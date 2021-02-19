Опыт Китая в Синьцзяне по сути не отличается от практики Франции и других западных стран

В ноябре 2020 года после ряда террористических атак мусульманских экстремистов во Франции президент Эммануэль Макрон предъявил "ультиматум" Французскому совету мусульманской веры (CMCF), требуя, чтобы все его члены согласились в течение двух недель подписать "Хартию республиканских ценностей". До сих пор три из восьми групп, входящих во Французский совет мусульманской веры, еще не подписали хартию, посвященную "искоренению экстремизма". От серии терактов в Charlie Hebdo в 2015 году до жестокого убийства экстремистами на улице учителя Сэмюэля Пати в 2020 году, Франция за последние годы пережила множество террористических атак, тесно связанных с религиозным экстремизмом. Правительство Макрона решительно отреагировало на это. В дополнение к просьбе Французскому совету мусульманской веры подписать вышеупомянутую хартию оно также сосредоточило внимание на содействии созданию комитета имамов, "лояльных Франции", сообщает издание "Новый Шелковый путь".
Эти политические меры включают широкий спектр законопроектов, направленных на предотвращение распространения радикального ислама. Например, ограничение определенных религиозных семейных школ и введение более суровых наказаний для тех, кто запугивает государственных чиновников по религиозным мотивам; принятие новых законов, дающих детям-иммигрантам идентификационный номер, чтобы гарантировать, что они посещают государственные школы. Родители-мусульмане, нарушившие закон, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до шести месяцев и огромным штрафам; ввести в действие закон об интернет-коммуникациях, запрещающий обмен личной информацией, поскольку недавние террористические атаки были вызваны социальными сетями, позволяющими этим преступникам найти информацию о личности жертвы.
Судя по практике различных стран, превентивная борьба с терроризмом и дерадикализация стали основными методами борьбы с терроризмом.
В США данные людей, которые связаны или имеют какие-либо связи с подозреваемыми в терроризме при определенных обстоятельствах, собираются и хранятся в различных категориях баз данных. Согласно этому списку, некоторым людям запрещен въезд и выезд из Соединенных Штатов или перелет внутри страны.
В Великобритании для лиц, подозреваемых к причастности к терроризму применяются такие меры, как прослушивание телефонных разговоров, ограничение доступа в Интернет, ограничение на использование электронных средств связи, запрет на встречу с другими людьми, запрет на выход в ночное время и полный запрет покидать своё жилище.
В 2016 году Франция объявила о создании "центров дерадикализации" в 12 регионах страны с целью помочь своим гражданам, затронутым экстремистскими идеями, вернуться к нормальной жизни.
В колыбели ислама, Саудовской Аравии, также создан самый ранний в мире образовательный центр по "дерадикализации", предоставляющий испытательный срок и руководство для тех, кто затронут экстремистскими идеями, предлагая вернуться к "умеренному исламу", осудить неправильное толкование экстремистами исламского учения и поощрять религиозную терпимость", - отмечает издание.
К сожалению, длительная шумиха вокруг того, что "Китай удерживает более 1 миллиона уйгуров в Синьцзяне" и других публикаций в американских и западных СМИ - это полностью неверное толкование и клевета. Фактически, практика Китая в Синьцзяне по сути не отличается от практики Франции и других западных стран. Все они представляют собой активные превентивные действия борьбы с терроризмом и дерадикализации. Цель состоит в том, чтобы предотвратить противоправные действия, спасти людей, а также максимально увеличить защиту других членов общества. Это основная ответственность и обязанность правительства перед своим народом.
Так называемые "лагеря перевоспитания" в Синьцзяне, которые некоторые страны и средства массовой информации называют на самом деле являются центрами профессиональной подготовки и обучения, направленными на искоренение экстремизма, по окончании курсов ученики находят работу с помощью местных правительств. Соответствующие меры, принятые китайским правительством в Синьцзяне, не имеют ничего общего с правами человека или религией. Они касаются эффективных превентивных мер по борьбе с терроризмом и дерадикализацией. Как было заявлено в июле 2019 года, когда постоянные представители 37 стран в Женеве, в том числе России, Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, направили совместное письмо Председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару по правам человека, в котором выразили поддержку Китаю в его "замечательных достижениях в области прав человека", в частности в создании учебных центров в Синьцзяне и других регионах страны. Западный призыв о так называемых "лагерях перевоспитания" является полностью клеветническим. Опыт Синьцзяна в борьбе с терроризмом и дерадикализации должен быть распространен и изучен международным сообществом.
Терроризм - это не только источник беспорядков, но и результат отсталости. Факты доказали, что ликвидация терроризма требует не только уничтожения террористов, но и искоренения социальной почвы, на которой размножается терроризм. Достижение баланса глобального развития и всеобъемлющего национального управления - это окончательное лекарство от терроризма. Люди должны преодолевать различия в социальных системах, уровнях развития и культурных традициях. Все страны должны поддерживать единые стандарты превентивного противодействия терроризму и дерадикализации, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным", - говорится в статье.
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