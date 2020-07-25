Система Orphus

112 медработникам назначена единовременная выплата в 2 млн тенге в связи с заражением КВИ

24.07.2020, 19:17 6157
112 медработникам назначена единовременная выплата в 2 млн тенге в связи с заражением КВИ
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 24 июля единовременная социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения, деньги уже перечислены 73 медработникам, еще 39 направлены на выплату.
 
Кому положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медработников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК. 
 
Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей. 
 
По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны Минздрава. После предоставления уточненных данных сразу же будет произведено назначение выплаты.
 
В министерстве напомнили, что в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 9 апреля. "Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции", выплата полагается:
 
- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге;
 
- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.
 
Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.
 
За участие в борьбе с COVID-19 в Казахстане производятся выплаты по надбавкам за июнь 53 тысячам медицинских работников.
 
17 июля председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed" Алиакбар Матишев предложил придать медработникам статус спасателей.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая