство торговли и интеграции приняло петицию к рассмотрению
Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала 50 тысяч подписей
Фото: Depositphotos
Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению", - заявили в ведомстве.


Подчеркивается, что срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", - добавили в пресс-службе.


Ранее казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.

Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.

На днях заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о последовательности рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса.


Когда петиция наберет 50 тысяч голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением государственных органов и экспертов будем рассматривать", - прокомментировал зампремьера.


Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад.


Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".

После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.

Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.
 
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Теги:РКПетициячасовой пояс
29.05.2024, 13:18 57966

О мошенничестве в сфере банковской деятельности заявил депутат  

По словам Ерлана Стамбекова, госорганы никак не могут повлиять на раздающую кредиты МФО и удовлетворить жалобы сотен заемщиков
О мошенничестве в сфере банковской деятельности заявил депутат
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обращения пострадавших от преступной деятельности МФО "Эверест-финанс" остаются без ответа, заявил в депзапросе на имя министра национальной экономики и генерального прокурора мажилисмен Ерлан Стамбеков.

1 июня 2023 года на круглом столе по проблемам закредитованности в нашей стране мы поднимали вопрос перед АРРФР относительно незаконной деятельности МФО "Эверест-финанс", и почему оно не обеспечивает признание заключенных договоров с заемщиками недействительными. Тогда представитель агентства ответил нам, что по их предписанию "Эверест-финанс" обязан был устранить все нарушения, сделать перерасчет и вернуть переплату гражданам", - напомнил депутат.


Однако, по его словам, чтобы не выполнять предписание, бывшее МФО создало аффилированное юрлицо ТОО "Эверест-кредит" и переуступило ему права и требования заемщиков.

Спустя некоторое время на мое имя поступило коллективное обращение, где заемщики сетуют на то, что их апелляционные, кассационные жалобы в Карагандинский областной и Верховный суды остаются без удовлетворения, т.к. вышестоящие инстанции могут пересматривать решения лишь при наличии нарушений процессуального порядка", - сообщил депутат.



Он рассказал, что ранее уже направлял запросы в Генпрокуратуру, АФМ, АРРФР и акиму Карагандинской области с вопросом о том, каково реальное количество пострадавших от действий бывшего МФО.

Из ответа АРРФР стало известно, что на 1 февраля 2024 года, по данным государственного кредитного бюро, ссудный портфель бывшего МФО составил 4,7 миллиарда тенге по 4 тыс. 500 заемщикам. Также, по имеющимся сведениям, в отношении 3 тыс. 882 физлиц вынесены арбитражные решения о взыскании задолженности на общую сумму 2,2 млрд тенге. 14 февраля текущего года Генпрокуратурой совместно с АРРФР была начата проверка деятельности "Эверест-финанс" на предмет правильности расчетов задолженности заемщиков с учетом ограничений и требований законодательства о микрофинансовой деятельности", - пояснил Стамбеков.


Он отметил, что ранее АРРФР уже проводило такую проверку и у них имелись сведения и даже предписания о том, что договоры МФО не соответствуют законам.

Зачем проверять уже проверенные ранее договоры?" - задается вопросом депутат.


Он также напомнил, что 6 марта был организован круглый стол при участии акимата Карагандинской области и представителей прокуратуры, ДВД, АРРФР и других.

Ответы представителей вышеуказанных инстанций говорят о том, что они никак не могут оказать содействие в решении данного вопроса. Получается, что в нашей стране совершенно безнаказанно и легально можно получить лицензию на создание МФО, выдавать всем желающим, например, по миллиону тенге, а в случае просрочки на законных основаниях взыскивать уже 5 миллионов через арбитражные суды, при этом забирая 100% зарплат заемщиков, оставляя людей без средств к существованию. И никто не может помешать этом сверхприбыльному, незаконному бизнесу", - подчеркнул мажилисмен.


Он выразил резкую критику в адрес АРРФР, а также обратился к Генпрокуратуре с вопросом о статусе проводимой проверки в отношении МФО и сроках, когда станут известны ее результаты.

Ранее сообщалось, что Казахстан находится в кредитных ловушках. 1,7 млн казахстанцев более 90 дней не могут погасить кредит. Их долг превышает 1,4 трлн тенге.

