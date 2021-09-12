"Вопрос века": как Китай и США объясняют ситуацию и обещают предоставить ответ

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10 сентября состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Разговор носил откровенный, всесторонний и стратегический характер. Прошёл обмен мнениями по китайско-американским взаимоотношениям и связанным с ними вопросам, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает CGTN.com

Этот разговор стал вторым прямым контактом между лидерами Китая и США с момента вступления в должность Джозефа Байдена, а также 11-м за последний месяц телефонным разговором между председателем КНР и главой иностранного государства или правительства. Как подчеркивает CNN, инициатива к переговорам принадлежала американской стороне.

В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность китайско-американских отношений, заявив, что от того, как крупнейшая развивающаяся и крупнейшая развитая страна мира будут выстраивать отношения, зависит судьба всего международного сообщества. Он назвал этот вопрос "вопросом века".

Когда Джо Байден вступал в должность президента, международное сообщество ожидало улучшений в отношениях между США и Китаем.

В 1979 году Джо Байден был в составе американской делегации, посетившей Китай. Во второй раз он приехал в Китай лишь в 2011 году. После этого визита американские СМИ опубликовали статью "Что Китай уже знает о нас?", в которой было написано, что развитие Китая приносит новые шансы, а не только конкуренцию.

Однако, когда Джо Байден вступил в должность президента, китайско-американские отношения стали накаляться, а сами страны - отдаляться друг от друга. В то же время у Китая стало появляться все больше противников во всех частях Соединенных Штатов.

Надежды международного сообщества на улучшение китайско-американских отношений стали рушиться. У Синьбо, директор Центра американских исследований, заявил: "США совершили серьёзную стратегическую ошибку в отношении Китая, действуя против КНР. США рассматривают Китай как главную силу в своей основной стратегии и уверены, что являются центром мира. Руководство США хочет доминировать безраздельно".

Ещё во время первого телефонного разговора между лидерами двух стран председатель КНР заявил о необходимости "растопить лёд" в китайско-американских отношениях. Китай и США всегда имели и будут иметь разные взгляды по ряду вопросов, но главное, - заявил он, - понимать это и стремиться к улучшениям.

18 марта этого года в Анкоридже на Аляске США продемонстрировали весьма необычный способ гостеприимства: они попытались надавить на Китай, но это был полный просчёт, который лишь обнажил слабость и бессилие Штатов.

Зарубежные эксперты заявляют, что сотрудничества Китая и США нет как такового и ждать его бесполезно. Когда зарубежные страны начали выступать с санкциями и негативными выпадами, Китай первым разрушил иллюзию США о том, что Штаты действуют в конструктивном и позитивном ключе. Ситуация абсолютно противоположная.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман говорит о необходимости диалога с Китаем, однако на деле в обход Китая пытается наладить контакты с тайваньской администрацией. Очевидно, что власти Соединённых Штатов не понимают реальной обстановки в регионе и не стремятся наладить конструктивные отношения с Китаем.

Позиция Китая абсолютно ясна и понятна. Американская система "конкуренции, сотрудничества и конфронтации" не работает. "Два списка" и "три пункта" призваны заложить новую основу китайско-американского взаимодействия. Китай владеет ситуацией и не даст никому возможности нарушать свои интересы. Только в случае равноправного взаимодействия и взаимного уважения можно говорить о сотрудничестве и активно сотрудничать", - сказал У Синьбо.

Активное сотрудничество нужно для преодоления глобальных вызовов и угроз.

В самих США сейчас чрезвычайно сложная ситуация. Огромное количество случаев заражения COVID-19, катастрофические последствия урагана "Ида".

Проблема иммигрантов, неподобающее поведение стражей порядка - все это привело к тому, что рейтинг поддержки Джо Байдена снизился до минимального уровня с момента прихода к власти его администрации.

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