- Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алматы, всего в РК - 150 случаев
- Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 145
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 14511 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
- В Алматы с 00.00 28 марта усиливается режим карантина
- 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за коронавируса
28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за коронавирусаПо состоянию на 27 марта в перечень пошли: Австралия, Азербайджан, Алжир, Армения, Бразилия, Великобритания, Грузия, Израиль, Индия, Иран, Испания, Канада, Катар, Кыргызстан, Малайзия, Молдова, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, США, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Филиппины, Южная Корея.
- Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алматы
- Зарегистрированы еще 9 случаев COVID-19 в Нур-Султане, всего в РК - 135 случаев
- Коронавирус зарегистрирован в Мангистауской области, всего в РК - 126 случаев заболевания
- Дезинфекционные препараты не опасны для здоровья человека и животных
COVID-19
COVID-19