В связи с этим в стране разрабатываются новые поправки в законодательство. В частности, в проекте правил предоставления микрокредитов электронным способом говорится, что онлайн-кредиты будут выдавать только после биометрической идентификации. Также в Казахстане предлагают запретить продажу кредитов коллекторским агентствам.
 
15.05.2024, 12:11 90686

В Казахстане с начала года 156 госслужащих совершили тяжкие преступления

В Казахстане с начала года 156 госслужащих совершили тяжкие преступления
Фото: Depositphotos
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За первый квартал текущего года в Казахстане на уголовных правонарушениях попался 191 государственный служащий.

В прошлом году за аналогичный период правонарушителей было 329, на 41,9% больше.

156 госслужащих совершили тяжкие преступления, 26 человек - преступления средней тяжести, 6 человек - преступления небольшой тяжести, 2 человека - особо тяжкие преступления. Еще 1 человек совершил проступок. Среди правонарушителей-госслужащих 70 человек были сотрудниками МВД, 10 - военнослужащими, 8 - сотрудниками КНБ. На правонарушениях также попались 3 судебных исполнителя, 2 акима, по одному сотруднику прокуратуры, службы экономических расследований и антикоррупционной службы, один судья", - сообщает Ranking.kz.


Ranking.kz

Среди самых распространенных правонарушений:

  • присвоение или растрата вверенного чужого имущества - 69 человек (или 36,1% всех госслужащих, преступивших закон). В прошлом году - 37 человек, годовой рост сразу на 86,5%;
  • получение взятки - 41 человек (минус 58,6%);
  • мошенничество - 29 человек, (минус 32,6%);
  • дача взятки - 16 человек против 9 человек годом ранее;
  • злоупотребление должностными полномочиями - 11 человек против 10 человек годом ранее.

86,9% всех правонарушений, совершенных госслужащими, относилось именно к этим неприятным уголовным статьям", - пишет сайт.


При этом сотрудники МВД РК чаще всего попадались на жестоком обращении и пытках, а также на получении взяток (по 14 человек на каждую из статей), а кроме того - на мошенничествах (12 человек).

Сотрудники КНБ попадались преимущественно на мошенничестве (4 человека), а также на присвоении и растрате вверенного чужого имущества (2 человека).

Военнослужащие - на жестоком обращении и пытках (4 человека), присвоении и растрате (3 человека).

Ranking.kz

В региональном разрезе большинство правонарушителей-госслужащих насчитывалось в Жетысуской области: 28 человек против 8 человек годом ранее.


Далее идут Павлодарская область (21 человек), Астана (18 человек), Шымкент (17 человек) и Алматы (11 человек).

Меньше всего правонарушителей в секторе числилось в Акмолинской области: 2 человека против 7 человек годом ранее.

Ranking.kz
 
10.05.2024, 17:29 103801

Проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением - эксперт  Эксклюзив КТ

Города за пределами Алматы и Астаны страдают от нехватки возможностей и ресурсов, что заставляет людей уезжать, отмечает специалист
Проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением - эксперт
Фото: Depositphotos
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.

Один из наиболее резонансных видов преступности - это уличная преступность. Понятие "улица" входит в понятие "общественное место", таким образом, уличная преступность отражается как часть тех преступлений, совершаемых в общественных местах. Каждый день на улицах городов Республики Казахстан совершается множество преступлений, начиная от хулиганства, грабежей и заканчивая серьезными преступлениями, такими как разбои, изнасилования и убийства", - заявил эксперт.


По его словам, несмотря на все усилия правительства, правоохранительных органов, полное устранение уличной преступности не удается ни в одной стране мира.

В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9", - уточнил Петр Кодаш.


Эксперт отметил, что рейтинг составлен на основе опросов, которые учитывали такие категории, как:

  • общее восприятие уровня преступности;
  • чувство безопасности во время прогулок днем и ночью;
  • обеспокоенность по поводу конкретных преступлений - ограблений, грабежей, физических нападений со стороны незнакомцев;
  • оценка масштабов преступлений, связанных с собственностью, - грабежей, краж, вандализма и прочих;
  • восприятие насильственных преступлений, включая нападения, убийства, сексуальные преступления и т.д.

