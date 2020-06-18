В Нур-Султане собираются отрыть отдельный роддом для больных коронавирусом

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане планируется открытие отдельного родильного дома, или COVID перинатального центра, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.

Планируется открытие отдельного родильного дома, или COVID перинатального центра, за счет перепрофилирования коечного фонда данного профиля. Также переводим один провизорный стационар в инфекционный на 230 коек и главный военный госпиталь открываем на базе провизорного стационара", - сказала Кисикова.

По ее информации, в инфекционных стационарах города от матерей, зараженных КВИ, родилось 17 детей . Всего женщин с КВИ - 112, из них в стационарах находятся 78 беременных женщин.

В начале пандемии был задействован один стационар, на текущую дату уже десять стационаров задействованы для пациентов. Дополнительно с 12 июня количество койко-мест в провизорных стационарах доведено с 300 до 705 мест за счет перепрофилирования коечного фонда", - сказала С. Кисикова.

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