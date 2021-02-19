Опыт Китая в Синьцзяне по сути не отличается от практики Франции и других западных стран

Синьцзян. 18 февраля. Kazakhstan Today - Опыт Китая в предотвращении противоправных действий и превентивные действия борьбы с терроризмом и дерадикализацией в Синьцзяне по сути не отличается от практики Франции и других западных стран передает Kazakhstan Today.

В ноябре 2020 года после ряда террористических атак мусульманских экстремистов во Франции президент Эммануэль Макрон предъявил "ультиматум" Французскому совету мусульманской веры (CMCF), требуя, чтобы все его члены согласились в течение двух недель подписать "Хартию республиканских ценностей". До сих пор три из восьми групп, входящих во Французский совет мусульманской веры, еще не подписали хартию, посвященную "искоренению экстремизма". От серии терактов в Charlie Hebdo в 2015 году до жестокого убийства экстремистами на улице учителя Сэмюэля Пати в 2020 году, Франция за последние годы пережила множество террористических атак, тесно связанных с религиозным экстремизмом. Правительство Макрона решительно отреагировало на это. В дополнение к просьбе Французскому совету мусульманской веры подписать вышеупомянутую хартию оно также сосредоточило внимание на содействии созданию комитета имамов, "лояльных Франции", сообщает издание " Новый Шелковый путь ".

Эти политические меры включают широкий спектр законопроектов, направленных на предотвращение распространения радикального ислама. Например, ограничение определенных религиозных семейных школ и введение более суровых наказаний для тех, кто запугивает государственных чиновников по религиозным мотивам; принятие новых законов, дающих детям-иммигрантам идентификационный номер, чтобы гарантировать, что они посещают государственные школы. Родители-мусульмане, нарушившие закон, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до шести месяцев и огромным штрафам; ввести в действие закон об интернет-коммуникациях, запрещающий обмен личной информацией, поскольку недавние террористические атаки были вызваны социальными сетями, позволяющими этим преступникам найти информацию о личности жертвы.

Судя по практике различных стран, превентивная борьба с терроризмом и дерадикализация стали основными методами борьбы с терроризмом.

В США данные людей, которые связаны или имеют какие-либо связи с подозреваемыми в терроризме при определенных обстоятельствах, собираются и хранятся в различных категориях баз данных. Согласно этому списку, некоторым людям запрещен въезд и выезд из Соединенных Штатов или перелет внутри страны.

В Великобритании для лиц, подозреваемых к причастности к терроризму применяются такие меры, как прослушивание телефонных разговоров, ограничение доступа в Интернет, ограничение на использование электронных средств связи, запрет на встречу с другими людьми, запрет на выход в ночное время и полный запрет покидать своё жилище.

В 2016 году Франция объявила о создании "центров дерадикализации" в 12 регионах страны с целью помочь своим гражданам, затронутым экстремистскими идеями, вернуться к нормальной жизни.

В колыбели ислама, Саудовской Аравии, также создан самый ранний в мире образовательный центр по "дерадикализации", предоставляющий испытательный срок и руководство для тех, кто затронут экстремистскими идеями, предлагая вернуться к "умеренному исламу", осудить неправильное толкование экстремистами исламского учения и поощрять религиозную терпимость", - отмечает издание.

К сожалению, длительная шумиха вокруг того, что "Китай удерживает более 1 миллиона уйгуров в Синьцзяне" и других публикаций в американских и западных СМИ - это полностью неверное толкование и клевета. Фактически, практика Китая в Синьцзяне по сути не отличается от практики Франции и других западных стран. Все они представляют собой активные превентивные действия борьбы с терроризмом и дерадикализации. Цель состоит в том, чтобы предотвратить противоправные действия, спасти людей, а также максимально увеличить защиту других членов общества. Это основная ответственность и обязанность правительства перед своим народом.

Так называемые "лагеря перевоспитания" в Синьцзяне, которые некоторые страны и средства массовой информации называют на самом деле являются центрами профессиональной подготовки и обучения, направленными на искоренение экстремизма, по окончании курсов ученики находят работу с помощью местных правительств. Соответствующие меры, принятые китайским правительством в Синьцзяне, не имеют ничего общего с правами человека или религией. Они касаются эффективных превентивных мер по борьбе с терроризмом и дерадикализацией. Как было заявлено в июле 2019 года, когда постоянные представители 37 стран в Женеве, в том числе России, Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, направили совместное письмо Председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару по правам человека, в котором выразили поддержку Китаю в его "замечательных достижениях в области прав человека", в частности в создании учебных центров в Синьцзяне и других регионах страны. Западный призыв о так называемых "лагерях перевоспитания" является полностью клеветническим. Опыт Синьцзяна в борьбе с терроризмом и дерадикализации должен быть распространен и изучен международным сообществом.

Терроризм - это не только источник беспорядков, но и результат отсталости. Факты доказали, что ликвидация терроризма требует не только уничтожения террористов, но и искоренения социальной почвы, на которой размножается терроризм. Достижение баланса глобального развития и всеобъемлющего национального управления - это окончательное лекарство от терроризма. Люди должны преодолевать различия в социальных системах, уровнях развития и культурных традициях. Все страны должны поддерживать единые стандарты превентивного противодействия терроризму и дерадикализации, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным", - говорится в статье.

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