Однако, по официальной казахстанской статистике, по итогам января-февраля 2024 года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовного правонарушения в расчете на 10 тысяч человек против 81,6 годом ранее. В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане - 156,9 правонарушения на 10 тысяч человек против 150,5 годом ранее. В Алматы - 125,5 правонарушения на 10 тысяч человек соответственно. Только в одной Алматы зарегистрировано 4,6 тысячи уголовных правонарушений, Астане - 3,7 тысячи, Алматинской области - 1,9 тысячи", - проинформировал специалист.


По его словам, "проявление и интенсивность уличной преступности на улицах напрямую связана с перенаселением крупных городов РК".

Города за пределами Алматы и Астаны страдают от нехватки возможностей и ресурсов, что заставляет людей уезжать в города намного крупнее в поисках лучшей жизни. Чаще всего жители других городов приезжают в мегаполисы в поисках заработка, но обнаруживают, что легко получить деньги не удастся. Из-за этого многие из них решают остаться и начинают заниматься незаконной, но прибыльной деятельностью, чтобы не возвращаться на родину без средств к существованию. Необходимо отметить, что дело не только в приезжих. Многие действительно нацелены перебраться в мегаполис для заработка законным путем. Есть и свои жители, совершающие уголовные правонарушения", - пояснил Петр Кодаш.


Он отметил, что большинство уличных преступников - молодые люди, в среднем от 18 до 30 лет, с антиобщественными убеждениями, которые формируются из-за злоупотребления спиртными напитками, потребления наркотических или психотропных веществ, не занятые общественно полезным трудом и ведущие несозидательный образ жизни.

Уличные хулиганы характеризуются низкими нравственными качествами и низким уровнем культуры. Сейчас повсеместно можно наблюдать возрастающую свободу и безнаказанность среди молодежи, что в значительной степени связано с воздействием СМИ. Эти молодые люди подвергаются информации, которая искажает их представления о действительных ценностях и убеждает их, что важны только деньги, власть и удовольствие. Правоохранительные органы борются с этим явлением. Усилена деятельность участковых инспекторов, ответственных за контроль за всеми временно проживающими на их участке", - сообщил специалист.


По словам эксперта, местная полиция тесно сотрудничает с жилищно-эксплуатационными кооперативами и управляющими домами.

Работают общественные помощники полиции и студенческие отряды. Помимо патрулей и часовых, к охране правопорядка привлекаются военнослужащие срочной службы. Полиция тратит много сил и ресурсов на борьбу с уличной преступностью, однако ее количество по-прежнему растет с каждым днем", - отметил он.


Еще одна причина преступности, подчеркнул Петр Кодаш, в том числе и уличной, кроется в гуманизации законодательства.

Как правило, наши суды, разбирая дела хулиганов и уличных грабителей, задержанных в первый раз даже в тюрьму не сажают, ограничиваясь условными сроками. А зачастую дело и вовсе прекращается за примирением сторон", - заявил эксперт.


Исходя из вышеизложенного, подчеркнул специалист, можно сделать вывод о том, что преступность в целом неискоренима.

Пока существует человек, имеет место и существование его пороков, выливающихся в различного рода преступления. Но, так скажем, "загнать преступность в определенные рамки" и не давать ей увеличиваться - это вполне реально. Преступления зачастую все-таки совершаются в процессе стремления к личной или материальной выгоде. Всегда будет находиться тот, кто это преступление будет совершать. Но для этого необходима хорошая правовая база уголовного и уголовно-процессуального законодательства, эффективная работа правоохранительных органов, радикально измененный подход к системе исполнения наказаний. И самое главное - понимание каждого из нас, что за любое преступление необходимо отвечать", - добавил Петр Кодаш.


Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".

Также стоит отметить, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями. Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось. В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
 
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Теги:УлицаРКПреступность
22.04.2024, 13:57 151246

Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР

Казахстана вырос на 3,9% г/г в январе-марте 2024 года
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.

