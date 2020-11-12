ШОС должна изыскивать пути формирования сообщества единой судьбы - Си Цзиньпин

CRI Online

Пекин. 11 ноября. Kazakhstan Today - 10 ноября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял участие в 20-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции. На мероприятии Си Цзиньпин выступил с программной речью на тему: "Укрепление Шанхайского духа, углубление солидарности и взаимодействия в созидании сообщества единой судьбы", передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что пандемия не только ускорила преобразования в международной архитектонике, но и ввергла мир в период потрясений и перемен, пишет CRI Online

Глава КНР указал, что в нынешних условиях ШОС должна углублять сплоченность и взаимодействие и практическими шагами изыскивать пути формирования сообщества единой судьбы. По этому поводу он выдвинул четыре предложения:

Во-первых, необходимо наращивать противоэпидемическое сотрудничество во имя формирования сообщества всеобщего здравоохранения. Следует наращивать международное сотрудничество в совместной профилактике и контроле за заболеваниями, поддерживать друг друга в противоэпидемической работе, защищать региональную и глобальную безопасность в здравоохранении. Необходимо поддерживать ключевую руководящую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии и стигматизации коронавируса, сообща противостоять "политическому вирусу". Китайская сторона предлагает создать горячую линию связи между национальными противоэпидемическими центрами и готова активно откликнуться на запросы стран ШОС по поводу вакцины от COVID-19.

Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность и стабильность, формируя сообщество всеобщей безопасности.

Следует придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, адекватно реагировать на разные угрозы и вызовы, создавать благоприятную обстановку для поддержания региональной безопасности. Необходимо твердо поддерживать усилия разных стран по обеспечению политической безопасности и социальной стабильности, выступать против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-участниц ШОС под каким бы то ни было предлогом. Важно углублять солидарность и взаимное доверие, уладить разногласия путем диалога и консультаций в интересах укрепления политической основы развития Организации. Необходимо предпринимать строжайшие меры для недопущения попыток "трех сил зла" посеять хаос во время пандемии, повышать уровень сотрудничества по линии правоохранительных органов. Китайская инициатива глобальной безопасности цифровых данных направлена на совместное формирование мирного, безопасного, открытого, совместного и упорядоченного Интернет-пространства, она открыта для всех".

В-третьих, необходимо углублять практическое сотрудничество в интересах совместного развития. Необходимо дальше продвигать углубленное сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными процессами, обеспечивать свободный региональный экономический оборот. Необходимо интенсивно восстановить производство и деловую активность, увеличить масштабы взаимных инвестиций. Необходимо активизировать сотрудничество в сфере цифровой экономики, электронной торговли, искусственного интеллекта и создании умных городов.

В-четвертых, необходимо содействовать сближению народов для формирования гуманитарного сообщества единой судьбы. Следует продвигать межцивилизационный диалог и культурное взаимодополнение, поддерживать обмен и сотрудничество в образовании, культуре, туризме, спорте, СМИ, а также женщин. Китайская сторона планирует провести форум народной дипломатии ШОС в следующем году, продолжать практику проведения молодежных лагерей ШОС, в которых в ближайших 3 года смогут поучаствовать 600 молодых людей.

Председатель КНР подчеркнул необходимость расширять партнерскую сеть ШОС. По его словам, организация должна наращивать свою роль в международных и региональных делах.

Китай интенсивно формирует новую архитектонику развития с акцентом на внутренней циркуляции, которая отличается взаимодействием внутренней и внешней рыночной циркуляции с целью выхода на новую высоту развития экономики открытого типа. Китай твердо придерживается стратегии внешней открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Мы будем рады, если наши партнеры воспользуются новыми возможностями развития Китая и продолжат углубление сотрудничества с нашей страной", - сказал он.

В заключении Си Цзиньпин подчеркнул, что в следующем году ШОС исполнится 20 лет.

Давайте высоко поднимем знамя шанхайского духа, чтобы развивать доверительное сотрудничество и прилагать активные усилия для создания прекрасных перспектив Организации во имя нашего общего будущего", - добавил председатель КНР.

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