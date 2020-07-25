112 медработникам назначена единовременная выплата в 2 млн тенге в связи с заражением КВИ

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 24 июля единовременная социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения, деньги уже перечислены 73 медработникам, еще 39 направлены на выплату.

Кому положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медработников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК.

Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны Минздрава. После предоставления уточненных данных сразу же будет произведено назначение выплаты.

В министерстве напомнили, что в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 9 апреля. "Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции", выплата полагается:

- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.

Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.

За участие в борьбе с COVID-19 в Казахстане производятся выплаты по надбавкам за июнь 53 тысячам медицинских работников.

17 июля председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed" Алиакбар Матишев предложил придать медработникам статус спасателей.

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