ВВП Беларуси вырос на 4,1% г/г в январе-марте 2024 года после 4% г/г в январе-феврале. По предварительным данным почти половина прироста была обеспечена промышленным производством, объем выпуска, в котором увеличился на 6,5% г/г в январе-марте. Сохраняется высокий рост в сельском хозяйстве (+6,8% г/г), увеличивается грузооборот транспорта (+3,1% г/г). Рост экономики поддерживается и высоким уровнем внутреннего спроса, в первую очередь потребительского: розничный товарооборот вырос на 13,1% г/г в январе-марте после 12,6% г/г в январе-феврале. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,8% г/г в январе-марте после 3,4% г/ в январе-феврале.

ВВП Казахстана вырос на 3,9% г/г в январе-марте 2024 года. Объем производимых товаров увеличился на 5,1% г/г, а услуг - на 3,1% г/г. Отрасли обрабатывающей промышленности (+5,6% г/г) и сектор строительства (+15,9% г/г) продолжили формировать основу роста экономики. Совокупный PMI в марте вернулся в положительную зону, достигнув 50,9 (47,7 месяцем ранее). В условиях усиления спроса компании нарастили объемы производства и привлекли дополнительные трудовые ресурсы. Опрос указывает на повышение уровня оптимизма в отношении перспектив экономики. По оценкам банка, рост ВВП Казахстана составит 5,0% по итогам 2024 года.

Объем промышленного производства Кыргызской Республики вырос на 4,5% г/г в январе-марте 2024 года. Ключевыми драйверами роста продолжили выступать отрасли обрабатывающей промышленности (+5,1% г/г), в особенности производство пищевых продуктов. Замедление динамики промышленного производства по сравнению с высоким показателем за январь-февраль 2024 года. связано со снижением выпуска основных металлов (-26,3% г/г в марте 2024 года). В банке полагают, что производственный цикл выпуска основных металлов продолжит оставаться ключевым фактором волатильности промышленного производства в 2024 года.

Профицит текущего счета платежного баланса России составил 22 млрд долларов в I квартале 2024 года, увеличившись на 6,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта товаров снизился на 6,9% г/г на фоне внешнеторговых ограничений, снижение частично было компенсировано повышением цен на экспортируемую нефть. Экспорт услуг вырос на 12,2% г/г преимущественно за счет строительных услуг. Импорт товаров сократился на 10,6% г/г, что обусловлено ослаблением курса российского рубля, усложнением логистики и условий проведения платежей. Импорт услуг сократился на 10,3% г/г вследствие значительного снижения туристических и деловых поездок. На улучшение текущего счета также оказало влияние сокращение чистого оттока первичных и вторичных доходов на 3 млрд долларов.

Инфляция в Таджикистане составила 3,6% г/г по итогам марта, как и в феврале. Рост потребительских цен за месяц ускорился до 0,8% м/м (0,4% м/м за вычетом сезонных факторов) c 0,3% м/м в феврале, став максимальным за 12 месяцев. Ожидается, что под влиянием сильного внутреннего спроса инфляция вернется в целевой интервал (6±2%) Национального банка Таджикистана.

Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
 
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Теги:ЕАБРАналитикаобзор
01.04.2024, 08:45 221906

Что ждет казахстанцев в апреле

Что ждет казахстанцев в апреле
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Истекает срок уплаты налога на транспорт

Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк". Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, добавили в Минфине.

В школах начинается последняя четверть учебного года

1 апреля школьники вернулись к занятиям после весенних каникул. IV четверть завершится 25 мая.

Кроме того, 1 апреля в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс.

В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.

В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.

Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта

По данным Министерства здравоохранения, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.


Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время): IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40; IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.

Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов: Астана - Актобе - Казань; Атырау - Актобе - Казань.

Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс 

Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану. Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам.

С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.


По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.

По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.

Все рейсы будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-800" и "Боинг 737-900".

Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Астане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".

В Казахстане начинается внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел

Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - говорится в указе президента.


Внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности. Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.

Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню

С 1 апреля 2024 года
порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:
  • для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;
  • для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.

Прогноз погоды на апрель

В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей территории республики, около нормы - в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской областях, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской областей, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской областей и на северо-западе Восточно-Казахстанской области.

В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей территории Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.

3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед.

Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.

В первых числах декады на большей территории республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7, днем +3+8, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5, днем до +12+20. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7, днем до +5+12.

На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3, днем до +5+15, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10, днем до +13+23. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5, днем до +7+15.

На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится: на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25; в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27.

По данным синоптиков, не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны - ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.
 
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