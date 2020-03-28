По состоянию на 27 марта в перечень пошли: Австралия, Азербайджан, Алжир, Армения, Бразилия, Великобритания, Грузия, Израиль, Индия, Иран, Испания, Канада, Катар, Кыргызстан, Малайзия, Молдова, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, США, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Филиппины, Южная Корея.