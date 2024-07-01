Содействие более качественному развитию отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном
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С 2 по 4 июля 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В рамках визита он примет участие в Астанинском саммите ШОС. Это будет его второй визит в Казахстан менее чем за два года, после прошедшего в сентябре 2022 года. А Казахстан станет единственной страной, которую посетил председатель КНР Си Цзиньпин дважды после пандемии COVID-19. Вышесказанное в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений. В ходе визита главы двух государств проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях и международным и региональным вопросам, а также разработают новые стратегические планы и договоренности по развитию двусторонних отношений, что придаст мощный импульс более качественному развитию отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
- Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина откроет новую страницу в истории отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. С момента установления дипломатических отношений 32 года назад под руководством и личной опекой глав двух государств китайско-казахстанские отношения постоянно развивались и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Механизмы сотрудничества между двумя странами на всех уровнях действуют бесперебойно. Казахстан всегда поддерживал позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем и Синьцзяном. Китай в свою очередь поддерживает Казахстан в реализации стратегии развития "Нового Казахстана". Визит председателя Си Цзиньпина отражает исключительную важность китайско-казахстанских отношений в дипломатии Китая и будет способствовать дальнейшему усилению политического взаимного доверия, укреплению традиционной дружбы между двумя странами, чтобы совместно разработать новый план развития отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина позволит добиться нового прогресса в совместном китайско-казахстанском строительстве "Одного пояса и одного пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь". Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" изначально имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. Объем торговли между Китаем Казахстаном достиг 41 миллиарда долларов в 2023 году, увеличившись на 32% в годовом исчислении, а Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. С января по май этого года объем торговли между двумя сторонами достиг 17,62 млрд долларов, увеличившись на 18% в годовом исчислении, и продолжает сохранять хорошую динамику роста. По состоянию на 30 апреля число грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через КПП Хоргос и Алашанькоу в этом году, превысило 5 тысяч, что играет важную роль в поддержании стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок в мире. Сотрудничества между двумя сторонами в таких новых областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция и новая энергетика, находится на подъеме и создает новые точки для сотрудничества между двумя сторонами. Пилотная зона свободной торговли в Синьцзяне в полной мере раскроет преимущества своего местоположения и внесет позитивный вклад в высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном и строительство Евразийского международного транспортного коридора. Данный визит углубит стыковку стратегий развития между двумя странами и положит начало следующему "золотому десятилетию" совместного китайско-казахстанского строительства "Одного пояса и одного пути".
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина направлен на установление новых связей между народами двух стран. Китай и Казахстан являются дружественными соседями, связанными общими горами и реками, и общими интересами, и переплетены сообществом единой судьбы. Наши народы, делясь тысячелетней историей дружественных контактов, представляют собой свидетелей блестящей эпохи Великого Шелкового пути. В последние годы гуманитарные и культурные обмены между двумя странами продолжают углубляться, а сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, археологии, средств массовой информации и других областях приносит плодотворные результаты. Вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, ускоряется взаимное создание культурных центров. В Казахстане заработала первая "Мастерская Лу Бань", центр китайской традиционной медицины обслуживает местное население, и открылся филиал Северо-Западного политехнического университета Китая, а в Пекине успешно прошла церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае. Прогресс гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя странами становится все больше и больше, а основы дружбы становятся все крепче и крепче. Данный визит в дальнейшем углубит китайско-казахстанские культурные обмены и сотрудничество, а также выстроит новый мост между двумя народами.
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина выведет на новый уровень китайско-казахстанское международное сотрудничество. Современный мир переживает глубокие перемены, невиданные за последнее столетие, и в мировом сообществе наблюдается хаос. Китай и Казахстан, активно пропагандируя общие ценности всего человечества, постоянно воплощают в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних организаций таких как ООН, ШОС, СВМДА и формат "Китай - Центральная Азия", заняв четкую позицию против односторонности, гегемонии и запугивания, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и рациональном направлении. Благодаря данному визиту обе страны укрепят координацию и сотрудничество в международных делах, чтобы защищать общие интересы развивающихся стран, и внесут большой "вклад Китая и Казахстана" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления.
Выдержав испытание временем, китайско-казахстанские отношения стали прочными как скала. Китай готов совместно с Казахстаном использовать этот визит как возможность, продолжая выполнять ведущую роль глав государств, имея в качестве основной линии высококачественное строительство "Одного пояса и одного пути", чтобы продолжать традиционную дружбу, углублять политическое взаимодоверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и совместными усилиями строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующегося высоким уровнем взаимного доверия, а также создать следующие "золотые тридцать лет" китайско-казахстанских отношений.
В рамках визита председатель Си Цзиньпин также примет участие в Астанинском саммите ШОС. Китай готов с другими государствами - членами ШОС приложить совместные усилия к укреплению солидарности, взаимодоверия и многогранного сотрудничества в интересах продвижения дальнейшего развития организации, придать дополнительную стабильность и позитивный импульс международной обстановке, внести вклад в дело формирования сообщества единой судьбы ШОС.
С момента своего создания 23 года назад ШОС смело противостоит турбулентности международной ситуации, энергично продвигая "Шанхайский дух", характеризующийся взаимным доверием, выгодой, равноправием, стремлением к решению вопросов путем консультаций, уважением к многообразию цивилизаций и движением к совместному развитию, а также постоянно углубляет сотрудничество в области политики, безопасности, экономики и других областях. Благодаря совместным усилиям ШОС превратилась в крупнейшую в мире трансрегиональную международную организацию с самой большой численностью населения в мире, огромным экономическим потенциалом и с географическим ареалом. Ее развитие вносит важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. По мере того как концепция ШОС все глубже укореняется в сердцах людей, "семья ШОС" продолжает расти, а ее роль в международных и региональных делах становится все более заметной, что привносит больше стабильности и позитивной энергии в поддержание прочного мира и общего процветания на Евразийском континенте и во всем мире.
Будучи странами-основателями ШОС, Китай и Казахстан тесно сотрудничают в рамках ШОС и играют важную роль в содействии долгосрочному, здоровому и стабильному развитию ШОС на правильном пути. С июля 2023 года Казахстан председательствует в ШОС, и в качестве председателя приложил все усилия для активизации деятельности ШОС в ключевых сферах. Китай высоко ценит работу казахстанской стороны и намерен совместно с другими государствами-членами способствовать плодотворным результатам Саммита, продолжать работу по совершенствованию и реформированию ШОС и укреплять сотрудничество в различных отраслях, чтобы внести больше "силы ШОС" в содействие безопасности, стабильности, развитию и возрождению в регионе.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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