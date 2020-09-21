Пекин. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Китае совокупный масштаб импорта услуг превысит $2,5 трлн, вклад КНР в рост глобального масштаба ввоза услуг составляет свыше 20%, передает Kazakhstan Today.

Во время проведения Первой Китайской международной импортной выставки Министерства коммерции КНР опубликовало доклад, согласно которому, начиная с 2018 года, и на протяжении пяти лет совокупный масштаб импорта услуг в КНР превысит 2,5 трлн американских долларов, на Китай приходится более 10% от мирового объема импорта услуг. Кроме того, вклад КНР в рост глобального масштаба ввоза услуг составляет свыше 20%", - сообщили в Министерстве коммерции КНР.

На фоне нынешней сложной экономической и торговой ситуации в мире, а также при постоянном распространении эпидемии, тенденции развития торговли услугами в целом стабилизировались. С января по июль в этом году общий объем импорта и экспорта услуг Китая составил 2619,3 млрд юаней, что на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Индустрия услуг является неизбежным продуктом экономического развития на определенном этапе, а также неотъемлемой важной составляющей частью комплексной мощи страны. В 2013 году в Китае сфера услуг впервые обошла промышленность, став крупнейшим отраслевым сектором и главной движущей силой экономического роста. В прошлом году доля добавленной стоимости третичного сектора, который представлен сферой услуг, достигла 53,9%, что на 0,6% выше по сравнению с 2018 годом, отметили в ведомстве.

Именно такие данные делают Китайскую международную ярмарку торговли услугами в этом году необычной.

В Китайской международной ярмарке торговли услугами - 2020 принимают участие представители международных организаций, дипломатических миссий, зарубежных бизнес-ассоциаций и структур из 148 стран и районов мира, а также более 17 тыс предприятий.

Это первое крупное международное торгово-экономическое мероприятие в Китае после вспышки эпидемии нового типа коронавируса, оно демонстрирует успехи и эффективность КНР в профилактике и контроле эпидемии и социально-экономическом развитии. Китай подает позитивные сигналы в твердой приверженности экономической глобализации и укреплении международного торгово-экономического сотрудничества, повышает уверенность в мировом развитии.

В будущем мы будем продолжать расширять внешнюю открытость сектора обслуживания, импортировать больше высококачественных услуг. Вместе с этим, мы также будем активно расширять экспорт услуг, способствовать их выходу в мир, повышать международную конкурентоспособность китайских услуг", - заявил директор департамента торговли услугами и коммерческих услуг Министерства коммерции КНР Сянь Гои на пресс-конференции Информационного бюро Госсовета КНР 3 сентября.

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