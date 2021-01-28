ВВП Китая за 2020 год превысил 100 трлн юаней

Урумчи. 25 января. Kazakhstan Today - Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая по итогам 2020 года превысил порог в 100 трлн юаней, что составляет около 15,42 трлн долларов США, сообщают данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР (ГСУ), передает Kazakhstan Today.

За прошлый год ВВП страны увеличился на 2,3%, в годовом выражении до 101,5986 трлн юаней. Как ожидается, Китай станет единственной ведущей экономикой мира, чей рост оказался положительным по итогам года", - заявили в ГСУ.

Как пишут СМИ КНР, "это нелегкое достижение стало новой вехой для экономики Китая, чей ВВП на душу населения по итогам 2019 года впервые в истории превысил 10 тысяч долларов США. Столь высокого показателя удалось достичь также и потому, что вторая по величине экономика мира одержала решающую победу в искоренении бедности в прошлом году, одновременно добившись исторического успеха в полном построении среднезажиточного общества".

Согласно данным ГСУ, по итогам 2020 года располагаемый доход на душу населения в Китае вырос на 2,1%, до 32 189 юаней, в основном идя в ногу с ростом экономики страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства